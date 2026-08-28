Le HP OmniBook 3 16-bz0040nfx s'inscrit dans la gamme d'entrée de gamme de HP, pensée pour un usage bureautique et scolaire sans complexité inutile. Contrairement à la plupart des modèles équivalents sous processeur Intel ou AMD, celui-ci mise sur une puce Snapdragon X, une architecture ARM compatible Copilot+ PC qui promet une belle autonomie au quotidien. Cette configuration est actuellement affichée à 549,99 euros au lieu de 849,00 euros chez Boulanger, une remise de 35% qui place ce 16 pouces parmi les offres les plus intéressantes du moment sur ce format.

Il s'adresse en priorité aux étudiants et aux télétravailleurs en quête d'un grand écran pour un budget contenu, davantage qu'aux profils recherchant une puissance de calcul intensive. Reste à savoir si l'architecture ARM et ses 8 Go de RAM suffisent à convaincre pour un usage quotidien exigeant.