Avec son processeur AMD Ryzen 5 7520U, ses 8 Go de RAM et son SSD de 512 Go, le HP 15-fc0005sf s'adresse avant tout aux utilisateurs qui cherchent un compagnon fiable pour la bureautique, la navigation et le streaming, sans exigences particulières côté jeu vidéo ou création graphique. Étudiants, télétravailleurs occasionnels ou membres de la famille en quête d'un second ordinateur y trouveront un équilibre correct entre puissance et prix. Amazon propose actuellement ce modèle avec une remise de 100 €, une offre à retrouver sur la fiche produit du PC portable HP 15,6 pouces. Un argument de poids pour qui souhaite s'équiper avant la rentrée sans faire exploser son budget.

Reste à savoir si cette configuration correspond réellement à vos besoins. C'est justement l'objet de cet article : faire le point sur ce que propose ce PC portable, ses forces comme ses limites, pour vous aider à décider en toute connaissance de cause.