Pour la rentrée, Boulanger fait chuter le prix de l'ordinateur portable Samsung Galaxy Book4 Edge SE 15,6 pouces, qui passe de 1 299,99 € à 749,99 €, soit 42 % de remise. Une offre qui vise en priorité les étudiants et les professionnels en quête d'un ultrabook léger, polyvalent et accessible.
Avec son format 15,6 pouces et son poids contenu à 1,5 kg, le Galaxy Book4 Edge SE s'inscrit dans la lignée des ultrabooks pensés pour la mobilité. Samsung y installe un processeur Snapdragon X à huit cœurs, épaulé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5x et un SSD de 256 Go, une configuration taillée pour la bureautique et la navigation au quotidien. Cette version, actuellement en promotion, est livrée avec une souris et se consulte dès à présent sur la fiche produit chez Boulanger, où le stock reste toutefois limité.
Reste à savoir si cette déclinaison SE, animée par une puce moins gourmande que le Snapdragon X Elite des modèles supérieurs de la gamme, tient ses promesses pour un usage quotidien de bureautique et d'études.
Voici le Samsung Galaxy Book4 Edge SE à 749,99 € au lieu de 1 299,99 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book4 Edge SE ?
- Un tarif de rentrée : 749,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 42 % chez Boulanger.
- Un format léger et compact : 1,5 kg pour un écran de 15,6 pouces, facile à glisser dans un sac entre deux cours ou deux réunions.
- Une autonomie confortable : jusqu'à 27 heures annoncées par Samsung, de quoi tenir une journée complète sans recharge.
Un compagnon taillé pour les études et le télétravail
Le Galaxy Book4 Edge SE mise sur un écran Full HD anti-reflet de 15,6 pouces, agréable pour la prise de notes, la rédaction de documents ou le visionnage de contenus en streaming. Le Snapdragon X qui l'anime, épaulé par 16 Go de RAM, permet de faire tourner sans accroc une suite bureautique, un navigateur avec de nombreux onglets ouverts ou une visioconférence. La connectique se veut complète pour un ultrabook de ce format, avec deux ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI 2.1 et un port USB 3.2, de quoi brancher un second écran ou un disque externe sans adaptateur superflu. Le lecteur d'empreintes digitales intégré au clavier simplifie par ailleurs le déverrouillage au quotidien.
Clubic a testé la version 16 pouces de la gamme Galaxy Book4 Edge, animée par un Snapdragon X Elite plus véloce, et avait salué la qualité de fabrication ainsi que l'autonomie de la famille. Cette version SE, dotée d'une puce en retrait par rapport à l'Elite, vise avant tout les usages bureautiques du quotidien plutôt que les tâches gourmandes en calcul.
Une alternative crédible, sans viser le haut de gamme
Face aux ultrabooks x86 classiques, le Galaxy Book4 Edge SE mise sur l'efficacité énergétique de sa puce ARM et sur une autonomie généreuse plutôt que sur la puissance brute. Il ne rivalise en revanche pas avec les configurations Snapdragon X Elite ni avec les PC portables dédiés à la création ou au jeu, catégories pour lesquelles d'autres références du marché restent plus adaptées.
✅ Les points forts
- Une remise de 42 % qui fait passer l'appareil sous la barre des 750 €
- Un poids contenu de 1,5 kg pour un écran de 15,6 pouces
- Une autonomie annoncée jusqu'à 27 heures
- Un écran Full HD anti-reflet confortable pour un usage prolongé
- Une souris livrée avec l'ordinateur
❌ Les limites
- Le chargeur n'est pas fourni dans le carton, il faut prévoir un budget supplémentaire pour ce dernier
- La puce Snapdragon X, sans le suffixe Elite, reste en retrait face aux modèles supérieurs de la gamme
- Le clavier n'est pas rétroéclairé
- La mémoire vive et le stockage ne sont pas évolutifs
Le Samsung Galaxy Book4 Edge SE est disponible à 749,99 € chez Boulanger, sous réserve de stock !
Ce Samsung Galaxy Book4 Edge SE s'adresse avant tout à celles et ceux qui recherchent un ordinateur portable léger et polyvalent pour un usage bureautique, sans besoin de puissance de calcul supplémentaire. À 749,99 €, la remise de 42 % consentie par Boulanger rend l'appareil particulièrement intéressant pour la rentrée, notamment pour les étudiants ou les professionnels en télétravail.
Les acheteurs en quête de performances plus élevées, par exemple pour du montage vidéo ou des tâches gourmandes en intelligence artificielle, se tourneront plutôt vers un modèle Snapdragon X Elite. Pour un usage quotidien classique, cette version SE à prix réduit reste une option sérieuse tant que l'offre est disponible.
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