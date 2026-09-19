Sur une même fiche Amazon, la remise peut s’afficher deux fois avec deux pourcentages différents : l’un calculé sur le prix le plus bas des trente derniers jours, l’autre sur le prix conseillé du fabricant. Nous avons retenu le premier pour les quinze offres de ce week-end.
Le week-end s’ouvre sur une salve d’offres à durée limitée chez Amazon. Quatorze des quinze produits de cette sélection en portent l’étiquette, depuis un chargeur à moins de 10 € jusqu’à des écrans OLED à plus de 700 €.
Le pourcentage mis en avant par Amazon se calcule sur le prix le plus bas constaté durant les trente jours précédents. Quand un prix conseillé figure aussi sur la fiche, un second pourcentage apparaît, toujours plus flatteur : le chargeur Belkin descend ainsi de 9 % sur sa référence à trente jours, et de 44 % sur le prix conseillé. Nous avons classé ces quinze offres avec la première mesure, la plus exigeante des deux.
Les 15 meilleures offres Amazon du week-end
- Écran gaming OLED LG UltraGear 39GS95QE 39 pouces à 699,99 € au lieu de 791,00 €
- Chargeur secteur USB-C Belkin BoostCharge 20 W à 9,99 € au lieu de 17,99 €
- Vidéoprojecteur Wielio 1080p avec correction trapézoïdale automatique à 99,99 € au lieu de 259,99 €, soit 94,99 € après activation du coupon sur la fiche
- PC portable Samsung Galaxy Book4 15,6 pouces (Core i5, 8 Go, 256 Go) à 449,00 € au lieu de 499,00 €
- Batterie externe UGREEN Nexode Pro 10 000 mAh 55 W à 35,97 € au lieu de 59,99 €
- Tablette Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9 pouces Wi-Fi 128 Go avec S Pen à 399,00 € au lieu de 449,95 €, avec une offre de remboursement de 50 € annoncée sur la fiche
- Écran gaming OLED ASUS ROG Strix XG27UQDMS 27 pouces 4K 240 Hz à 719,95 € au lieu de 849,93 €
- Aspirateur robot laveur Lefant M3 12 000 Pa à 299,97 € au lieu de 999,99 €, avec 5 % supplémentaires à valider au moment du paiement
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch8 40 mm à 229,99 € au lieu de 279,00 €
- Souris gaming sans fil Logitech G502 X Plus Lightspeed à 89,25 € au lieu de 104,99 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 Go à 403,00 € au lieu de 453,00 €, offre réservée aux membres Prime
- Mini PC origimagic C5 (Ryzen 5 3500U, 8 Go, 256 Go) à 189,99 € au lieu de 279,99 €
- Écran ASUS ProArt PA27JCV 27 pouces 5K USB-C à 499,79 € au lieu de 642,99 €
- PC portable Dell 16 pouces (Core 7 150U, 16 Go, 1 To) à 819,00 € au lieu de 919,00 €, chargeur vendu séparément
- Aspirateur robot laveur roborock Qrevo S Pro 18 500 Pa à 389,98 € au lieu de 589,99 €
Quelles remises tiennent vraiment sur trente jours ?
Le pourcentage affiché dépend entièrement de la référence choisie. Nous avons repris six offres de cette liste en les rapportant à leur plus bas prix des trente derniers jours. Pour chacune, nous précisons à qui elle s’adresse et ce qu’il faut regarder avant de valider le panier.
- Aspirateur robot laveur Lefant M3 : c’est la plus forte baisse de la sélection, 70 % sous sa référence à trente jours. Sa station multifonction et sa double serpillière rotative le destinent à un logement où le lavage compte autant que l’aspiration. Les 5 % supplémentaires ne s’appliquent qu’en validant la réduction au moment du paiement.
- Vidéoprojecteur Wielio : 62 % de baisse pour un modèle 1080p natif annoncé à 280 ANSI lumens, avec correction trapézoïdale automatique et applications intégrées. Cette luminosité suppose une pièce assombrie : c’est un projecteur de soirée, pas un remplaçant de téléviseur en plein jour. Le prix descend à 94,99 € une fois le coupon activé.
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch8 : la baisse réelle est de 18 %, loin des 39 % affichés face au prix conseillé. Nous la présentions comme une franche évolution pour la gamme dans notre test de la Galaxy Watch 8, ce qui en fait l’une des rares lignes de cette sélection que nous avons eue entre les mains.
- Écran gaming LG UltraGear 39GS95QE : 12 % seulement sur trente jours, mais sur un ticket élevé cela représente 91 €. Sa dalle OLED de 39 pouces en 3440 x 1440 à 240 Hz vise le joueur qui préfère un seul écran très large à deux écrans côte à côte. Mesurez la profondeur de votre bureau avant de commander.
- PC portable Dell 16 pouces : 11 % sur trente jours là où la fiche annonce 43 % face au prix conseillé. Ses 16 Go de mémoire et son SSD de 1 To conviennent au télétravail et aux études. Un point que la fiche mentionne explicitement : le chargeur est vendu séparément.
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G : sa batterie de 8 340 mAh et sa charge 67 W placent l’autonomie avant la photo ou la puissance brute. C’est la seule offre de la liste réservée aux membres Prime, une condition à vérifier avant de compter sur le prix.
Trois écrans dans la liste, trois usages sans rapport
La catégorie la mieux représentée ce week-end est celle des écrans, avec trois modèles qui ne s’adressent pas au même public. Le LG UltraGear 39GS95QE joue l’immersion sur un format très large, l’ASUS ROG Strix XG27UQDMS concentre de la 4K à 240 Hz sur 27 pouces, et l’ASUS ProArt PA27JCV vise le travail de l’image en 5K avec une connectique USB-C. Comparer leurs prix entre eux n’apprend pas grand-chose : ce sont trois marchés distincts.
Le ProArt est d’ailleurs le seul produit de la sélection à ne porter aucune étiquette à durée limitée. Sa fiche affiche une baisse de 22 % sur le prix précédent et une expédition annoncée sous deux à trois jours, là où les autres sont donnés en stock immédiat. Si le format ou la définition restent à trancher, notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer détaille les critères qui comptent selon l’usage.
Questions fréquentes
Pourquoi deux pourcentages de remise différents sur une même fiche Amazon ?
Le premier se calcule sur le prix le plus bas constaté durant les trente derniers jours, le second sur le prix conseillé par le fabricant. Des deux, le premier est la mesure la plus exigeante.
Les offres de cette sélection sont-elles réservées aux membres Prime ?
Une seule l’est, celle du Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G, signalée comme offre Prime sur sa fiche. Les quatorze autres sont accessibles à tous les clients Amazon.
Faut-il activer quelque chose pour obtenir le prix affiché ?
Trois offres demandent une action de plus : un coupon à cocher sur le vidéoprojecteur Wielio, une réduction de 5 % à valider au paiement sur le Lefant M3, et une offre de remboursement de 50 € annoncée sur la fiche de la Galaxy Tab S10 Lite.
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