Dans les transports, la réduction de bruit atténue le brouhaha des conversations, et l’audio adaptatif dose seul le mélange entre isolation et mode Transparence. Ce dernier, que notre test des AirPods 5, mené sur la version à boîtier sans fil, qualifie de presque irréprochable, laisse entendre une annonce ou un collègue sans retirer les écouteurs. Pour les appels, les micros se placent dans le haut du panier, avec une voix très naturelle en milieu calme. La traduction en direct, via Apple Intelligence, et les gestes de la tête pour répondre à Siri complètent l’ensemble.

Le profil type est celui d’un utilisateur d’iPhone qui porte ses écouteurs plusieurs heures par jour et fuit la sensation d’oreille bouchée. Le format reste toutefois le même que celui des AirPods 4 : si ces derniers ne tenaient pas dans vos oreilles, les AirPods 5 n’y tiendront pas mieux. La réduction de bruit laisse aussi passer les très basses fréquences et une partie des aigus, ce qui la rend moins adaptée à un avion. Sous Android, ils fonctionnent, mais sans application ni appairage rapide.