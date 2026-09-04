Avec son format 15,6 pouces et son poids contenu à 1,5 kg, le Galaxy Book4 Edge SE s'inscrit dans la lignée des ultrabooks pensés pour la mobilité. Samsung y installe un processeur Snapdragon X à huit cœurs, épaulé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5x et un SSD de 256 Go, une configuration taillée pour la bureautique et la navigation au quotidien. Cette version, actuellement en promotion, est livrée avec une souris et se consulte dès à présent sur la fiche produit chez Boulanger, où le stock reste toutefois limité.

Reste à savoir si cette déclinaison SE, animée par une puce moins gourmande que le Snapdragon X Elite des modèles supérieurs de la gamme, tient ses promesses pour un usage quotidien de bureautique et d'études.