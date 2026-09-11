La flambée des composants ne touche plus seulement les cartes graphiques extrêmes. En France, mémoire vive et SSD ont eux aussi fortement augmenté, au point de rendre nettement plus chère la simple prolongation de vie d’un PC ou le changement de smartphone.

5 500 euros pour une carte graphique. C’est désormais le prix affiché en France par Cdiscount pour l’ASUS TUF Gaming OC équipée d’une GeForce RTX 5090. À titre de comparaison, la même référence apparaissait à 2 600 euros dans l’historique français d’Idealo en septembre 2025. En l’espace d’un an, son tarif a donc plus que doublé.

L’IA accentue la pression sur les composants

Cette envolée s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Dans son bilan du 7 septembre, TrendForce décrit des stocks de DRAM au plus bas, alors qu’une partie croissante des nouvelles capacités de production est orientée vers les serveurs et les infrastructures d’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle n’explique évidemment pas à elle seule chaque prix affiché en boutique. Entre disponibilité, marges et références plus ou moins rares, et sans compter les tensions actuelles sur l’énergie et le fret qui risquent encore d’alourdir la facture, les causes varient. Mais cette IA contribue à tendre un marché dont les particuliers commencent à subir très directement les effets.