Les French Days de rentrée démarrent ce lundi 7 septembre et courent jusqu'au 14 septembre inclus. Premier jour, premières vraies remises : voici les 30 meilleures offres tech repérées chez Boulanger et Fnac-Darty.

© clubic
© clubic

Les French Days font leur retour pour une édition de rentrée. L'opération, lancée en 2018 par six grandes enseignes françaises, s'étale cette fois du 7 au 14 septembre 2026. Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé animent chacun l'événement à leur façon, avec leurs propres catalogues et leurs propres rythmes de démarque. Résultat : les meilleures affaires ne restent pas toujours en ligne huit jours entiers, et certaines références partent dès les premières heures.

Pour ce premier jour, nous avons passé au crible les catalogues Boulanger et Fnac-Darty. Audio, TV, smartphones, PC portables, écrans gaming, objets connectés, accessoires de charge : la sélection couvre l'essentiel des besoins de rentrée, du petit achat utile au gros investissement salon. Les remises retenues vont de -6 % à -62 %, avec une préférence pour les produits récents et les prix réellement inédits.

VOIR LES OFFRES DES FRENCH DAYS

French Days : Top 30 des bons plans tech chez Boulanger et Fnac-Darty

Les offres peuvent mettre quelques instants à s’afficher et différer de celles présentées ci-dessous, les prix et disponibilités étant susceptibles d’évoluer en temps réel.

Smartphones

PC portables & tablettes

Écrans & téléviseurs

Audio & hi-fi

Gaming & périphériques

Caméras & sécurité

Chargeurs & énergie portable

Montres connectées

Réseau & Wi-Fi

Les promos des services en ligne à ne pas manquer

Quelles offres retenir en priorité ?

Toutes les remises ne se valent pas. Sur cette première journée, trois profils se détachent : les baisses spectaculaires en pourcentage sur les accessoires, les économies en euros sur les gros équipements, et les produits récents rarement soldés. Un chargeur à -44 % fait plaisir, mais 400 € gagnés sur un vidéoprojecteur pèsent davantage dans un budget. À l'inverse, une remise de 6 % sur un smartphone tout juste sorti reste intéressante si vous comptiez l'acheter de toute façon. Voici les offres qui cochent le plus de cases.

Pourquoi ce premier jour compte ?

L'ouverture concentre souvent les stocks les plus larges. Les références en forte demande (smartphones Samsung, TV OLED, écrans gaming se raréfient au fil de la semaine, et certaines remontent en prix une fois les quantités écoulées. Les remises affichées ici sont solides : un tiers de la sélection dépasse les 30 % de baisse, et huit produits font gagner plus de 100 €.

Le calendrier joue aussi : rentrée scolaire, reprise du télétravail et préparation de l'hiver tombent au même moment. Enfin, les délais de livraison restent courts en début d'opération, avec le retrait en magasin disponible chez Boulanger comme chez Fnac et Darty.

Questions fréquentes sur les French Days

Jusqu'à quand durent les French Days de rentrée ?

L'opération se déroule du lundi 7 au lundi 14 septembre 2026 inclus. Chaque enseigne reste libre d'ajuster ses offres et ses dates de démarque pendant cette période.

Toutes les enseignes participent-elles en même temps ?

Les six fondateurs (Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé) participent, mais chacun anime l'événement de façon indépendante. D'autres commerçants français peuvent rejoindre le mouvement en cours de route.

Comment vérifier qu'une remise est réelle ?

Comparez le prix barré avec l'historique du produit sur plusieurs marchands avant d'acheter. Une baisse récente et durable est plus fiable qu'un prix barré ponctuellement gonflé.

À découvrir
French Days 2026 : les meilleures offres à saisir EN DIRECT chez Amazon, Fnac Darty, Boulanger et Cdiscount
French Days

French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres

Du 7 septembre à 8 h jusqu'au 14 septembre 23 h 59, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.

Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.

Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !