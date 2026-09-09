Apple vient de conclure sa keynote de rentrée, durant laquelle il nous a annoncé une myriade de nouveaux produits. Mais, le géant américain s'est bien gardé de s'étendre sur une bien mauvaise nouvelle : le prix de la plupart de ses produits existants part en hausse sans délai.
On s'y attendait forcément : les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et le fraîchement dévoilé iPhone Duo explosent les prix des précédents modèles. Le modèle 18 Pro est désormais vendu aussi cher que le Pro Max de l'an dernier, et le premier smartphone pliant de la marque s'affiche à presque 2400€. Ce qu'on n'avait pas forcément vu venir, c'est que les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17e subissent également une hausse des prix. On fait le point.
Hausse des prix généralisée chez Apple
Les prix de tous les iPhone encore officiellement commercialisés par Apple part en flèche. Voici les nouveaux tarifs pratiqués par la marque à compter de ce mercredi 9 septembre 2026.
- iPhone 17 : à partir de 1119€ (+150€)
- iPhone 17e : à partir de 869€ (+150€)
- iPhone 16 : à partir de 1019€ (+150€)
- iPhone Air : à partir de 1329€ (+100€)
Comme le disait fort bien Carl Pei, le patron de Nothing il y a quelques mois : « le meilleur moment pour acheter un smartphone, c'était hier ». Il ne croyait pas si bien dire. Même l'iPhone 16, lancé en fin d'année 2024, est aujourd'hui proposé à plus de 1000€.
Évidemment, les stocks actuels peuvent continuer de s'écouler à leurs tarifs initiaux chez les différents revendeurs. Autant dire que si l'achat de l'un de ces modèles vous démangeait, il ne va vraiment pas falloir tarder à passer à la caisse avant que la hausse se traduise plus largement dans toutes les boutiques.
L'ensemble du catalogue Apple subit la pression de la RAMageddon
Cette hausse discrète, mais substantielle du prix des iPhone ne part pas de rien. Vous le savez vous qui lisez régulièrement Clubic : la pénurie de la mémoire vive met tout le secteur de la tech sous pression. La RAM, plus rare car fléchée en priorité vers les fermes de serveurs dédiés à l'IA, coûte bien plus cher que l'an dernier. Face à ce constat, les marques ont alors deux choix : éponger le surcoût et rogner sur leurs marges, ou faire payer le consommateur pour préserver les dividendes des actionnaires. Inutile de préciser quelle voie a choisie Apple — et les innombrables autres marques qui ont annoncé des hausses de prix ces derniers mois.
Il faut d'ailleurs se souvenir qu'Apple avait déjà procédé à des « actualisations » de ses tarifs sur d'autres produits de son catalogue cet été. Les Mac, notamment, avaient pris entre 300 et 700€ selon les modèles. Il faut naturellement s'attendre à ce que les MacBook Pro équipés des puces M6, l'inévitable future Apple TV 4K et les nouveaux HomePod soient, eux aussi, commercialisés nettement plus chers que leurs prédécesseurs.