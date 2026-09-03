Le Logitech MX Keys Mini est un clavier qui fera le bonheur de ceux qui travaillent sur plusieurs écrans et qui sont en quête d’un clavier pour changer facilement de moniteur sans se ruiner puisque son prix passe sous les 70 euros.
Lorsque nous avions testé ce Logitech MX Keys Mini, nous pointions du doigt un prix de lancement trop important, affiché à 99,99 euros. Cependant et uniquement ce 3 septembre 2026, ce défaut n’en est plus un puisqu’Amazon casse son prix et propose le clavier pour 65,99 euros. L’occasion est donc venue de découvrir un accessoire qui se démarque avec des touches sphériques et un rétroéclairage intelligent.
Pourquoi choisir Logitech MX Keys Mini ?
- Pour son rétroéclairage intelligent : Il suffit de passer les doigts à proximité d’une touche pour qu’elle s’allume. Une fonctionnalité qui permet de prolonger la durée de l'’autonomie.
- Une autonomie plus que confortable : Sans connexion filaire, Logitech mise donc sur la batterie de son clavier. Selon les usages, il pourrait tenir jusqu’à cinq mois avec une seule recharge.
- La fonctionnalité Easy-Switch : Il est possible de connecter jusqu'à trois écrans simultanément et de naviguer entre eux grâce à une touche présente sur le clavier.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce Logitech MX Keys Mini. La mise à jour des prix est automatique.
Un design qui frôle la perfection
Avec son MX Keys Mini, Logitech propose un clavier assez simpliste au premier abord. Il arbore un coloris noir et il ne dispose pas de pavé numérique. Ce dernier point est plutôt un avantage ici puisqu’il limite l’espace entre les mains et libère de la place sur votre bureau pour rapprocher une souris.
Néanmoins, plusieurs éléments pourraient en décevoir certains. Pour commencer, le clavier n’est pas inclinable et pour un produit avec un prix de lancement affiché à cent euros, cela peut faire tache.
Également, le clavier est fourni avec un câble USB-C. Malheureusement, celui-ci permet uniquement la charge et ne permet pas une connexion filaire lorsque le clavier n’a plus de batterie. L'autonomie peut varier entre dix jours et cinq mois selon votre utilisation du rétroéclairage.
Un clavier qui facilite la vie
Justement, le rétroéclairage est l’un des points forts de ce Logitech MX Keys Mini. Contrairement à la plupart des claviers ainsi que ceux installés par défaut sur nos laptops, il s’agit d’un éclairage intelligent. Concrètement, plutôt que d’éclairer constamment votre clavier, les touches s’allument lorsque vos doigts s’en approchent.
Les touches sont confortables grâce à leur forme sphérique, pensées pour correspondre à la forme des doigts. Également, Logitech a mis le paquet avec de nombreuses fonctions sur ses touches. Parmi elles, il y a un raccourci pour lancer le menu des émojis. Cependant, la sérigraphie s’avère chargée et peut en déstabiliser certains lors des premiers jours d'’utilisation.
La star de ce clavier, c’est bien évidemment la fonctionnalité Easy-Switch. Elle permet de coupler jusqu’à trois appareils et de jongler entre les trois écrans grâce à une touche présente sur le clavier. Couplée à la souris MX Anywhere 3 de Logitech qui présente une fonctionnalité similaire, vous pourrez switcher entre plusieurs écrans en un clin d’œil.
✅ Les points forts
- Compatible avec les Mac, Chromebook et tablettes
- La fonctionnalité Easy-Switch
- Une frappe confortable
❌ Les limites
- Pas de connexion filaire
- Une sérigraphie chargée
Si son prix de lancement pouvait en refroidir certains, l’offre d’Amazon concernant ce Logitech MX Keys Mini rend le clavier bien plus attractif. Ses touches ne se contentent pas d'être confortables puisque le rétroéclairage lui offre une certaine subtilité tandis que l’ensemble des raccourcis vous facilitera la vie.
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