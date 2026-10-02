Avant de se pencher sur les spécificités de ce Roborock Saros 20 Neo, il faut noter que seul le coloris blanc est concerné par cette promotion d’Amazon, même si un modèle noir existe. Avant que le robot ne puisse vous montrer ses différentes qualités, il faut qu’il puisse cartographier votre intérieur. Pour cela, il devra effectuer un premier passage où vous pourrez vous rendre compte qu'il peut franchir des seuils à double niveau jusqu’à 8,8 cm.

Également, vous verrez que la caméra LiDAR permet au robot d’éviter la plupart des obstacles même s’il peut montrer quelques faiblesses face aux objets les plus petits comme les balles de vos animaux.

Une fois ce premier passage réalisé, vous pourrez fusionner plusieurs pièces, définir des zones interdites ou encore planifier les heures de passage.