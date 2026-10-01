Le Dell 16 Plus 2-en-1 est un vrai bon PC bureautique qui se plaît à devenir une tablette tactile quand l’envie vous prend. La configuration est plus que correcte et surtout le confort est de mise avec un grand écran de 16 pouces au format 16:10. C’est une machine pour les rédacteurs, les étudiants, les télétravailleurs et les créateurs légers, à condition de ne pas viser le gaming ni les workflows exigeants.

Si vous cherchez les performances et l’exploitation maximale des multi-coeurs, il faudra aller voir du côté des Lenovo Yoga, HP Omnibook X Flip ou des Asus Vivobook ou Zenbook récents.