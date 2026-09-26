Si vous êtes en train de chercher un nouvel écran PC pour jouer, ou une dalle secondaire, le Samsung Odyssey G5 est clairement un bon candidat. Pour jouer en 1440p, il fait bien le travail et est pour les joueurs qui privilégient le confort visuel, l’immersion et la fluidité sur des jeux solo et du multi casual.

Les joueurs compétitifs exigeants et les créateurs de contenu soucieux de la justesse colorimétrique peuvent se tourner vers une autre référence. Ce Samsung Odyssey G5 G55C avec une luminosité bien calibrée reste quand même très plaisant.