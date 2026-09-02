Le Roborock S20 est un aspirateur robot fin qui franchit les seuils, passe sous les meubles, aspire et lave, en promo sur Amazon avec 34 % de réduction.
Si vous en avez marre de faire le ménage des sols, vous pouvez vous équiper d’un aspirateur robot comme le Roborock Saros 20 présenté ici. C’est un modèle qui reprend la base du Saros 10 et du Saros 10R en l’améliorant sur les points les plus importants. À savoir la puissance d’aspiration, le franchissement des seuils et le lavage automatique des serpillières. Il n'est pas irréprochable, mais notre note de 9/10 est quand même témoin de ses capacités au-dessus de la moyenne. Alors comme il passe à moins de 1 000 euros avec la promo Amazon jusqu’au 6 septembre, ce serait dommage de passer à côté.
Pourquoi choisir le Roborock Saros 20 ?
- Pour son aspiration puissante de 36 000 Pa, qui en fait l’un des plus puissants de sa catégorie, le rendant efficace sur les sols durs, les tapis et les poils d'’animaux.
- Son châssis est capable de franchir des seuils élevés jusqu’à 8,8 cm, ce qui est intéressant si votre domicile a des barres de seuil importantes.
- Pour sa station complète et hygiénique qui s’occupe de l’entretien du robot. Vous, vous n’avez qu'à entretenir la station et tout ira bien.
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Une aspiration très efficace
D’après notre test, le Roborock Saros 20 s’avère très efficace sur les sols durs, avec sa puissance d’aspiration de 36 000 Pa qui lui permet de ramasser quasiment tous les petits débris au sol. Et les brosses limitent l’enchevêtrement de cheveux, donc vous pouvez le faire passer sans problème sur les tapis. Son châssis AdaptLift 3.0 peut se lever jusqu’à 8,8 cm, ce qui lui permet de franchir certains seuils élevés ou les tapis un peu plus épais.
Il est livré avec une station multifonction qui automatise l’entretien du robot avec : vidage du bac à poussière, remplissage du réservoir d’eau, lavage et séchage des serpillières. Le lavage à l’eau chaude monte jusqu'à 100°C, là où le Saros 10 était limité à 80°C. Le Saros 20 se contrôle via l’app qui permet de cartographier et gérer les pièces du logement, délimiter des zones interdites, modifier les niveaux d'aspiration et d’humidité ou encore planifier ses heures de passage. Et il est compatible avec Matter, Apple, Google Home et Alexa, donc il s’intègre très bien dans votre écosystème de maison connectée.
Un aspirateur robot avec quelques limites
Notre test a tout de même mis en lumière quelques limites à prendre en compte, notamment sur le fait qu’il n’est pas irréprochable sur le lavage. Les deux serpillières rotatives s'occupent bien des traces légères lors d’un entretien régulier, mais les taches incrustées peuvent nécessiter plusieurs passages. Ou de passer à un débit d’eau plus important. Donc si votre sol est très sale, de base, il faudra sûrement d’abord faire une passe manuelle, pour enlever le plus gros. Et garder le robot pour des entretiens réguliers, avec, par exemple, un passage trois fois par semaine. Vous pouvez le faire passer la nuit, pour vous réveiller avec un intérieur propre, ça fait toujours plaisir au lever.
La détection d’obstacles a aussi été jugée perfectible : les petits objets, comme les jouets des enfants, les câbles, les tapis à franges ou encore les déjections animales peuvent provoquer des erreurs ou des blocages. Et c’est assez frustrant de se réveiller avec le robot arrêté au milieu du salon parce qu'il a buté sur un obstacle. Donc les jours où vous le faites passer, essayez de dégager au maximum le sol, en rangeant un peu, pour ne pas avoir de mauvaise surprise le matin.
✅ Les points forts
- Sa puissance d’aspiration de 36 000 Pa
- Les performances sur sols durs
- Le châssis AdaptLift 3.0 pour franchir les seuils élevés
- Son format fin de 7,98 cm pour passer sous les meubles bas
- La cartographie rapide et précise
- L'’application est complète et riche en réglages
- Le lavage des serpillières à 100°C
❌ Les limites
- Le lavage moins convaincant sur les taches incrustées
- Le débit d’eau parfois insuffisant en mode auto
- Peu d’accessoires dans la boîte
- La station est volumineuse
- L'’entretien pour les consommables
Le Roborock Saros 20 est un excellent choix si vous cherchez une aspiration puissante et une station largement automatisée. Idem si vous avez des seuils difficiles à franchir, puisque ce robot peut s’en charger. Il y a quelques petites limites à connaître sur le lavage et l’évitement des obstacles, mais si votre domicile est un minimum ordonné, vous avez là un bon appareil pour entretenir votre domicile.
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