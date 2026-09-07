Les French Days battent leur plein chez Boulanger, et les tours de jeu déjà montées font partie des références les plus regardées en ce moment. Cette configuration signée AURUMPC, articulée autour d'un Ryzen 7 5700X et d'une GeForce RTX 5060 Ti, passe de 1 799 € à 1 299 €, l'occasion de regarder en détail ce que vaut vraiment cet assemblage.
Monter sa machine soi-même reste la voie la plus économique, encore faut-il avoir le temps de vérifier les compatibilités. Boulanger propose ici une tour assemblée et testée en Allemagne par AURUMPC, livrée avec Windows 11 préinstallé, une alimentation 650 W certifiée 80 PLUS et la garantie légale de deux ans. Vous retrouvez cette configuration complète à 1 299 € sur la fiche Boulanger, contre 1 799 € affichés en prix de référence par l'enseigne.
L'offre vise donc les joueurs qui veulent brancher leur écran et lancer une partie le soir même, sans passer par la case montage. Reste à examiner les composants retenus, car un PC gamer prêt à l'emploi se juge autant sur ses choix techniques que sur son étiquette.
Voici le PC Gamer AURUMPC Ryzen 7 5700X et RTX 5060 Ti à 1 299 € au lieu de 1 799 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le PC Gamer AURUMPC Ryzen 7 5700X et RTX 5060 Ti ?
- 500 € de remise : le prix de référence de 1 799 € tombe à 1 299 €, soit 28 % de moins selon l'affichage de Boulanger.
- Une base cohérente pour le 1080p : un Ryzen 7 5700X à 8 cœurs et une GeForce RTX 5060 Ti compatible DLSS 4 et Nvidia Reflex.
- Un ensemble déjà complet : 32 Go de DDR4, SSD NVMe de 1 To, boîtier ventilé et licence Windows 11 activée à la livraison.
Une configuration pensée pour le 1080p, plus prudente en 1440p
La GeForce RTX 5060 Ti constitue le vrai centre de gravité de cette machine. Dans son test de la carte, la rédaction Clubic soulignait l'apport très net du DLSS 4 face à la génération précédente, aussi bien en performance par watt qu'en performance par euro, notamment en 1440p avec le ray tracing activé. Le Ryzen 7 5700X et ses 8 cœurs suivent sans peine en Full HD, tandis que les 32 Go de mémoire absorbent sans broncher un jeu lancé à côté d'un navigateur chargé ou d'un logiciel de capture.
Le SSD NVMe de 1 To laisse par ailleurs de quoi installer une bibliothèque de jeux conséquente avant de penser au moindre disque supplémentaire, un point appréciable quand les titres récents dépassent régulièrement les 100 Go.
Face à une machine montée soi-même, un arbitrage assumé
À ce tarif, vous financez surtout l'assemblage, les tests et la licence Windows, là où une configuration montée à la maison laisserait davantage de marge pour le même budget. La rédaction Clubic estimait d'ailleurs, dans son test de la RTX 5060 Ti, que la déclinaison 8 Go était la moins convaincante de la gamme, un constat à garder en tête ici puisque la carte mère A520 cantonne le port graphique au PCIe 3.0.
✅ Les points forts
- 500 € de remise sur le prix de référence communiqué par Boulanger
- Un Ryzen 7 5700X de 8 cœurs et 16 threads, toujours à l'aise en jeu comme en multitâche
- 32 Go de DDR4 et SSD NVMe de 1 To, sans mise à niveau à prévoir dans l'immédiat
- La compatibilité DLSS 4 et Nvidia Reflex de la GeForce RTX 5060 Ti
- Une tour assemblée, testée et livrée avec Windows 11 déjà installé
❌ Les limites
- Seulement 8 Go de mémoire vidéo, un plafond qui se ressent en 1440p sur les jeux récents
- Une carte mère A520 limitée au PCIe 3.0 et à deux emplacements mémoire
- Les 32 Go sont montés sur une seule barrette, donc en simple canal
- Ni écran, ni clavier, ni souris dans le carton, et pas de Bluetooth d'après la fiche technique
Le stock bouge vite pendant les French Days : vérifiez la disponibilité de ce PC Gamer AURUMPC à 1 299 € chez Boulanger.
Le verdict de la rédaction tient en une phrase : à 1 299 €, cette tour AURUMPC s'adresse aux joueurs qui veulent une machine opérationnelle dès la sortie du carton, capables de composer avec les 8 Go de mémoire vidéo de la RTX 5060 Ti. Pour du 1080p soutenu, avec le DLSS 4 en renfort sur les titres compatibles, l'ensemble se tient et la remise de 500 € rend l'addition nettement plus digeste.
Si vous visez en revanche le 1440p sur plusieurs années, ou si le montage ne vous effraie pas, mieux vaut regarder du côté d'une carte dotée de 16 Go de mémoire vidéo ou d'une configuration assemblée par vos soins. Boulanger annonce par ailleurs 20 € offerts dès 200 € d'achat avec le code FRENCH20 jusqu'au 14 septembre, sous réserve des catégories éligibles, un détail à vérifier au moment de valider votre panier.
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