Pour 119 euros sur Amazon, le Sony ULT Wear devient enfin attractif et fait oublier ses difficultés sur la partie sonore avec des modes ULT trop gourmands sur les basses.
Le Sony ULT Wear se démarque par son autonomie généreuse de 50 heures. Ce n’est pas le seul atout du casque qui présente l’avantage d’être un casque complet à prix abordable puisqu’il mêle endurance, confort et réduction de bruit pour un prix atténué de 40 % par Amazon avant même le début officiel du Prime Day.
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Pourquoi choisir le Sony ULT Wear ?
- Pour son autonomie : Atout phare de ce Sony ULT Wear, il pourra tenir 50 heures en une seule charge si vous faites l’impasse sur l’ANC. Avec, le résultat reste solide puisqu’il devrait tenir 30 heures.
- Pour la réduction de bruit : Pour un casque abordable, la réduction de bruit reste convaincante et pourra couvrir la plupart des bruits du quotidien, mais ceux de métro par exemple ne seront pas totalement atténués.
- Pour son confort : Arceau en mousse, oreillettes englobantes, le Sony ULT Wear est destiné à être un casque pouvant être porté longtemps sans gêne.
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Un casque confortable
Malgré un casque plus abordable, Sony ne fait pas l’impasse sur le confort et offre un produit bien fini. L’arceau est en mousse et ne se fera pas sentir sur la tête même après de longues heures d’utilisation. Du côté des oreillettes, elles viennent englober vos oreilles. Petit bémol, le casque risque de tenir chaud. Si cela peut être appréciable l’hiver, l’été ce le sera beaucoup moins.
Autre élément qui vient renforcer le confort du produit : l’autonomie. Sony annonce 30 heures avec l’ANC et 50 heures sans. Un excellent résultat pour un casque qui ne vous laissera pas tomber en plein vol. Côté recharge, il faut compter 3h30 pour qu’il retrouve toute son autonomie.
Une copie sonore à revoir
C’est le comble pour un casque, mais le Sony ULT Wear pêche justement sur sa partie sonore. Si la proposition globale est intéressante dans sa configuration par défaut avec un son puissant, plusieurs défauts sont à pointer du doigt. Les basses se font trop entendre et c’est encore plus le cas si vous activez les modes ULT 1 ou ULT 2. Cette présence trop importante des basses éclipse les bruits des autres instruments, ce qui peut perturber l’expérience d'écoute.
Si les basses sont mal gérées, Sony s’en sort mieux sur la réduction de bruit. La marque nippone propose un produit qui s’avère efficace pour atténuer les bruits dans un open-space ou dans un café. Cependant, dans les transports en commun ou dans un avion, la bulle de silence ne sera pas parfaite.
✅ Les points forts
- Une réduction de bruit réussie
- Une autonomie intéressante
- Un casque confortable
❌ Les limites
- Des basses qui ne sont pas maîtrisées en mode ULT
- Un manque de précision dans les aigus
Cette réduction d’Amazon rend ce Sony ULT Wear véritablement attractif puisque pour 120 euros, les attentes sont moindres. Cependant, ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas mentionner le fait que Sony se soit manqué sur sa partie sonore.
Pour autant, le casque est-il inutilisable ? Non. Sur la tête, il reste confortable et son autonomie, couplée à la réduction de bruit, vous permettra de passer un voyage en train ou en avion sans trop être gêné par les bruits parasites des moteurs.
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