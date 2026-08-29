Le mois d'août touche à sa fin et la rentrée scolaire, étudiante ou professionnelle approche à grands pas. Amazon a lancé de nombreuses offres pour l'occasion, mais toutes ne se valent pas : on a passé en revue les promotions du site pour ne retenir que les 20 meilleures, en misant sur la fiabilité des prix et l'intérêt réel des produits pour préparer la reprise.

TV 4K, aspirateurs robots, accessoires Apple, matériel gaming ou encore tablette Android : cette sélection couvre large pour équiper toute la maison sans vider son compte en banque. Les prix affichés sont ceux relevés par notre rédaction au moment de la publication et peuvent évoluer à tout moment, comme c'est souvent le cas sur Amazon.