Les French Days de la rentrée reviennent du lundi 7 au lundi 14 septembre 2026 inclus. Pendant huit jours, les grandes enseignes françaises du e-commerce cassent les prix sur la tech, l'électroménager, la mode et la maison. On vous donne toutes les clés pour comprendre l'événement et repérer les vraies bonnes affaires.
Après une première édition organisée au printemps, les French Days reviennent pour leur traditionnel rendez-vous de rentrée. Comme chaque année, l'opération réunit les six enseignes fondatrices ainsi que plusieurs centaines de marchands partenaires, avec l'objectif affiché de soutenir le pouvoir d'achat des Français à l'approche des dépenses de fin d'année. Voici comment fonctionne l'événement et comment en tirer le meilleur parti.
Les dates officielles de l'événement
L'édition de rentrée 2026 des French Days se déroule du lundi 7 septembre au lundi 14 septembre 2026 inclus, soit huit jours de promotions consécutifs.
Concrètement, chaque enseigne participante active ses propres promotions de façon indépendante sur cette période : remises immédiates affichées directement sur les fiches produits, ventes flash renouvelées plusieurs fois par jour, et parfois codes promo à activer au moment du paiement. Il n'existe pas de plateforme unique centralisant toutes les offres : chaque site marchand gère sa propre opération, avec ses propres temps forts.
Pour ne rater aucune bonne affaire, mieux vaut surveiller les sites dès le tout début de la journée du 7 septembre, car les meilleures offres et les stocks les plus intéressants partent généralement en premier.
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Les French Days, c'est quoi ?
Les French Days sont nés en 2018 sous l'impulsion de six poids lourds de l'e-commerce français : Boulanger, Cdiscount, le groupe Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. L'ambition initiale était de créer un équivalent « made in France » au Black Friday américain, mais calé sur un calendrier propre au marché tricolore.
L'événement se distingue par son slogan officiel, « les French Days, des offres engagées pour le pouvoir d'achat », et par son logo représentant un coq aux couleurs bleu-blanc-rouge, symbole du savoir-faire commercial français. Depuis 2018, l'opération a pris de l'ampleur : entre 200 et 300 enseignes, physiques comme digitales, rejoignent aujourd'hui le mouvement à chaque édition, aux côtés des six fondateurs. Amazon ne fait pas partie des partenaires officiels, mais le géant américain profite systématiquement de la période pour lancer ses propres promotions en parallèle.
Les French Days ont désormais lieu deux fois par an : une édition de printemps, généralement fin avril, et une édition de rentrée, début à mi-septembre, positionnée stratégiquement quelques semaines avant le Black Friday et les fêtes de fin d'année.
Les catégories de produits à surveiller
Pendant les huit jours de l'opération, les remises touchent un très large éventail de rayons. Voici les catégories qui concentrent traditionnellement le plus d'offres intéressantes :
- High-tech : smartphones toutes marques, PC portables et de bureau, TV 4K/OLED, casques et écouteurs audio, montres connectées.
- Électroménager : robots aspirateurs, friteuses sans huile (air fryers), cafetières à grains, lave-linge et gros électroménager.
- Maison et mobilier : linge de maison, décoration, petit mobilier, produits Made in France.
- Mode et beauté : vêtements, chaussures, cosmétiques, chez des enseignes comme La Redoute ou Showroomprivé.
- Informatique et gaming : cartes graphiques, SSD, périphériques (clavier, souris), notamment chez les spécialistes comme Rue du Commerce.
Le timing de cette édition de septembre en fait une période particulièrement pertinente pour anticiper les achats de rentrée scolaire tardifs, remplacer un appareil électroménager avant l'hiver, ou commencer ses achats de Noël en avance à moindre coût.
Nos conseils pour profiter pleinement des promos
Comme pour toute grande opération commerciale, quelques réflexes permettent d'éviter les fausses bonnes affaires et de vraiment économiser.
- Surveillez les prix en amont : comparez le prix affiché pendant les French Days avec l'historique du produit sur les semaines précédentes, via un comparateur de prix, pour vérifier que la remise est réelle.
- Préparez une liste d'achats avant le début de l'événement afin de ne pas perdre de temps à chercher au moment où les meilleures offres sont disponibles.
- Restez attentif aux stocks limités : les ventes flash et les meilleures affaires partent souvent dès les premières heures du 7 septembre.
- Comparez plusieurs enseignes avant d'acheter, puisque chaque site gère ses promotions indépendamment et les écarts de prix peuvent être significatifs sur un même produit.
- Vérifiez les conditions de retour et de garantie, notamment pour l'électroménager et la tech, avant de valider un achat impulsif.
Foire aux questions - Tout savoir sur les French Days
Quand ont lieu les French Days de septembre 2026 ?
Du lundi 7 septembre au lundi 14 septembre 2026 inclus, soit huit jours de promotions.
Qui organise les French Days ?
Six enseignes fondatrices : Boulanger, Cdiscount, le groupe Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé, rejointes chaque édition par plusieurs centaines de commerçants partenaires.
Les French Days valent-ils vraiment le coup ?
Les remises sont généralement moins agressives que pendant le Black Friday, mais restent intéressantes sur des produits précis en high-tech et électroménager, à condition de comparer les prix avant d'acheter.
Y a-t-il une autre édition des French Days en 2026 ?
Oui, une édition de printemps s'est déjà tenue en avril-mai 2026 ; celle de septembre est la seconde et dernière édition de l'année.