Ceux qui veulent un clavier avec un repose-poignets pour un confort maximal seront déçus avec ce Logitech G G515 Lightspeed TKL. Néanmoins, son absence se justifie pour deux raisons. D’abord, le prix implique nécessairement de faire quelques concessions. Ensuite, le clavier se contente du minimum et mise sur la finesse avec seulement 22 mm d’épaisseur. Dans son coloris noir, il se fera discret sur un bureau tandis que, contrairement à la version blanche, il ne prend pas les traces de doigts.

Du côté de la connexion, Logitech satisfait tout le monde avec une connexion filaire, RF 2,4 GHz ou Bluetooth selon les préférences même si le multipoint n’est pas de la partie. Si vous optez pour une configuration sans-fil, vous allez profiter de l’autonomie très confortable offerte par ce clavier. Sans le rétroéclairage, le total se mesure à 625 heures. Avec, il baisse à 25 heures. Pour la recharge, il faudra compter cinq heures pour qu’il récupère toute son autonomie.