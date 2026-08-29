Le dernier week-end d'août sonne l'heure de la rentrée : les vacances sont terminées et il est temps de s'équiper. Amazon multiplie les offres pour la rentrée : on a sélectionné pour vous les 20 meilleures, jusqu'à -73 %, valables ce samedi 29 et ce dimanche 30 août.
Le mois d'août touche à sa fin et la rentrée scolaire, étudiante ou professionnelle approche à grands pas. Amazon a lancé de nombreuses offres pour l'occasion, mais toutes ne se valent pas : on a passé en revue les promotions du site pour ne retenir que les 20 meilleures, en misant sur la fiabilité des prix et l'intérêt réel des produits pour préparer la reprise.
TV 4K, aspirateurs robots, accessoires Apple, matériel gaming ou encore tablette Android : cette sélection couvre large pour équiper toute la maison sans vider son compte en banque. Les prix affichés sont ceux relevés par notre rédaction au moment de la publication et peuvent évoluer à tout moment, comme c'est souvent le cas sur Amazon.
Les 20 meilleures offres Back to School sur Amazon
- Samsung TV Neo QLED 65 pouces à 699,00 € au lieu de 749,00 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces à 599,99 € au lieu de 899,99 €
- Casque à conduction osseuse Zovimax natation à 42,99 € au lieu de 129,99 €
- Apple AirTag 2ᵉ génération à 29,99 € au lieu de 35,00 €
- Apple iPad Air 11 pouces à 469,00 € au lieu de 509,00 €
- Apple AirPods Pro 3 à 198,00 € au lieu de 249,00 €
- Écran PC Gamer KOORUI 24 pouces 144 Hz à 79,99 € au lieu de 109,99 €
- Lampadaire connecté Govee à 59,99 € au lieu de 89,99 €
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 1080p à 529,00 € au lieu de 749,00 €
- Tablette Xiaomi Redmi Pad 2 128 Go à 91,00 € au lieu de 271,00 €
- Souris Logitech G305 LIGHTSPEED à 24,99 € au lieu de 59,99 €
- Friteuse sans huile Ninja Airfryer Max Pro à 99,99 € au lieu de 149,99 €
- Aspirateur robot Roborock Qrevo S Pro à 389,00 € au lieu de 589,99 €
- Tablette Android SUAAT 24 Go RAM 256 Go à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- Clavier gaming Glorious GMMK Pro 95 % QWERTY à 139,99 € au lieu de 279,99 €
- Aspirateur robot LeFant M2 Plus à 161,49 € au lieu de 599,99 €
- Aspirateur robot LeFant M210 Pro à 89,78 € au lieu de 299,99 €
- Aspirateur robot Dreame L50s Pro Ultra à 579,00 € au lieu de 749,00 €
- Kit RAM DDR5 32 Go Crucial Pro à 389,99 € au lieu de 499,99 €
- Xiaomi TV 65 pouces 4K UHD à 379,00 € au lieu de 399,00 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !
Quels produits méritent vraiment votre attention ?
Parmi ces 20 offres, certaines sortent clairement du lot. Le Roborock Qrevo S Pro affiche l'une des remises les plus solides de la sélection et convainc aussi sur le terrain : notre rédaction lui a attribué une très bonne note lors de son test face à la concurrence des aspirateurs laveurs. Les amateurs d'écrans ne sont pas en reste, avec deux TV 65 pouces et un vidéoprojecteur 1080p taillés pour un salon prêt pour la rentrée.
- Roborock Qrevo S Pro : l'aspirateur laveur autonettoyant testé et approuvé par notre rédaction, à prix cassé.
- Samsung TV Neo QLED 65 pouces : une dalle 4K haut de gamme pour retrouver ses séries dans de bonnes conditions dès la rentrée.
- Apple AirPods Pro 3 : les derniers écouteurs à réduction de bruit d'Apple, rarement à ce niveau de remise.
- iPad Air 11 pouces : une tablette polyvalente pour les cours, le télétravail ou le dessin numérique.
- Dreame L50s Pro Ultra : un aspirateur laveur complet pour reprendre le ménage sur de bonnes bases.
Pourquoi cette sélection Back to School vaut le coup d'œil ?
Sur l'ensemble des promotions actuellement en ligne sur Amazon, celles que nous avons retenues affichent des remises globalement solides, avec une moyenne proche de -35 % et des pointes à plus de -70 % sur certains aspirateurs robots. Quelques offres, comme la TV Xiaomi 65 pouces ou l'iPad Air, restent plus modestes en pourcentage mais concernent des produits déjà bien positionnés sur leur segment de prix habituel.
Le timing n'est pas anodin : ce dernier week-end d'août précède directement la rentrée de septembre, période où la demande grimpe sur l'informatique, l'électroménager et les objets connectés. Les stocks sur les références les plus recherchées de notre sélection, comme les aspirateurs robots ou les accessoires Apple, peuvent s'écouler rapidement. Mieux vaut donc ne pas trop tarder pour sécuriser ces prix avant leur possible remontée.
Questions fréquentes sur notre sélection Back to School Amazon
Combien de temps durent les offres de cette sélection Back to School ?
Ces offres sont valables ce samedi 29 et ce dimanche 30 août, dans la limite des stocks disponibles et sauf modification du prix par Amazon.
Comment profiter des offres de cette sélection Back to School sur Amazon ?
Il suffit de cliquer sur le produit qui vous intéresse dans notre sélection pour accéder directement à sa fiche Amazon et vérifier le prix en temps réel.
Quelle est la meilleure offre de cette sélection Back to School ?
L'aspirateur robot LeFant M2 Plus affiche la remise la plus élevée de notre sélection, à -73 % par rapport à son prix habituel.