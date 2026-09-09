Cette hausse discrète, mais substantielle du prix des iPhone ne part pas de rien. Vous le savez vous qui lisez régulièrement Clubic : la pénurie de la mémoire vive met tout le secteur de la tech sous pression. La RAM, plus rare car fléchée en priorité vers les fermes de serveurs dédiés à l'IA, coûte bien plus cher que l'an dernier. Face à ce constat, les marques ont alors deux choix : éponger le surcoût et rogner sur leurs marges, ou faire payer le consommateur pour préserver les dividendes des actionnaires. Inutile de préciser quelle voie a choisie Apple — et les innombrables autres marques qui ont annoncé des hausses de prix ces derniers mois.