La batterie Anker de 165 W se présente avec quatre espaces de recharge, dont deux câbles USB-C. C’est le moment de la découvrir à prix réduit puisqu’elle est disponible pour vingt euros de moins sur Amazon.
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Pourquoi choisir la batterie d’Anker de 165 W ?
- Une puissance de charge de 100 W : En moins d’une heure, il sera ainsi possible de recharger entièrement un iPhone 16.
- Deux câbles intégrés : Cette batterie externe emporte deux câbles pour la recharge. Le premier est rétractable tandis que le second est tressé et peut faire office de poignée
- Un écran intégré : Cette batterie externe emporte un écran intégré qui fournit plusieurs informations, dont le niveau de charge restant et la puissance de charge délivrée dans chacun des ports.
Un design appréciable
Avec cette batterie de 165 W, Anker propose un produit au design abouti. D’abord, il affiche des dimensions contenues puisqu’il dépasse à peine les six centimètres de longueur pour moins de deux centimètres de profondeur. Concrètement, il pourra se glisser dans votre poche avec votre smartphone sans aucun souci.
Autre élément notable, les deux câbles USB-C. Le premier est rétractable et le second sert à la recharge, mais peut aussi se replier pour se transformer en poignée.
Enfin, dernier élément, cet écran qui fournit de nombreuses informations. Parmi elles, il y a le niveau de charge restant ou encore la puissance diffusée dans chacun des ports.
Jusqu’à quatre appareils branchés
Transition toute trouvée pour évoquer tous les ports de cette batterie Anker. La marque annonce une puissance maximale de 165 W. Cependant, celle-ci n’est atteinte que lorsqu’il y a deux appareils branchés. Si vous ne connectez qu’un seul appareil, cela chute à 100 W et si vous optez pour une configuration avec trois ou quatre produits alors un port délivrera 100 W et les deux autres devront se contenter de 30 W. Par ailleurs, le port USB-A sera toujours celui qui aura le moins de puissance.
En ce qui concerne les appareils compatibles, Anker brasse large puisque sa batterie convient aux smartphones, aux tablettes, aux objets connectés, sans oublier les Steam Deck et la Nintendo Switch.
✅ Les points forts
- Deux câbles intégrés
- Un format compact
- Une puissance de charge de 100 W
❌ La limite
- Un seul port USB-C
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Cette batterie d’Anker de 165 W peut rapidement devenir votre meilleure amie lorsque vous partez en déplacement. Ses quatre espaces de recharge sont appréciables, notamment dans les transports puisque vous pourrez recharger votre PC portable et votre smartphone simultanément, sans avoir à emporter votre câble.
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