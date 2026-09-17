Le MSI Vector 16 HX est un PC portable gaming suréquipé qui peut tout faire tourner sans broncher, à retrouver sur Fnac pour 3 499,99 euros au lieu de 4 599,99 euros.
Le MSI Vector 16 HX AI est un PC portable qui ne fait pas dans la demi-mesure. La marque propose une machine solide avec des composants dernier cri, malgré la flambée des prix qui ravage le marché depuis un an maintenant. C’est une machine qui a un certain prix, mais qui va vous tenir pendant longtemps, notamment grâce à la présence d’une carte graphique RTX 5090 qui a elle seule doit représenter la moitié du prix du PC. Si vous avez le budget, vous pouvez le retrouver sur Fnac avec 24 % de réduction.
Pourquoi choisir le MSI Vector 16 HX ?
- Pour sa puissance démesurée capable de lancer n’importe quel jeu ou application.
- Son évolutivité soignée avec deux slots RAM pouvant accueillir jusqu’à 96 Go et deux emplacements M.2 (Gen4 et Gen5) même si les tarifs actuels ne le permettent pas.
- Son NPU Intel AI Boost intégré pour toutes les fonctions liées à l’IA du MSI Center pour exploiter localement les outils intégrés.
Un 16" taillé pour la performance brute, pas le silence
Le MSI Vector 16 HX présenté ici est clairement l’une des machines les plus puissantes du moment. C’est en partie dû au couple royal Core Ultra 9 275HX et RTX 5090 24 Go GDDR7, soutenu par les 32 Go de DDR5-5600 et le SSD PCIe Gen4 de 1 To. Une configuration qui fait rêver à l’heure actuelle, capable de faire tourner les jeux les plus exigeants. En plus, l’écran IPS de 16 pouces QHD+ 240 Hz avec une couverture proche de 100 % DCI-P3 complète cette orientation performance.
Mais cette quête de puissance a un coût en termes d’agrément au quotidien. Le châssis plastique, par exemple, manque de raffinement. Le système de refroidissement Cooler Boost 5 est efficace pour contenir la température mais génère un niveau sonore élevé sous charge, avec les ventilateurs qui peuvent dépasser 60 dB(A) en mode Extreme Performance. Aussi, le SSD de base, bien que rapide, reste en PCIe Gen4 alors que le châssis supporte le Gen5. D'où l’intérêt de l’évolutivité évoquée au-dessus, même si les prix actuels sont prohibitifs.
Une ergonomie complète et un encombrement assumé
Malgré sa vocation gaming, le MSI Vector 16 HX AI ne néglige pas certains aspects pratiques. Avec notamment une batterie de 90 Wh qui offre une autonomie honorable pour un PC de cette puissance, soit 4 à 5h en usage bureautique. Le clavier RGB 24 zones est confortable pour taper comme pour jouer et le touchpad est suffisamment grand et fluide pour assurer une navigation précise. Sans oublier le NPU Intel AI Boost et les fonctions IA du MSI Center avec AI Engine ou encore AI Noise Cancellation Pro qui apportent une vraie touche de modernité.
La connectique est un autre point fort, avec deux ports Thunderbolt 5, un port HDMI 2.1, de l’Ethernet 2,5 GbE et un lecteur SD Express. En revanche, ce n’est pas un compagnon de voyage léger : avec ses 2,7 kg et une épaisseur qui atteint 2,85 cm à l’arrière, on le sent dans le sac. Même le bloc d’alimentation de 330 W est imposant et lourd, ce qui renforce la sensation d'encombrement global. Enfin, pour le prix, on aurait aimé une dalle OLED, là on est sur de l’IPS classique, qui permet certes de profiter de 240 Hz, mais qui reste un peu frustrant.
✅ Les points forts
- L’entièreté de la configuration
- L'’écran 240 Hz offre une fluidité à toute épreuve
- La connectique complète
- Le refroidissement efficace
- La batterie de 90 Wh pour une autonomie correcte
- L'’évolutivité possible sur la RAM et le stockage
❌ Les limites
- Le bruit important en charge
- Le châssis principalement en plastique
- Le SSD de base en Gen4 alors que le PC est compatible Gen5
- La webcam 1080p est correcte, sans plus
- L'’audio limité avec deux haut-parleurs 2 W
- Le bloc d’alimentation 330 W volumineux et lourd
Le MSI Vector 15 HX AI n’est pas un PC pour tout le monde. C’est une machine onéreuse qui est là pour combler les besoins des gamers nomades qui veulent pouvoir lancer un gros jeu avec les options graphiques au maximum au fin fond de la forêt. Mais ça a un prix, ça coûte quasiment 3 500 euros, même en promo. C'est un investissement, parce que ça va vous durer sur le temps. Mais si c'est ce que vous recherchez et que vous avez le budget, vous avez là l'un des PC les plus ambitieux du marché.
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