Le Logitech G G515 Lightspeed TKL coche toutes les cases attendues pour un clavier mécanique : il est réactif, dispose d’une autonomie confortable et, en plus, il est à moitié prix sur Amazon. Que demander de plus ?
Pour la rentrée, Amazon propose d’apporter un coup de frais à votre set-up en y intégrant le Logitech G G515 Lightspeed TKL puisque l’enseigne le propose avec une réduction de 48 % et un prix qui passe sous les 70 euros. Malgré ce prix abordable, le clavier ne fait que peu de concessions puisqu’il possède une triple connectique et une autonomie très confortable.
Voici le Logitech G G515 Lightspeed TKL à 67,99 euros au lieu de 129,99 euros chez Amazon
Pourquoi choisir le Logitech G G515 Lightspeed TKL ?
- Pour son design : Le Logitech G G515 Lightspeed TKL mise sur la finesse avec 22 mm d’épaisseur. Avec son coloris noir, il se fera discret sur votre bureau.
- Pour son autonomie : Logitech a mis le paquet sur son clavier avec 625 heures en Bluetooth si le rétroéclairage n’est pas activé. S’il est activé, le total passe à 25 heures.
- La triple connexion : Pour moins de 70 euros, ce clavier propose tout de même la triple connectique filaire, RF 2,4 GHz et Bluetooth.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce Logitech G G515 Lightspeed TKL. La mise à jour des prix est automatique.
Un clavier qui mise sur le confort
Ceux qui veulent un clavier avec un repose-poignets pour un confort maximal seront déçus avec ce Logitech G G515 Lightspeed TKL. Néanmoins, son absence se justifie pour deux raisons. D’abord, le prix implique nécessairement de faire quelques concessions. Ensuite, le clavier se contente du minimum et mise sur la finesse avec seulement 22 mm d’épaisseur. Dans son coloris noir, il se fera discret sur un bureau tandis que, contrairement à la version blanche, il ne prend pas les traces de doigts.
Du côté de la connexion, Logitech satisfait tout le monde avec une connexion filaire, RF 2,4 GHz ou Bluetooth selon les préférences même si le multipoint n’est pas de la partie. Si vous optez pour une configuration sans-fil, vous allez profiter de l’autonomie très confortable offerte par ce clavier. Sans le rétroéclairage, le total se mesure à 625 heures. Avec, il baisse à 25 heures. Pour la recharge, il faudra compter cinq heures pour qu’il récupère toute son autonomie.
Une configuration personnalisable
Comme évoqué juste au-dessus, le Logitech G G515 Lightspeed TKL possède des touches rétroéclairées. Deux choses sont à noter ici. D’abord, seules les fonctions principales sont éclairées. Concrètement, le « 3 » sera éclairé, mais pas le « # » qui lui est associé.
Ce clavier est compatible avec le Logitech G Hub. Le logiciel permet de modifier les réglages RGB et de les enregistrer directement dans la mémoire du clavier. Les touches en PBT sont confortables avec des couches insonorisées pour un toucher plus doux. Logitech mise aussi sur la réactivité de ses touches et annonce un point d’actionnement d’1,3 mm, offrant une excellente réactivité.
✅ Les points forts
- Les capuchons PBT agréables au toucher
- Une autonomie confortable qui dépasse les 600 heures
- Un design réussi avec le rétroéclairage
❌ Les limites
- Pas de repose-poignets
- Pas de Bluetooth multipoint
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Même s’il est sorti il y a deux ans, le Logitech G G515 Lightspeed TKL reste dans l’ère du temps. Grâce à Amazon, il s’offre un excellent rapport qualité-prix et conviendra aux gamers, mais aussi aux télétravailleurs même si l’absence de repose-poignets peut se faire sentir après de longues sessions.
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