La rentrée approche et Amazon en profite pour casser les prix sur une large sélection de produits Apple. Alors que la marque doit dévoiler ses nouveautés dans moins d'un mois, cette fenêtre promotionnelle tombe à point nommé pour s'équiper avant l'arrivée de la prochaine gamme.

Ordinateurs portables, tablette, smartphone et accessoires composent cette sélection pensée pour couvrir l'essentiel des usages du quotidien, entre études, travail et maison. Un argument supplémentaire pèse dans la balance : la pénurie mondiale de mémoire vive qui touche l'industrie électronique pousse plusieurs fabricants à revoir leurs tarifs à la hausse, ce qui rend ces offres d'autant plus intéressantes tant qu'elles durent.