Malgré un casque plus abordable, Sony ne fait pas l’impasse sur le confort et offre un produit bien fini. L’arceau est en mousse et ne se fera pas sentir sur la tête même après de longues heures d’utilisation. Du côté des oreillettes, elles viennent englober vos oreilles. Petit bémol, le casque risque de tenir chaud. Si cela peut être appréciable l’hiver, l’été ce le sera beaucoup moins.

Autre élément qui vient renforcer le confort du produit : l’autonomie. Sony annonce 30 heures avec l’ANC et 50 heures sans. Un excellent résultat pour un casque qui ne vous laissera pas tomber en plein vol. Côté recharge, il faut compter 3h30 pour qu’il retrouve toute son autonomie.