Entre un smartphone lumineux avec 2 600 nits en HDR et une enceinte puissante, ce pack de Boulanger est très complet et il passe sous les 800 euros grâce à cette offre.
Ce pack composé du Samsung Galaxy S26 et de la JBL Flip 7 passe de 1 149 euros à 799 euros
Pourquoi choisir ce pack de Boulanger ?
- Le Samsung Galaxy S26 bien équilibré : Ce smartphone possède un écran lumineux avec un pic en HDR mesuré à 2 600 nits. Pour ses performances, Samsung mise sur l'Exynos 2600, un SoC qui offre des performances polyvalentes, mais qui va pécher en jeu.
- Une JBL Flip 7 qui surprend : La JBL Flip 7 possède un format compact, mais elle reste puissante, ce qui sera suffisant pour une soirée en petit comité.
- Deux appareils certifiés IP68 : En cas de mésaventure au bord de la piscine, les deux appareils peuvent être immergés jusqu’à un mètre de profondeur pendant plusieurs minutes.
Le Samsung Galaxy S26 mise sur la polyvalence
Le Samsung Galaxy S26 brille d’abord par son affichage. Il possède un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec une fréquence d’affichage qui varie entre 1 et 120 Hz. Le pic de luminosité est mesuré à 2 600 nits en HDR. Ainsi, le smartphone reste parfaitement lisible même en plein soleil.
Sous le capot, Samsung a intégré l’Exynos 2600 à son Galaxy S26 et 12 Go de RAM. Un processeur qui reste fluide pour changer d’applications, aller sur les réseaux sociaux ou regarder du contenu sur les plateformes de streaming. En jeu, il va rapidement montrer quelques faiblesses. Il régule automatiquement sa température afin d’éviter la chauffe, ce qui peut conduire à des baisses de performances ponctuelles sur les jeux les plus gourmands en ressources.
Du côté de l’autonomie, le Samsung Galaxy S26 embarque une batterie de 4 300 mAh, ce qui est suffisant pour tenir pendant une journée. Néanmoins, la recharge est plutôt lente et il faudra compter presque 1h30 pour qu’il soit chargé à 100 %.
Une enceinte compacte, mais puissante
Pour accompagner ce Samsung Galaxy S26, Boulanger intègre la JBL Flip 7. Premier point fort pour cette enceinte : son format cylindrique compact de 18,3 cm de longueur pour un poids de 560 grammes. Elle se glissera sans problème dans un sac à dos. Une alternative existe avec cette dragonne pour mettre l’enceinte autour du poignet.
Ce petit format cache une puissance sonore assez satisfaisante avec une puissance totale de 35 W, répartie sur un woofer de 25 W et un tweeter de 10 W. À titre de comparaison, c’est largement supérieur à ce que la plupart des téléviseurs proposent.
Avec ce son puissant, ce format compact et une autonomie annoncée à 16h, la JBL Flip 7 s’avère être une enceinte parfaite pour une journée à la plage ou à la piscine. En cas de mésaventure aquatique, l'enceinte est certifiée IP68, tout comme le Samsung Galaxy S26.
✅ Les points forts
- Un Samsung Galaxy S26 efficace au quotidien
- La certification IP68 sur les deux appareils
- La JBL Flip 7 qui mêle portabilité et puissance
❌ Les limites
- Une charge lente pour le smartphone
- Le chargeur pour le Galaxy S27 n’est toujours pas fourni
Avec ce pack de Boulanger, vous allez obtenir un smartphone redoutable d’efficacité, malgré une légère déception sur la partie gaming, mais ce n’est pas son but premier.
L'’enceinte répond aussi présente avec son format compact qui n’entache pas ses performances et serait parfaite pour profiter des derniers jours de soleil.
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