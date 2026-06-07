Depuis déjà des mois, il n’est plus possible d’acheter de GeForce RTX 5090 Founders Edition chez NVIDIA. La marque américaine se repose maintenant sur ses partenaires pour distribuer son plus puissant GPU.

Des partenaires qui ont considérablement fait grimper les tarifs et le prix public conseillé annoncé au lancement de la RTX 5090 n’est plus guère d’actualité : il avait pourtant été question d’une baisse généralisée en août 2025, mais la chose n’a pas tenu. Au lancement de la RTX 5090, elle était à 2 349 euros. En août, elle est passée à 2 099 euros, mais rien de tel dans les boutiques.