D’après notre test, le Roborock Saros 20 s’avère très efficace sur les sols durs, avec sa puissance d’aspiration de 36 000 Pa qui lui permet de ramasser quasiment tous les petits débris au sol. Et les brosses limitent l’enchevêtrement de cheveux, donc vous pouvez le faire passer sans problème sur les tapis. Son châssis AdaptLift 3.0 peut se lever jusqu’à 8,8 cm, ce qui lui permet de franchir certains seuils élevés ou les tapis un peu plus épais.

Il est livré avec une station multifonction qui automatise l’entretien du robot avec : vidage du bac à poussière, remplissage du réservoir d’eau, lavage et séchage des serpillières. Le lavage à l’eau chaude monte jusqu'à 100°C, là où le Saros 10 était limité à 80°C. Le Saros 20 se contrôle via l’app qui permet de cartographier et gérer les pièces du logement, délimiter des zones interdites, modifier les niveaux d'aspiration et d’humidité ou encore planifier ses heures de passage. Et il est compatible avec Matter, Apple, Google Home et Alexa, donc il s’intègre très bien dans votre écosystème de maison connectée.