Le rapport de projection est court : 1,2 mètre de recul suffit pour une image de 50 pouces, 1,5 mètre pour 60 pouces. Autrement dit, une table basse ou une étagère de salon font l’affaire, sans percer le plafond ni reculer le canapé. Le support rotatif à 360 degrés ajoute la projection au plafond, un usage rarement aussi simple à ce prix. Avec les ports HDMI, USB et AV, une console ou un disque dur se branchent sans passer par le réseau.

Ce Wielio s’adresse d’abord aux foyers qui projettent le soir, volets fermés : avec 280 ANSI lumens, le constructeur recommande lui-même une pièce sombre. Si vous comptez regarder un match le dimanche après-midi dans un séjour exposé plein sud, l’appareil ne tiendra pas la comparaison avec un téléviseur. Les applications intégrées évitent de brancher une source pour les usages courants, mais la fiche ne précise pas quels services de streaming sont certifiés, un point à vérifier si votre abonnement principal compte.