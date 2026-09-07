Les French Days de rentrée démarrent ce lundi 7 septembre et courent jusqu'au 14 septembre inclus. Premier jour, premières vraies remises : voici les 30 meilleures offres tech repérées chez Boulanger et Fnac-Darty.
Les French Days font leur retour pour une édition de rentrée. L'opération, lancée en 2018 par six grandes enseignes françaises, s'étale cette fois du 7 au 14 septembre 2026. Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé animent chacun l'événement à leur façon, avec leurs propres catalogues et leurs propres rythmes de démarque. Résultat : les meilleures affaires ne restent pas toujours en ligne huit jours entiers, et certaines références partent dès les premières heures.
Pour ce premier jour, nous avons passé au crible les catalogues Boulanger et Fnac-Darty. Audio, TV, smartphones, PC portables, écrans gaming, objets connectés, accessoires de charge : la sélection couvre l'essentiel des besoins de rentrée, du petit achat utile au gros investissement salon. Les remises retenues vont de -6 % à -62 %, avec une préférence pour les produits récents et les prix réellement inédits.
French Days : Top 30 des bons plans tech chez Boulanger et Fnac-Darty
Les offres peuvent mettre quelques instants à s’afficher et différer de celles présentées ci-dessous, les prix et disponibilités étant susceptibles d’évoluer en temps réel.
Smartphones
- Samsung Galaxy Z Fold8 256 Go à 1 699,00 € au lieu de 1 999,00 €
- Samsung Galaxy S25 128 Go à 599,00 € au lieu de 649,00 €
- Pack Samsung Galaxy A57 128 Go bleu à 449,00 € au lieu de 479,00 €
- Samsung Galaxy A56 128 Go à 399,00 € au lieu de 499,00 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ à 349,99 € au lieu de 471,99 €
PC portables & tablettes
- PC portable HP OmniBook 5 16" à 599,99 € au lieu de 749,99 €
- PC portable HP 2nde vie i7 16/256 Go à 499,00 € au lieu de 899,00 €
- Tablette Lenovo Tab à 149,00 € au lieu de 209,00 €
Écrans & téléviseurs
- Vidéoprojecteur Hisense C2 Ultra à 1 899,00 € au lieu de 2 299,00 €
- TV LG OLED65C6 2026 à 1 799,10 € au lieu de 1 999,00 € (tarif adhérent Fnac)
- TV Samsung The Frame Pro 65" LS03FW 2025 à 1 099,00 € au lieu de 1 199,00 €
- Écran PC gamer Skillkorp M49 Progress 49" à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- Écran PC gamer AOC AG276QKD2 27" à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- Écran PC TCL Mini LED 27P2A Pro à 279,99 € au lieu de 299,99 €
Audio & hi-fi
- Barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 à 799,00 € au lieu de 849,00 €
- Enceinte Marshall Middleton à 179,99 € au lieu de 299,99 €
- Platine vinyle House of Marley Revolution à 129,00 € au lieu de 169,00 €
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE à 99,99 € au lieu de 149,99 €
Gaming & périphériques
- Fauteuil gamer Skillkorp C20 Ultimate à 299,00 € au lieu de 399,00 €
- Casque gaming JBL Quantum 910 à 139,00 € au lieu de 249,99 €
- Casque HyperX Cloud III S Wireless à 99,99 € au lieu de 149,99 €
- Souris Logitech G502 X Lightspeed à 84,99 € au lieu de 129,99 €
Caméras & sécurité
- Kit de sécurité Arlo 360 Security Kit à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- Caméra EZVIZ HB8 Pro 4K à 69,99 € au lieu de 179,99 €
Chargeurs & énergie portable
- Station Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 15 W à 48,99 € au lieu de 129,99 €
- Batterie externe Belkin 10 000 mAh + câble à 16,99 € au lieu de 21,99 €
- Batterie externe Intenso 10 000 mAh XS à 14,99 € au lieu de 24,99 €
- Chargeur secteur Belkin 30 W USB-C à 13,99 € au lieu de 24,99 €
Montres connectées
- Montre Garmin Forerunner 265 Music à 349,99 € au lieu de 417,99 €
Réseau & Wi-Fi
- Adaptateur Wi-Fi Netgear A8500 à 69,99 € au lieu de 99,99 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à-50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !
Quelles offres retenir en priorité ?
Toutes les remises ne se valent pas. Sur cette première journée, trois profils se détachent : les baisses spectaculaires en pourcentage sur les accessoires, les économies en euros sur les gros équipements, et les produits récents rarement soldés. Un chargeur à -44 % fait plaisir, mais 400 € gagnés sur un vidéoprojecteur pèsent davantage dans un budget. À l'inverse, une remise de 6 % sur un smartphone tout juste sorti reste intéressante si vous comptiez l'acheter de toute façon. Voici les offres qui cochent le plus de cases.
Pourquoi ce premier jour compte ?
L'ouverture concentre souvent les stocks les plus larges. Les références en forte demande (smartphones Samsung, TV OLED, écrans gaming se raréfient au fil de la semaine, et certaines remontent en prix une fois les quantités écoulées. Les remises affichées ici sont solides : un tiers de la sélection dépasse les 30 % de baisse, et huit produits font gagner plus de 100 €.
Le calendrier joue aussi : rentrée scolaire, reprise du télétravail et préparation de l'hiver tombent au même moment. Enfin, les délais de livraison restent courts en début d'opération, avec le retrait en magasin disponible chez Boulanger comme chez Fnac et Darty.
Questions fréquentes sur les French Days
Jusqu'à quand durent les French Days de rentrée ?
L'opération se déroule du lundi 7 au lundi 14 septembre 2026 inclus. Chaque enseigne reste libre d'ajuster ses offres et ses dates de démarque pendant cette période.
Toutes les enseignes participent-elles en même temps ?
Les six fondateurs (Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé) participent, mais chacun anime l'événement de façon indépendante. D'autres commerçants français peuvent rejoindre le mouvement en cours de route.
Comment vérifier qu'une remise est réelle ?
Comparez le prix barré avec l'historique du produit sur plusieurs marchands avant d'acheter. Une baisse récente et durable est plus fiable qu'un prix barré ponctuellement gonflé.
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
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