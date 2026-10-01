Le Dell 16 Plus présenté ici est un PC portable qui peut pivoter pour devenir une tablette et que vous retrouvez à 799 euros au lieu de 1 369 euros sur Amazon pendant le Prime Day.
Le Dell 16 Plus présenté ici est un laptop qui vient succéder aux Inspiron 16 Plus et qui est conçu pour la productivité, avec en plus un écran 2K de 16 pouces qui permet d’avoir une belle visibilité. Comme c’est un modèle plutôt fait pour la bureautique, il dispose aussi d’une belle autonomie qui lui permet de tenir une belle journée pendant que vous l’utilisez. Et cette possibilité de l’utiliser comme une tablette pour, par exemple, une présentation ou se détendre le soir dans le canapé, c'est un confort supplémentaire. Un PC que vous retrouvez avec 570 euros de réduction sur Amazon pendant les Jours Flash Prime jusqu’au 7 octobre 2026
Voici le Dell 16 Plus à 799 € au lieu de 1 369 € sur Amazon pendant le Prime Day
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Pourquoi choisir le Dell 16 Plus ?
- Pour son écran 2K tactile confortable qui permet de travailler sur du contenu détaillé, avec un bon contraste et des couleurs fidèles.
- Son autonomie estimée entre 11h et 13h en usage mixte, de quoi tenir une journée complète sans chargeur.
- Ses performances portées par un Core Ultra 7 de série 2 et un GPU Intel Arc 140V qui gèrent le multitâche, la retouche photo et le montage.
Un PC pour le bureau, en déplacement et en création légère
Le Dell 16 Plus DB06250 dont il est question ici est un portable pensé pour le côté nomade et mobile avec une utilisation 2-en-1 en mode tablette. Il est particulièrement confortable à utiliser avec son écran de 16 pouces en 16:10 qui a l’avantage d’être tactile. C’est sûrement l'un des points différenciants les plus importants : vous pouvez faire pivoter l’écran et le clavier pour que ce dernier devienne une base sur laquelle il s'appuie. Le tout est porté par un processeur Intel Core Ultra 7 256V avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 512 Go qui suffisent pour tout ce qui touche à la bureautique. Et comme il s'agit d'un PC Copilot, on retrouve une touche dédiée à l'IA et un NPU qui ne sert qu'à ça. Comme il ne pèse qu'1,5 kg, il est plutôt facile à transporter.
Son bel écran implique quelques concessions
Par rapport à certains concurrents équipés d’un Ryzen AI9 ou de processeurs Core H, ce modèle mise sur le silence et une chauffe maîtrisée plutôt que sur des performances brutes. Ce qui peut se traduire par un throttling perceptible si vous l’utilisez lourdement sur de longues sessions. Aussi, son écran a beau être séduisant en SDR, sa calibration HDR est très moyenne. Pour la connectique, c’est un peu léger mais quand même pratique, avec un port USB-A 3.2 Ge, 1, un port HDMI 2.1, un port USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort 1.4 et un port Thunderbolt 4 avec DisplayPort 2.1.
✅ Les points forts
- Son écran 2K de 16 pouces est confortable
- Le format 2-en-1 convertible avec des charnières solides
- Le clavier propose un pavé numérique
- Ses performances correctes en usage courant
- Une machine silencieuse, même sous charge
❌ Les limites
- Le HDR est sous-exploité
- La connectique un peu juste pour un 16 pouces
- Les performances soutenues sont limitées avec le throttling
- Webcam et audio dans la moyenne basse du segment
Le Dell 16 Plus est un laptop en promo à 799 € au lieu de 1 369 € sur Amazon pour les Jours Flash Prime
Le Dell 16 Plus 2-en-1 est un vrai bon PC bureautique qui se plaît à devenir une tablette tactile quand l’envie vous prend. La configuration est plus que correcte et surtout le confort est de mise avec un grand écran de 16 pouces au format 16:10. C’est une machine pour les rédacteurs, les étudiants, les télétravailleurs et les créateurs légers, à condition de ne pas viser le gaming ni les workflows exigeants.
Si vous cherchez les performances et l’exploitation maximale des multi-coeurs, il faudra aller voir du côté des Lenovo Yoga, HP Omnibook X Flip ou des Asus Vivobook ou Zenbook récents.
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