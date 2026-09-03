Pour pouvoir se glisser plus facilement dans un sac à dos, bon nombre de laptops optent pour un écran de 11, 13 ou 14 pouces, mais HP va plus loin avec cet Omnibook 3 16-bz0040nfx. La marque a offert à son laptop une dalle IPS de 16 pouces. Si elle est plus imposante, elle a l'avantage de disposer d'un format 16:10 qui peut notamment rendre la lecture de tableau plus facile. Côté résolution, il faut compter sur du Full HD+, soit une résolution de 1 900 x 1 200 pixels.

Pour pallier cet écran plus grand, l'Omnibook 3 reste fin puisqu'il ne fait que 1,47 centimètre d'épaisseur pour un poids d'1,7 kg. Du côté de la connectique, cela reste complet avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI et enfin un combo jack.