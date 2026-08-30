Le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 s'adresse à un public large : les étudiants en quête d'une machine capable d'encaisser plusieurs logiciels ouverts simultanément, tout comme les actifs en télétravail qui jonglent entre visioconférences, messageries et tableurs volumineux. Cette configuration se distingue par un processeur Core i7-13620H, une puce de série H habituellement réservée à des portables plus imposants, associée à 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe de 512 Go. Cette offre Amazon permet actuellement de profiter de cette configuration à 599,99 euros au lieu de 899,99 euros, soit une remise de 33 % qui ramène la machine sous la barre symbolique des 600 euros. Un choix pertinent pour qui veut un ordinateur réactif au quotidien, sans viser le jeu vidéo ou la création graphique exigeante.

Cette offre intervient alors que les configurations récentes de la gamme IdeaPad Slim se multiplient sur le marché à des tarifs eux aussi orientés à la baisse pour la rentrée. Reste à voir si ce modèle Core i7 dépourvu de dalle OLED conserve un avantage suffisant face à ses déclinaisons plus premium, notamment en matière de confort d'utilisation au quotidien.