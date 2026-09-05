La rentrée universitaire concentre chaque année le gros des achats d’ordinateurs portables, et les enseignes le savent. Boulanger a donc sorti l’artillerie sur son rayon informatique : les remises grimpent jusqu’à 42 % sur des machines récentes, souvent accompagnées d’une sacoche ou d’une souris. De quoi équiper un étudiant sans faire exploser l’enveloppe.

Notre sélection couvre tous les usages. Les ultraportables légers pour la prise de notes en amphi, les 16 pouces polyvalents pour travailler à la maison, les modèles OLED pour ceux qui passent des heures devant l’écran, et deux machines de jeu pour qui veut lancer autre chose qu’un traitement de texte le soir venu. Voici les dix offres qui se détachent.