Le paradoxe d’un monde où la GeForce RTX 5090 est inaccessible tout en étant l’objet de toutes les convoitises, côté joueurs et constructeurs !
En dehors de la toute récente Radeon RX 9070 GRE, aucune nouvelle carte graphique n’est prévue avant un petit moment. Les fabricants sont obligés de « faire du neuf avec du vieux », mais font peut-être un peu trop confiance aux sirènes du marketing.
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Les RTX 5090 en rupture généralisée
Depuis déjà des mois, il n’est plus possible d’acheter de GeForce RTX 5090 Founders Edition chez NVIDIA. La marque américaine se repose maintenant sur ses partenaires pour distribuer son plus puissant GPU.
Des partenaires qui ont considérablement fait grimper les tarifs et le prix public conseillé annoncé au lancement de la RTX 5090 n’est plus guère d’actualité : il avait pourtant été question d’une baisse généralisée en août 2025, mais la chose n’a pas tenu. Au lancement de la RTX 5090, elle était à 2 349 euros. En août, elle est passée à 2 099 euros, mais rien de tel dans les boutiques.
Dans les boutiques, on parle plutôt de 3 299 euros, voire 3 499 euros ou 3 799 euros quand les produits sont en stock. En effet, cela fait des semaines que la plupart des références de RTX 5090 sont en rupture, et ce, même lorsque l’on parle de cartes watercoolées à près de 4 000 euros. En ce sens, le Computex 2026 avait quelque chose de surprenant.
Tous les fabricants s’étaient logiquement donné rendez-vous, et si plusieurs modèles de cartes « accessibles », nous avons aussi pu découvrir une vraie valse de RTX 5090. Les sociétés du secteur semblent s’être donné le mot et font preuve d’une certaine imagination.
D’innombrables modèles au Computex 2026
Avant ces cartes un peu particulières, il y avait bien sûr toutes ces GeForce RTX 5090 que nous connaissons bien, à défaut de les retrouver régulièrement chez nos revendeurs préférés.
ASUS, Gigabyte, MSI, PNY, tout le monde exposait fièrement des références que l’on a pourtant toutes les peines du monde à retrouver ensuite. Des cartes toujours accompagnées d’un système de refroidissement à trois ventilateurs ; aucune société n’a vraiment repris le design de référence de NVIDIA.
MSI a toutefois tenté de sortir un peu des sentiers battus en mettant l’accent sur le silence en fonctionnement avec une nouvelle version de sa classique GeForce RTX 5090 Gaming Trio. Une version « next-gen » qui ne semble pas devoir changer sur ses spécifications techniques. En revanche, MSI évoque « un refroidissement optimisé » pour « un fonctionnement plus discret en charge et une meilleure gestion de la température du GPU ».
La MSI RTX 5090 SUPRIM Safeguard surveille le GPU. ©Colin Golberg pour Clubic
Plus originale, la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM Safeguard surfe sur la vague de la surveillance des GPU : associé au logiciel Afterburner, il serait question de surveiller en temps réel les broches du connecteur d’alimentation afin de prévenir la moindre défaillance. MSI n’a en revanche pas donné la moindre précision sur les spécifications d’un modèle dont on ne sait pas s’il affiche une fréquence boostée et/ou une consommation revue à la baisse.
Les kits AiO de watercooling se développent
Également portées sur le refroidissement, les solutions Gigabyte et PNY se sont démarquées par l’utilisation de kits de watercooling. Rien de vraiment neuf, mais une tendance forte pour garantir des températures plus faibles.
PNY présentait pour la première fois la solution LYNX complète. ©VideoCardz
Pour PNY, ce n’est pas la première fois que la solution conçue en partenariat avec LYNK+ est présentée, mais ici, le modèle était enfin complet. La GeForce RTX 5090 LYNX adopte donc un format très compact grâce à l’utilisation d’un bloc GPU relativement fin. Le radiateur de 360 mm est logiquement beaucoup plus encombrant et PNY souligne la discrétion de la pompe utilisée.
L’Aorus Xtreme Waterforce est la réponse Gigabyte à PNY. ©Colin Golberg pour Clubic
Chez Gigabyte, c’est la marque Aorus qui a l’exclusivité du watercooling. Rien de surprenant, il s’agit de la gamme la plus prestigieuse du fabricant. La carte GeForce RTX 5090 Aorus Xtreme Waterforce était très présente sur le stand de la marque avec, là encore, un radiateur de 360 mm, une taille qui semble devenir la norme pour ce genre de GPU.
Toujours Gigabyte, nous avons aussi pu découvrir, de visu, le waterblock de l’Aorus GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce WB. Un design très réussi pour un produit que la marque annonce – bien sûr – diablement efficace.
Écran incurvé chez ASUS : sur une carte graphique ?
ASUS ne comptait pas rester sans réagir. Bien sûr, la firme avait aussi sorti l’artillerie lourde avec sa remarquable ROG GeForce RTX 5090 Astral, une carte résolument haut de gamme.
La ROG GeForce RTX 5090 Astral d’ASUS. ©Colin Golberg pour Clubic
L’originalité d’ASUS était cependant à chercher ailleurs et, en particulier, dans sa gamme de produits dits « Edition 20 ». Il s’agit de toute une ligne d’appareils lancés pour célébrer les 20 ans de sa marque ROG et, côté carte graphique, on peut dire qu’ASUS cherche à nous éblouir avec un modèle aussi exceptionnel qu’il peut paraître inutile.
La GeForce RTX 5090 Astral Edition 20 se rapproche de l’Astral « classique », mais lui ajoute rien de moins qu’un écran AMOLED incurvé, placé sur la tranche de la carte. ASUS explique que son écran peut afficher des images statiques bien sûr, mais aussi des visuels 3D ou de petites animations personnalisées. Vous vous en doutez, il est aussi là pour afficher des données de surveillance en temps réel du matériel.
La ROG GeForce RTX 5090 Astral d’ASUS en Edition 20. ©Colin Golberg pour Clubic
Au-delà de la présence de cet écran AMOLED – qui sera sans doute pour une bonne part responsable du prix de la carte – l’Astral Edition 20 ne se distingue pas vraiment des précédentes RTX 5090 haut de gamme de la marque : on parle d’une fréquence boost de 2,76 GHz. ASUS précise toutefois que la carte sera en mesure de supporter jusqu’à 800 W d’alimentation !
Une RTX 5090 « blower » chez Peladn
Nous terminons ce petit tour d’horizon des modèles de RTX 5090 présentés au Computex 2026 par une carte dotée d’un refroidissement tout à fait singulier. Non, il n’est pas question de watercooling, mais d’un ventilateur de type blower que l’on n’imaginait plus forcément voir sur de telles références.
Et une GeForce RTX 5090 qui se destine clairement aux serveurs. ©VideoCardz
La marque Peladn s’en est tenue à un design double-emplacement PCI Express et a donc utilisé un blower : les performances sont généralement bien moindres sur ce type de refroidisseur, mais plus adaptées à l’environnement serveur avec extraction de l’air sur l’arrière de la baie.
D’autres GeForce RTX 5090 de type blower ont été présentées par le passé, mais on les retrouve rarement sur des salons comme le Computex. Peladn a tenu à marquer sa différence.