Les French Days sont l'occasion de repenser son setup gaming sans faire exploser son budget, et cet écran Samsung Odyssey G5 G50F illustre bien cette logique. Passé sous la barre des 200 euros chez Darty, ce moniteur 32 pouces QHD à 180 Hz mérite qu'on s'attarde sur ce qu'il apporte vraiment, au-delà de la simple étiquette promotionnelle.
Le marché des écrans gaming regorge de références qui misent tout sur la fréquence de rafraîchissement, quitte à sacrifier la définition ou le confort visuel au quotidien. Le Samsung Odyssey G5 G50F prend le contre-pied avec une dalle IPS de 32 pouces en QHD, combinée à 180 Hz et 1 ms de temps de réponse, un trio qui vise autant les joueurs compétitifs que les utilisateurs plus polyvalents. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent gagner en fluidité et en netteté sans reconstruire toute leur configuration. Pour se faire une idée précise du tarif appliqué, la fiche produit du moniteur reste consultable chez Darty.
Les French Days battent leur plein, et les écrans gaming comptent parmi les catégories les plus recherchées de l'opération, portées par la rentrée et les sorties de jeux compétitifs récentes. Ce contexte explique en partie pourquoi Samsung ajuste ses tarifs sur cette gamme Odyssey, positionnée comme une porte d'entrée accessible vers le gaming en QHD.
Pourquoi choisir le Samsung Odyssey G5 G50F ?
- Fluidité annoncée : 180 Hz et 1 ms de temps de réponse limitent les flous de mouvement en jeu rapide.
- Confort visuel : une dalle QHD de 2 560 x 1 440 pixels sur 32 pouces offre plus de définition qu'un Full HD classique.
- Ergonomie soignée : un pied réglable en hauteur, inclinaison et pivot pour s'adapter à la plupart des postes de travail.
Un écran pensé pour le jeu rapide, sans négliger le confort quotidien
Le G50F embarque une dalle IPS, un choix technique que la rédaction Clubic retrouve régulièrement dans ses tests d'écrans gaming pour sa fidélité colorimétrique et ses larges angles de vision, deux critères utiles autant en jeu qu'en bureautique. Associée à la certification AMD FreeSync, cette dalle limite les déchirures d'image et les saccades lors des scènes d'action rapide, un point que Clubic évalue systématiquement dans ses tests d'écrans PC gamer. Le HDR10 vient compléter l'ensemble pour des contrastes plus marqués sur les contenus compatibles, même si l'absence de zones de rétroéclairage local limite l'impact réel du HDR sur ce type de dalle IPS. Côté connectique, un DisplayPort 1.2 et un HDMI 2.0 suffisent pour brancher une configuration gaming classique, mais les joueurs équipés d'une console récente devront composer avec l'absence de HDMI 2.1.
Face à la concurrence, un compromis plutôt qu'une révolution
Face aux écrans OLED ou aux modèles cadencés à 240 Hz que la rédaction Clubic a pu tester ces derniers mois, le G50F ne joue clairement pas dans la même catégorie tarifaire ni technique. Il vise plutôt les joueurs occasionnels, les étudiants ou celles et ceux qui remplacent un vieil écran Full HD, sans chercher à investir dans du matériel premium.
✅ Les points forts
- Dalle IPS 32 pouces en QHD, confortable pour jouer comme pour travailler
- 180 Hz et 1 ms pour une fluidité perceptible en jeu compétitif
- Pied réglable en hauteur, inclinaison et pivot inclus
- Compatible AMD FreeSync pour limiter le tearing
- Prix qui descend sous les 200 euros pendant les French Days
❌ Les limites
- Pas de haut-parleurs intégrés
- HDMI 2.0 uniquement, pas de HDMI 2.1 pour les consoles nouvelle génération
- Luminosité de 300 cd/m² qui limite l'impact réel du HDR10
- Classe énergétique E, à surveiller sur la durée
Ce Samsung Odyssey G5 G50F ne cherche pas à impressionner par la surenchère technique, il joue la carte de l'équilibre entre définition, fluidité et prix. À ce niveau tarifaire pendant les French Days, il s'adresse avant tout aux joueurs qui montent une configuration pour la première fois ou qui remplacent un écran Full HD vieillissant, sans viser la compétition esport la plus exigeante.
Les amateurs de dalles OLED ou de taux de rafraîchissement dépassant les 240 Hz peuvent en revanche passer leur chemin, ce moniteur n'étant pas taillé pour ce segment. Pour les autres, cette offre chez Darty reste une occasion concrète de gagner en confort visuel sans faire exploser son budget durant les French Days.
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