Avec cette batterie de 165 W, Anker propose un produit au design abouti. D’abord, il affiche des dimensions contenues puisqu’il dépasse à peine les six centimètres de longueur pour moins de deux centimètres de profondeur. Concrètement, il pourra se glisser dans votre poche avec votre smartphone sans aucun souci.

Autre élément notable, les deux câbles USB-C. Le premier est rétractable et le second sert à la recharge, mais peut aussi se replier pour se transformer en poignée.

Enfin, dernier élément, cet écran qui fournit de nombreuses informations. Parmi elles, il y a le niveau de charge restant ou encore la puissance diffusée dans chacun des ports.