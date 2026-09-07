Monter sa machine soi-même reste la voie la plus économique, encore faut-il avoir le temps de vérifier les compatibilités. Boulanger propose ici une tour assemblée et testée en Allemagne par AURUMPC, livrée avec Windows 11 préinstallé, une alimentation 650 W certifiée 80 PLUS et la garantie légale de deux ans. Vous retrouvez cette configuration complète à 1 299 € sur la fiche Boulanger, contre 1 799 € affichés en prix de référence par l'enseigne.

L'offre vise donc les joueurs qui veulent brancher leur écran et lancer une partie le soir même, sans passer par la case montage. Reste à examiner les composants retenus, car un PC gamer prêt à l'emploi se juge autant sur ses choix techniques que sur son étiquette.