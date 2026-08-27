La Logitech G502 HERO s'est imposée depuis plusieurs années comme une référence chez les joueurs sur PC, grâce à son capteur HERO 25K et à sa richesse de personnalisation. Cette souris filaire haute performance profite actuellement d'une remise de 50 % chez Amazon, faisant passer son tarif de 59,99 euros à 29,99 euros. Le détail de cette offre est consultable directement sur la fiche Amazon de la Logitech G502 HERO avant de valider votre achat.

Ce type de promotion s'adresse en priorité à celles et ceux qui préparent leur setup de rentrée avec un budget maîtrisé, sans vouloir sacrifier la précision ni le confort d'usage.