Les cours ont repris et le budget informatique, lui, n’a pas bougé. Boulanger déroule dix promotions sur des ordinateurs portables, du modèle étudiant sous les 500 € jusqu’au 17 pouces taillé pour le jeu.
La rentrée universitaire concentre chaque année le gros des achats d’ordinateurs portables, et les enseignes le savent. Boulanger a donc sorti l’artillerie sur son rayon informatique : les remises grimpent jusqu’à 42 % sur des machines récentes, souvent accompagnées d’une sacoche ou d’une souris. De quoi équiper un étudiant sans faire exploser l’enveloppe.
Notre sélection couvre tous les usages. Les ultraportables légers pour la prise de notes en amphi, les 16 pouces polyvalents pour travailler à la maison, les modèles OLED pour ceux qui passent des heures devant l’écran, et deux machines de jeu pour qui veut lancer autre chose qu’un traitement de texte le soir venu. Voici les dix offres qui se détachent.
Les 10 promos PC portables à retenir chez Boulanger
- ASUS Vivobook 16 S1607QA 16 pouces Snapdragon X, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, sacoche et souris incluses à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- HP 16-bu0091nfx 16 pouces Intel Core 5, 8 Go de RAM DDR5 et 512 Go de SSD à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Samsung Galaxy Book4 Edge SE 15,6 pouces Snapdragon X, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD, souris incluse à 749,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Samsung Galaxy Book4 15 pouces Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD à 849,99 € au lieu de 1 199,99 €
- Acer Nitro V 17 pouces 144 Hz, GeForce RTX 5060, 32 Go de RAM DDR5 et 1 To de SSD à 1 399,99 € au lieu de 1 599,99 €
- HP OmniBook 17 pouces AMD Ryzen 7 Pro, 24 Go de RAM DDR5 et 512 Go de SSD à 699,99 € au lieu de 799,99 €
- Lenovo Yoga Slim 7 OLED, 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de SSD, souris incluse à 899,90 € au lieu de 1 089,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15 pouces OLED, 16 Go de RAM et 1 To de SSD à 749,99 € au lieu de 949,99 €
- Samsung Galaxy Book 6 14 pouces, 8 Go de RAM DDR5 et 256 Go de SSD à 719,99 € au lieu de 899,99 €
- MSI Cyborg 17,3 pouces 144 Hz, GeForce RTX 5050, 16 Go de RAM DDR5 et 1 To de SSD à 1 299,99 € au lieu de 1 599,99 €
Quels modèles méritent vraiment le détour ?
Dix offres, ce n’est pas dix bons plans équivalents. Le critère décisif reste l’usage réel : un étudiant en lettres n’a pas les mêmes besoins qu’un étudiant en école d’ingénieur qui fait tourner des logiciels de calcul. La quantité de mémoire vive et le type de processeur prévalent presque toujours sur la taille de l’écran. Et pour ceux qui installent des logiciels spécifiques, mieux vaut vérifier la compatibilité avant de valider le panier.
- ASUS Vivobook 16 S1607QA : le meilleur ticket d’entrée de la sélection, avec la sacoche et la souris fournies. Ses 22 heures d’autonomie annoncées en font un compagnon d’amphi crédible.
- Samsung Galaxy Book4 Edge SE : la remise la plus spectaculaire du lot, à -42 %. Nous avons passé cette gamme Edge au banc d’essai et son autonomie reste son principal argument.
- Samsung Galaxy Book4 15 pouces : un Core i7 associé à 16 Go de mémoire, la configuration la plus confortable pour du multitâche quotidien. Une remise étudiante de 50 € s’applique en plus via un code promo.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED : une dalle OLED et 1 To de stockage sous les 750 €, c’est rare. Le bon compromis pour qui lit et annote beaucoup.
- Acer Nitro V 17 : 32 Go de mémoire DDR5 et une RTX 5060 sur un grand 17 pouces à 144 Hz. Un écran externe est en plus remboursé via une offre de remboursement Acer.
- MSI Cyborg 17,3 pouces : l’alternative jeu la plus abordable, avec 1 To de SSD d’emblée. Sa RTX 5050 vise le Full HD, ce qui correspond exactement à sa dalle.
Pourquoi ces offres tombent au bon moment ?
Les remises affichées ici ne relèvent pas du prix barré de circonstance. Plusieurs modèles perdent 250 à 550 € par rapport à leur prix de référence, sur des configurations sorties dans l’année. La rentrée reste la période où les constructeurs écoulent leurs stocks avant l’arrivée des séries de fin d’année, et les prix descendent rarement plus bas avant le Black Friday.
L’autre intérêt tient aux à-côtés. Sacoche, souris, offres de remboursement sur un écran, code de réduction étudiant : ces suppléments représentent vite plusieurs dizaines d’euros d’économie réelle. Attention en revanche aux stocks, très sollicités en cette période : les configurations les plus agressives partent en quelques jours, et la livraison est offerte partout en France.
Questions fréquentes sur ces promos PC portables
Quel PC portable choisir pour un étudiant ?
Pour de la bureautique, de la navigation et de la prise de notes, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go suffisent largement. Visez plutôt 16 Go si vous manipulez des fichiers lourds ou des logiciels spécialisés.
Faut-il préférer un écran OLED sur un ordinateur portable ?
L’OLED offre des noirs profonds et un meilleur confort de lecture sur de longues sessions. Il coûte plus cher qu’une dalle classique, ce qui le réserve à ceux qui passent beaucoup de temps devant l’écran.
Combien de temps durent ces promotions chez Boulanger ?
Ces offres sont rattachées à l’opération rentrée et restent valables dans la limite des stocks disponibles. Les modèles les plus demandés peuvent disparaître avant la fin de l’opération.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
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