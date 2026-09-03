Avec son MX Keys Mini, Logitech propose un clavier assez simpliste au premier abord. Il arbore un coloris noir et il ne dispose pas de pavé numérique. Ce dernier point est plutôt un avantage ici puisqu’il limite l’espace entre les mains et libère de la place sur votre bureau pour rapprocher une souris.

Néanmoins, plusieurs éléments pourraient en décevoir certains. Pour commencer, le clavier n’est pas inclinable et pour un produit avec un prix de lancement affiché à cent euros, cela peut faire tache.

Également, le clavier est fourni avec un câble USB-C. Malheureusement, celui-ci permet uniquement la charge et ne permet pas une connexion filaire lorsque le clavier n’a plus de batterie. L'autonomie peut varier entre dix jours et cinq mois selon votre utilisation du rétroéclairage.