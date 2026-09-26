Le Samsung Galaxy G5 32 pouces est un écran PC gamer incurvé fluide qui séduit d’une part par sa qualité mais aussi par son prix en baisse sur Cdiscount où il passe de 209,90 euros à 144,99 euros en utilisant le code 15DES129.
Le Samsung Odyssey G5 G55C présenté ici en version 32 pouces est une des portes d’entrée les plus séduisantes dans plusieurs univers : les écrans PC gamer mais aussi incurvés et fluides, puisqu’il est à 165 Hz. Si vous êtes un joueur qui veut passer de la Full HD au 1440p sans exploser votre budget, c’est un choix pertinent pour qui cherche l’immersion et le contraste, sans porter trop d’attention à la précision colorimétrique ou l’ergonomie avancée. Et avec son prix en baisse de 65 euros grâce au code 15DES129 sur Cdiscount, il est limite incontournable.
Voici le Samsung Galaxy G5 à 144,99 € sur Cdiscount au lieu de 209,90 euros avec le code 15DES129
Pourquoi choisir le Samsung Odyssey G5 ?
- Son immersion marquée en 32 pouces QHD incurvé avec une dalle VA 1000R qui enveloppe le champ de vision et renforce la sensation de présence, surtout dans les jeux en vue première personne.
- La fluidité confortable pour le jeu moderne avec un tau de rafraîchissement de 165 Hz et la prise en charge de l’AMD FreeSync, pour un rendu fluide et cohérent.
- Le contraste élevé pour des noirs profonds avec une dalle VA : le contraste natif de 2500:1 est là pour des scènes sombres mieux maîtrisées.
Immersion et fluidité au service du jeu PC
Le Samsung Odyssey G5 G55C est un écran PC fait pour être installé dans une configuration milieu/haut de gamme et un PC capable de tourner en 1440p à des fréquences élevées. Sa dalle VA 32 pouces, sa fluidité 165 Hz et sa latence de 1 ms MPRT sont une base très solide si vous cherchez la netteté et la fluidité avec tout le côté enveloppant qu'offre un écran incurvé. Ça vous concerne surtout si vous jouez à des jeux solo ou des AAA d’action ou de simulation. Pour l’e-sport exigeant, ce n’est pas le plus indiqué.
Une alternative plus orientée budget du marché
Samsung a toute une gamme d'écrans Odyssey et parmi eux on retrouve les G7 et des G8, qui proposent de meilleurs IPS 1440p, mais qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Le G55C condense l’essentiel du gaming moderne avec un prix plus accessible qui montre ses limites sur la réactivité pure et la colorimétrie. Son input lag mesuré à 25 ms et sa justesse des couleurs approximative en font un bon choix pour le jeu casual et AAA, moins pertinent pour le compétitif de haut niveau.
✅ Les points forts
- L’immersion grâce à la courbure 1000R et au grand format 32"
- La fluidité de 165 Hz en jeu avec FreeSync
- Le contraste élevé typique des dalles VA avec des noirs profonds et des scènes sombres
- Une consommation contenue pour un 32" QHD
- La connectique : HDMI 2.0, DP 1.2 et sortie casque
❌ Les limites
- La colorimétrie approximative en SDR et insuffisante en HDR
- Une réactivité limitée pour du compétitif exigeant
- L'ergonomie restreinte sur son pied d'origine
- Pas de haut-parleurs, pas d’USB-C ou de hub
Pour jouer confortablement, l’écran incurvé Samsung G5 de 32" passe à 144,99 € avec le code 15DES129
Si vous êtes en train de chercher un nouvel écran PC pour jouer, ou une dalle secondaire, le Samsung Odyssey G5 est clairement un bon candidat. Pour jouer en 1440p, il fait bien le travail et est pour les joueurs qui privilégient le confort visuel, l’immersion et la fluidité sur des jeux solo et du multi casual.
Les joueurs compétitifs exigeants et les créateurs de contenu soucieux de la justesse colorimétrique peuvent se tourner vers une autre référence. Ce Samsung Odyssey G5 G55C avec une luminosité bien calibrée reste quand même très plaisant.
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