Le Surface Laptop 13 pouces s'est imposé, depuis son lancement, comme une alternative crédible au MacBook Air sous environnement Windows. Sa configuration Snapdragon X Plus, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage vise clairement les usages de bureautique intensive, les études supérieures et le télétravail au quotidien. Repéré à 849 euros sur cette fiche produit disponible chez Amazon, le modèle coloris Océan profite d'une remise conséquente sur son prix conseillé de 1 349 €, soit 37 % d'économie.

Un choix particulièrement pertinent pour qui recherche légèreté, autonomie confortable et intégration Windows soignée, sans sacrifier la qualité de fabrication ni le budget.