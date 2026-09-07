Le marché des écrans gaming regorge de références qui misent tout sur la fréquence de rafraîchissement, quitte à sacrifier la définition ou le confort visuel au quotidien. Le Samsung Odyssey G5 G50F prend le contre-pied avec une dalle IPS de 32 pouces en QHD, combinée à 180 Hz et 1 ms de temps de réponse, un trio qui vise autant les joueurs compétitifs que les utilisateurs plus polyvalents. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent gagner en fluidité et en netteté sans reconstruire toute leur configuration. Pour se faire une idée précise du tarif appliqué, la fiche produit du moniteur reste consultable chez Darty.

Les French Days battent leur plein, et les écrans gaming comptent parmi les catégories les plus recherchées de l'opération, portées par la rentrée et les sorties de jeux compétitifs récentes. Ce contexte explique en partie pourquoi Samsung ajuste ses tarifs sur cette gamme Odyssey, positionnée comme une porte d'entrée accessible vers le gaming en QHD.