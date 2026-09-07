Les French Days font leur retour pour une édition de rentrée. L'opération, lancée en 2018 par six grandes enseignes françaises, s'étale cette fois du 7 au 14 septembre 2026. Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé animent chacun l'événement à leur façon, avec leurs propres catalogues et leurs propres rythmes de démarque. Résultat : les meilleures affaires ne restent pas toujours en ligne huit jours entiers, et certaines références partent dès les premières heures.

Pour ce premier jour, nous avons passé au crible les catalogues Boulanger et Fnac-Darty. Audio, TV, smartphones, PC portables, écrans gaming, objets connectés, accessoires de charge : la sélection couvre l'essentiel des besoins de rentrée, du petit achat utile au gros investissement salon. Les remises retenues vont de -6 % à -62 %, avec une préférence pour les produits récents et les prix réellement inédits.