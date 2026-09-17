Le Samsung Galaxy S26 brille d’abord par son affichage. Il possède un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec une fréquence d’affichage qui varie entre 1 et 120 Hz. Le pic de luminosité est mesuré à 2 600 nits en HDR. Ainsi, le smartphone reste parfaitement lisible même en plein soleil.

Sous le capot, Samsung a intégré l’Exynos 2600 à son Galaxy S26 et 12 Go de RAM. Un processeur qui reste fluide pour changer d’applications, aller sur les réseaux sociaux ou regarder du contenu sur les plateformes de streaming. En jeu, il va rapidement montrer quelques faiblesses. Il régule automatiquement sa température afin d’éviter la chauffe, ce qui peut conduire à des baisses de performances ponctuelles sur les jeux les plus gourmands en ressources.

Du côté de l’autonomie, le Samsung Galaxy S26 embarque une batterie de 4 300 mAh, ce qui est suffisant pour tenir pendant une journée. Néanmoins, la recharge est plutôt lente et il faudra compter presque 1h30 pour qu’il soit chargé à 100 %.