L'édition de rentrée 2026 des French Days se déroule du lundi 7 septembre au lundi 14 septembre 2026 inclus, soit huit jours de promotions consécutifs.

Concrètement, chaque enseigne participante active ses propres promotions de façon indépendante sur cette période : remises immédiates affichées directement sur les fiches produits, ventes flash renouvelées plusieurs fois par jour, et parfois codes promo à activer au moment du paiement. Il n'existe pas de plateforme unique centralisant toutes les offres : chaque site marchand gère sa propre opération, avec ses propres temps forts.

Pour ne rater aucune bonne affaire, mieux vaut surveiller les sites dès le tout début de la journée du 7 septembre, car les meilleures offres et les stocks les plus intéressants partent généralement en premier.