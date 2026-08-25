Sur les 15 références en promotion, quelques-unes se détachent nettement, soit par l'ampleur de la remise, soit par leur utilité au jour le jour. L'Echo Dot signe la plus forte baisse de la sélection à -56 %, tandis que le Fire TV Stick 4K Max reste la clé de streaming la plus complète du catalogue. Nos essais maison avaient d'ailleurs salué sa fluidité et la richesse de son interface. À l'autre bout du panier, le Kindle Scribe et l'Echo Studio visent des usages plus spécifiques, mais leurs prix descendent rarement aussi bas.

Amazon Echo Dot (nouvelle génération) : l'entrée la plus simple dans la maison connectée, avec un son plus ample que la génération précédente.

Amazon Fire TV Stick 4K Max : le meilleur compromis entre fluidité, Wi-Fi 6E et prise en charge Dolby Vision et Atmos.

Amazon Kindle Scribe 32 Go : stylet inclus et écran 11 pouces effet papier pour annoter cours et documents dès septembre.

Caméra extérieure 2K+ Blink : un pack à moitié prix pour couvrir les accès de la maison sans travaux.

Amazon Echo Show 8 : un écran HD 8,7 pouces qui centralise caméras, agenda et recettes dans la cuisine.

Kit Ring Alarm L + caméra intérieure : une alarme complète associée à une caméra pour sécuriser tout un logement.