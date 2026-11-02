Depuis septembre, la réduction de bruit active n’est plus une option payante sur les AirPods d’entrée de gamme. Les AirPods 5 descendent à 134 € au lieu de 149 € chez Cdiscount, une remise modeste sur un modèle que notre test juge très proche des AirPods 4, mais mieux isolé.
Sortis le 18 septembre, les AirPods 5 reprennent le format ouvert des AirPods 4, sans embout en silicone, et généralisent la réduction de bruit active à toute la gamme. Cdiscount affiche le modèle de base à 134 € au lieu de 149 €, soit 15 € de remise sur le prix officiel d’Apple. Ce modèle se recharge par câble, la version à boîtier sans fil étant vendue 169 €.
L’offre vise d’abord les possesseurs d’iPhone qui ne supportent pas les intras mais veulent atténuer le bruit du métro ou de l’open space. Ceux qui cherchent une isolation complète ont intérêt à regarder ailleurs.
Les AirPods 5, avec réduction de bruit active de série, passent à 134 € au lieu de 149 € chez Cdiscount.
Pourquoi choisir les Apple AirPods 5 ?
- Une réduction de bruit enfin de série : Apple annonce jusqu’à 50 % de bruit supprimé en plus par rapport aux AirPods 4 à réduction de bruit. Dans notre test, le progrès s’entend surtout sur les voix graves et les bas-médiums, celles des conversations alentour.
- Un format ouvert qui ne bouche pas l’oreille : Sans embout, les écouteurs posent moins de pression dans le conduit auditif. Nous les avons trouvés pas du tout intrusifs et très confortables, avec une tenue excellente.
- Mieux protégés que les AirPods 4 : La certification passe de IP54 à IP57 contre la poussière, la transpiration et l’eau. Ils encaissent mieux une averse ou la transpiration d’une séance de sport, sans être étanches pour autant.
Du métro aux appels en visio, là où ils font la différence
Dans les transports, la réduction de bruit atténue le brouhaha des conversations, et l’audio adaptatif dose seul le mélange entre isolation et mode Transparence. Ce dernier, que notre test des AirPods 5, mené sur la version à boîtier sans fil, qualifie de presque irréprochable, laisse entendre une annonce ou un collègue sans retirer les écouteurs. Pour les appels, les micros se placent dans le haut du panier, avec une voix très naturelle en milieu calme. La traduction en direct, via Apple Intelligence, et les gestes de la tête pour répondre à Siri complètent l’ensemble.
Le profil type est celui d’un utilisateur d’iPhone qui porte ses écouteurs plusieurs heures par jour et fuit la sensation d’oreille bouchée. Le format reste toutefois le même que celui des AirPods 4 : si ces derniers ne tenaient pas dans vos oreilles, les AirPods 5 n’y tiendront pas mieux. La réduction de bruit laisse aussi passer les très basses fréquences et une partie des aigus, ce qui la rend moins adaptée à un avion. Sous Android, ils fonctionnent, mais sans application ni appairage rapide.
Version de base, version sans fil ou AirPods Pro 3 ?
Les 35 € d’écart avec la version à 169 € paient la recharge sans fil, le réglage du volume par balayage de la tige, un haut-parleur dans le boîtier pour le localiser et une heure d’écoute en plus. Cet écart s’est déjà resserré en promotion : en octobre, Amazon proposait le modèle sans fil à 149,95 €. Dans notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil, les AirPods Pro 3 occupent la première place avec un format intra qui isole davantage, quand les AirPods 4 à réduction de bruit, lancés à 199 €, représentaient le format ouvert.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit active de série, en net progrès sur les voix
- Format ouvert confortable, sans embout
- Mode Transparence très naturel
- Micros de qualité pour les appels
- Certification IP57
❌ Les limites
- Ni recharge sans fil, ni réglage du volume sur la tige
- Autonomie de 4 heures avec réduction de bruit
- Isolation limitée sur les basses et les aigus
- Fonctions avancées réservées à l’écosystème Apple
Le modèle de base des AirPods 5 reste à 134 € chez Cdiscount, contre 149 € au prix officiel d’Apple.
À 134 €, les AirPods 5 apportent la réduction de bruit active à un tarif plus bas que celui des AirPods 4 à réduction de bruit lors de leur lancement. La remise reste modeste, 10 % du prix officiel, mais elle tombe moins de deux mois après la sortie. Notre test le résume bien : le passage des AirPods 4 aux AirPods 5 est léger techniquement, et le produit reste « diablement efficace ».
Si vous avez un iPhone, que vous portez déjà des AirPods à l’aise et que vous voulez simplement atténuer le bruit ambiant, cette version suffit. Si vous rechargez tout sur un socle sans fil, la version à 169 € mérite d’être suivie de près en promotion. Et si l’isolation prime, en avion ou dans un open space bruyant, le format intra des AirPods Pro 3 répondra mieux à votre besoin.
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