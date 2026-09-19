Le week-end s’ouvre sur une salve d’offres à durée limitée chez Amazon. Quatorze des quinze produits de cette sélection en portent l’étiquette, depuis un chargeur à moins de 10 € jusqu’à des écrans OLED à plus de 700 €.

Le pourcentage mis en avant par Amazon se calcule sur le prix le plus bas constaté durant les trente jours précédents. Quand un prix conseillé figure aussi sur la fiche, un second pourcentage apparaît, toujours plus flatteur : le chargeur Belkin descend ainsi de 9 % sur sa référence à trente jours, et de 44 % sur le prix conseillé. Nous avons classé ces quinze offres avec la première mesure, la plus exigeante des deux.