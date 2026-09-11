La flambée des composants ne touche plus seulement les cartes graphiques extrêmes. En France, mémoire vive et SSD ont eux aussi fortement augmenté, au point de rendre nettement plus chère la simple prolongation de vie d’un PC ou le changement de smartphone.
5 500 euros pour une carte graphique. C’est désormais le prix affiché en France par Cdiscount pour l’ASUS TUF Gaming OC équipée d’une GeForce RTX 5090. À titre de comparaison, la même référence apparaissait à 2 600 euros dans l’historique français d’Idealo en septembre 2025. En l’espace d’un an, son tarif a donc plus que doublé.
L’IA accentue la pression sur les composants
Cette envolée s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Dans son bilan du 7 septembre, TrendForce décrit des stocks de DRAM au plus bas, alors qu’une partie croissante des nouvelles capacités de production est orientée vers les serveurs et les infrastructures d’intelligence artificielle.
L’intelligence artificielle n’explique évidemment pas à elle seule chaque prix affiché en boutique. Entre disponibilité, marges et références plus ou moins rares, et sans compter les tensions actuelles sur l’énergie et le fret qui risquent encore d’alourdir la facture, les causes varient. Mais cette IA contribue à tendre un marché dont les particuliers commencent à subir très directement les effets.
Carte graphique, RAM, console, smartphone… Tout coûte beaucoup plus cher !
Le plus inquiétant n’est peut-être pas la GeForce RTX 5090, qui reste un produit extrême. La flambée gagne aussi des composants bien plus ordinaires.
J’ai passé une petite heure ce vendredi à comparer des références équivalentes chez les principaux cybermarchands français. Le constat donne une assez bonne idée de l’ampleur de la crise. Prenons par exemple, la MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC, référencée à 304€ en septembre 2025 dans l’historique français d’Idealo. Celle-ci est aujourd’hui proposée à 400€ à la Fnac, soit près de 32% de plus. Un cran au-dessus, la RTX 5070 MSI Shadow 2X OC passe quant à elle de 619€ à 800€ sur Amazon.fr, une hausse de 29%. Sur ces deux références, remplacer une carte vieillissante demande donc entre 96 et 181€ supplémentaires, sans obtenir davantage de performances qu’un an auparavant.
Et ce n’est pas fini au rayon composants, un kit mémoire vive Corsair Vengeance LPX de 32 Go de DDR4 s’affiche ainsi à 267,35 euros chez Cdiscount, contre 56,45 euros relevés un an plus tôt. En DDR5, le constat est encore plus spectaculaire : un kit Corsair de 32 Go en DDR5-6000 CL30, vendu autour de 124 euros en septembre 2025, apparaît désormais à 533 euros sur la boutique française du fabricant.
Le panier moyen du geek a pris feu
Le stockage n’échappe pas au mouvement. Le SSD NVMe M.2 Samsung 990 Pro de 2 To, que l’on trouvait autour de 155 euros il y a un an, dépasse aujourd’hui les 350 euros chez certains revendeurs.
Le budget des joueurs sur console monte lui aussi. Sony a relevé ses tarifs officiels à 650€ pour la PS5 avec lecteur, 600€ pour la Digital Edition et 900€ pour la PS5 Pro. Même Nintendo suit le mouvement : depuis le 1er septembre, la Switch 2 coûte 500€ sur My Nintendo Store, contre 470€ auparavant.
Côté smartphones, l’iPhone 17 de 256 Go illustre un autre recul pour le consommateur : lancé à 969€ en septembre 2025, il est désormais affiché à 1 119€ chez Apple France (qui ne le remplacera pas avant l’année prochaine). Le même téléphone avec la même capacité de stockage coûte ainsi 150€ de plus dans la boutique du fabricant.
Toutes les catégories ne suivent toutefois pas cette trajectoire. Les AirPods Pro 3, par exemple, restent vendus 249 euros par Apple, exactement leur prix de lancement de septembre 2025, tandis que certains smartphones Android et téléviseurs ont au contraire fortement baissé avec leur vieillissement commercial.
N’espérez pas une amélioration rapide des prix
Comme il n’est évidemment pas question d’arrêter de vivre notre passion, les prochains mois vont surtout demander un peu plus de jugeote. Comparer les prix avant d’acheter redevient indispensable, tant les écarts peuvent désormais être énormes d’une enseigne à l’autre. Mais il faudra peut-être aussi réapprendre à attendre, à être opportuniste pendant les périodes promotionnelles comme les soldes, le Black Friday, les French Days ou les Prime Day, à réparer et à ne remplacer que ce qui en a réellement besoin.
Après les achats parfois compulsifs des années Covid, le contexte invite plutôt à lever le pied. Faut-il vraiment changer de smartphone, de carte graphique ou de SSD au même rythme qu’avant ? Garder un appareil une année de plus, profiter d’une promotion ou différer une mise à niveau peut désormais représenter plusieurs centaines d’euros d’économie. Et attendre qu’un produit vieillisse ne garantit même plus, comme autrefois, de voir son prix baisser.
Le plus frustrant est sans doute que cette flambée ne ressemble pas à une parenthèse. Tant que les fabricants de mémoire donneront la priorité aux besoins des centres de données et de l’intelligence artificielle, le fameux Ramageddon risque de continuer à contaminer le reste de la tech. Il va donc falloir continuer à se faire plaisir, oui, mais en choisissant beaucoup mieux le moment de sortir la carte bancaire.