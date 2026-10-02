Le Roborock Saros 20 Neo est un robot aspirateur 3-en-1 qui s’occupe du nettoyage de votre intérieur et de son entretien en totale autonomie. Sur le site d’Amazon, il perd déjà 38 % de son prix alors que le Prime Day n’a pas encore débuté.
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Pourquoi choisir le Roborock Saros 20 Neo ?
- Pour sa polyvalence : Le Roborock Saros 20 Neo nettoie les sols, les lave grâce à ses serpillières tandis que la station se charge de l’entretien pour limiter au maximum les interventions humaines.
- Adapté à toutes les surfaces : Ce robot aspirateur peut franchir des seuils à double niveau jusqu’à 8,8 cm et possède un bras articulé pour atteindre les angles de vos murs et passer le long des plinthes.
- Une puissance d’aspiration de 36 000 Pa : Aucune miette ne résistera au passage de ce Roborock Saros 20 Neo, tout comme les poils de vos animaux et les longs cheveux puisqu’un double système anti-emmêlement est présent.
Un robot aspirateur qui n'a pas peur des obstacles
Avant de se pencher sur les spécificités de ce Roborock Saros 20 Neo, il faut noter que seul le coloris blanc est concerné par cette promotion d’Amazon, même si un modèle noir existe. Avant que le robot ne puisse vous montrer ses différentes qualités, il faut qu’il puisse cartographier votre intérieur. Pour cela, il devra effectuer un premier passage où vous pourrez vous rendre compte qu'il peut franchir des seuils à double niveau jusqu’à 8,8 cm.
Également, vous verrez que la caméra LiDAR permet au robot d’éviter la plupart des obstacles même s’il peut montrer quelques faiblesses face aux objets les plus petits comme les balles de vos animaux.
Une fois ce premier passage réalisé, vous pourrez fusionner plusieurs pièces, définir des zones interdites ou encore planifier les heures de passage.
Les coins ne sont pas à l’abri
Maintenant que le Roborock Saros 20 Neo est configuré, il est temps de voir ce qu’il donne sur le terrain. Premier bon point : sa puissance d’aspiration avec 36 000 Pa. C’est largement suffisant pour aspirer tous les éléments qui traînent sur le sol. Un double système anti-emmêlement est présent pour aspirer les poils et les cheveux longs sans qu’ils ne s’emmêlent autour du robot.
Grâce à la technologie FlexiArm, le robot peut déployer un petit bras articulé pour aspirer le long des plinthes et dans les coins. Une technologie similaire est présente sur la partie lavage avec une serpillière qui peut se décaler sur un côté pour offrir un rendu impeccable. En cas de passage sur un tapis, le Roborock Saros 20 Neo peut relever ses serpillières pour ne pas les humidifier.
Une fois qu'il a fini ses missions de nettoyage, direction la station pour l’entretien. Elle se charge de vider les poussières et de nettoyer les serpillières à l'eau chaude pour un séchage à l’air chaud.
✅ Les points forts
- Le franchissement de seuils à double niveau jusqu’à 8,8 cm
- Des bras extensibles pour atteindre les coins
- Une puissance d’aspiration de 36 000 Pa et un double système anti-emmêlement
❌ La limite
- Une détection d'obstacles qui peut pécher sur les petits objets
Avec son prix de 799 euros, le Roborock Saros 20 Neo se place parmi les meilleurs robots aspirateurs du moment. Cette baisse de prix fait même oublier les quelques faiblesses de la détection d’obstacles.
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