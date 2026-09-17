Malgré sa vocation gaming, le MSI Vector 16 HX AI ne néglige pas certains aspects pratiques. Avec notamment une batterie de 90 Wh qui offre une autonomie honorable pour un PC de cette puissance, soit 4 à 5h en usage bureautique. Le clavier RGB 24 zones est confortable pour taper comme pour jouer et le touchpad est suffisamment grand et fluide pour assurer une navigation précise. Sans oublier le NPU Intel AI Boost et les fonctions IA du MSI Center avec AI Engine ou encore AI Noise Cancellation Pro qui apportent une vraie touche de modernité.

La connectique est un autre point fort, avec deux ports Thunderbolt 5, un port HDMI 2.1, de l’Ethernet 2,5 GbE et un lecteur SD Express. En revanche, ce n’est pas un compagnon de voyage léger : avec ses 2,7 kg et une épaisseur qui atteint 2,85 cm à l’arrière, on le sent dans le sac. Même le bloc d’alimentation de 330 W est imposant et lourd, ce qui renforce la sensation d'encombrement global. Enfin, pour le prix, on aurait aimé une dalle OLED, là on est sur de l’IPS classique, qui permet certes de profiter de 240 Hz, mais qui reste un peu frustrant.