La vidéoprojection à moins de 100 € impose un arbitrage simple : on gagne la taille d’image, on perd la luminosité. Le Wielio 1080p, affiché à 94,99 € chez Amazon, illustre bien ce compromis, et il peut suffire à beaucoup de foyers.
Installer un écran de 60 pouces dans un salon coûte encore cher en téléviseur. En vidéoprojection, la même diagonale se négocie autrement, à condition d’accepter une image qui demande l’obscurité. Le Wielio 1080p appartient à ces petits modèles connectés qui misent sur la définition et la simplicité d’installation plutôt que sur la puissance lumineuse. Avec sa dalle 1080p native, son Wi-Fi 6 et sa correction trapézoïdale automatique, il vise le foyer qui veut un grand écran d’appoint pour les soirées. Cette offre Amazon sur le Wielio 1080p le place à un tarif où l’essai devient peu risqué.
Le vidéoprojecteur Wielio 1080p passe à 94,99 € au lieu de 259,99 € chez Amazon, coupon déduit au moment du paiement.
Pourquoi choisir le Wielio 1080p ?
- Une dalle 1080p native, pas une interpolation : La définition Full HD est celle du composant optique, et non le résultat d’un redimensionnement. Sur une image de 60 pouces, l’écart avec les modèles 720p reprojetés se voit immédiatement sur le texte et les visages.
- Une installation qui ne demande rien : La mise au point électrique et la correction trapézoïdale automatique alignent l’image sans réglage manuel. Vous posez l’appareil, vous obtenez un rectangle net, y compris en projection de biais.
- Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 en standard : L’antenne bi-bande 2,4 et 5 GHz limite les coupures pendant la lecture en streaming. Le Bluetooth 5.2 permet de renvoyer le son vers une enceinte, utile sur un appareil de ce gabarit.
À quoi ressemble vraiment une soirée avec ce vidéoprojecteur
Le rapport de projection est court : 1,2 mètre de recul suffit pour une image de 50 pouces, 1,5 mètre pour 60 pouces. Autrement dit, une table basse ou une étagère de salon font l’affaire, sans percer le plafond ni reculer le canapé. Le support rotatif à 360 degrés ajoute la projection au plafond, un usage rarement aussi simple à ce prix. Avec les ports HDMI, USB et AV, une console ou un disque dur se branchent sans passer par le réseau.
Ce Wielio s’adresse d’abord aux foyers qui projettent le soir, volets fermés : avec 280 ANSI lumens, le constructeur recommande lui-même une pièce sombre. Si vous comptez regarder un match le dimanche après-midi dans un séjour exposé plein sud, l’appareil ne tiendra pas la comparaison avec un téléviseur. Les applications intégrées évitent de brancher une source pour les usages courants, mais la fiche ne précise pas quels services de streaming sont certifiés, un point à vérifier si votre abonnement principal compte.
Ce que 95 € achètent face aux références du marché
À ce tarif, la comparaison est rude pour les marques installées : le BenQ GV11, noté 7 sur 10 dans notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs portables, se négocie 443,30 € avec une définition de 854 x 480 pixels et 200 ANSI lumens. Le Wielio ne rivalise ni sur la colorimétrie ni sur le suivi logiciel, mais il propose davantage de pixels et un peu plus de lumière pour le quart du prix. C’est un arbitrage assumé, pas une affaire de performance pure.
✅ Les points forts
- Définition 1080p native, sans interpolation
- Mise au point et correction trapézoïdale automatiques
- Wi-Fi 6 bi-bande et Bluetooth 5.2
- Support rotatif à 360 degrés et quatre modes de projection
- Recul de 1,2 mètre suffisant pour une image de 50 pouces
❌ Les limites
- 280 ANSI lumens, une pièce sombre reste nécessaire
- La compatibilité 4K concerne le décodage, pas la dalle
- Aucune batterie intégrée mentionnée sur la fiche produit
- Les 30 dB annoncés le sont par le constructeur, sans mesure indépendante
Le coupon se coche sur la fiche Amazon avant l’ajout au panier : vérifiez qu’il est bien appliqué au moment de valider la commande.
À 94,99 €, le Wielio 1080p ne prétend pas remplacer un téléviseur, et c’est précisément ce qui le rend intéressant. Il transforme un mur blanc en écran de 60 pouces pour le prix d’un moniteur d’entrée de gamme, avec une installation qui tient en deux minutes. La définition native et l’automatisation des réglages sont les deux arguments qui le distinguent des mini-projecteurs vendus au même tarif.
Reste la lumière, qui décide de tout. Si votre pièce se fait sombre facilement et que la projection reste une activité du soir, l’appareil fait le travail annoncé. Si vous cherchez une image lisible en journée ou une colorimétrie maîtrisée, il faut viser plus haut dans la gamme et accepter un budget quatre à cinq fois supérieur. Le bon réflexe avant de commander : mesurer le recul disponible chez vous et vérifier que 1,5 mètre sépare bien le meuble du mur.
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