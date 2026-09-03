Le HP Omnibook 3 16-bz0040nfx est un ordinateur complet de 16 pouces qui va répondre présent pour toutes les tâches quotidiennes. Le laptop dispose d'un prix qui s'approche des 500 euros grâce à Boulanger.
Si vous souhaitez acheter un laptop pour démarrer le mois de septembre, l'une des offres les plus intéressantes du moment se trouve chez Boulanger. L'enseigne propose le HP Omnibook 3 16-bz0040nfx avec une promotion qui dépasse la barre des 35 % tout en y ajoutant une souris. En ramenant votre ancien PC, vous pourrez même obtenir une seconde remise de 30 euros.
Voici le HP Omnibook 3 16-bz0040nfx à 519,99 euros au lieu de 849 euros chez Boulanger
Pourquoi choisir le HP Omnibook 3 16-bz0040nfx ?
- Une dalle IPS de 16 pouces : Ce HP Omnibook 3 se démarque par rapport aux autres PC portables avec son écran IPS de 16 pouces au format 16:10 et un poids contenu qui reste inférieur à deux kilos.
- Une configuration pour la bureautique : Avec son Snapdragon X et ses 8 Go de RAM, cet Omnibook 3 satisfera les étudiants et les professionnels.
- Une offre complète à prix réduit : En plus du laptop en promotion, Boulanger ajoute une souris pour compléter son offre.
Une dalle de 16 pouces à emmener partout
Pour pouvoir se glisser plus facilement dans un sac à dos, bon nombre de laptops optent pour un écran de 11, 13 ou 14 pouces, mais HP va plus loin avec cet Omnibook 3 16-bz0040nfx. La marque a offert à son laptop une dalle IPS de 16 pouces. Si elle est plus imposante, elle a l'avantage de disposer d'un format 16:10 qui peut notamment rendre la lecture de tableau plus facile. Côté résolution, il faut compter sur du Full HD+, soit une résolution de 1 900 x 1 200 pixels.
Pour pallier cet écran plus grand, l'Omnibook 3 reste fin puisqu'il ne fait que 1,47 centimètre d'épaisseur pour un poids d'1,7 kg. Du côté de la connectique, cela reste complet avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI et enfin un combo jack.
Des performances pensées pour la bureautique
Sous le capot, on retrouve le Snapdragon X et 8 Go de RAM. Cette configuration reste assez basique et elle va répondre présente pour les tâches bureautiques. Pour les activités créatives, ce laptop sera suffisant pour l'édition de photos et pour les montages vidéo les plus simples.
Vu que ce PC portable se cantonne aux tâches bureautiques, le SSD de 512 Go sera amplement suffisant. Sinon, il sera toujours possible de connecter un disque dur externe.
Du côté de l'autonomie, HP annonce 22 heures de lecture vidéo. Bémol à noter cependant : l'absence de chargeur.
✅ Les points forts
- L'écran IPS de 16 pouces
- Le Snapdragon X parfait pour la bureautique
- Un suffisant espace de stockage de 512 Go
❌ Les limites
- 8 Go de RAM et un manque de puissance qui peut se faire sentir sur les applications gourmandes
- L'absence de chargeur
Voici le HP Omnibook 3 16-bz0040nfx à 519,99 euros au lieu de 849 euros chez Boulanger
Ce HP Omnibook 3 16-bz0040nfx conviendra donc aux étudiants qui effectuent leurs premiers pas à la fac et qui veulent simplement réaliser de la prise de notes ou aux professionnels souvent en déplacement. La souris incluse offre un certain confort de navigation.
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