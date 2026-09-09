Alors nous y sommes : sept ans après que Samsung a lancé son premier Galaxy Fold, Apple estime finalement le marché assez mature pour l'investir avec un premier modèle pliant, baptisé iPhone Duo.
Ce premier smartphone pliant était évidemment la star de la keynote de rentrée d'Apple, durant laquelle il nous a aussi présenté les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Pour rappel, les modèles 18, 18e et Air 2 seront vraisemblablement présentés au printemps prochain, Apple ayant décidé d'échelonner ses sorties avec désormais deux rendez-vous annuels. Voici ce qu'il faut savoir sur l'énigmatique iPhone Duo !
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux
Un format passeport qui lui va comme un gant
Conformément aux rumeurs et aux innombrables rendus 3D que l'on a vu émerger ces derniers mois, l'iPhone pliant adopte donc bel et bien le format "passeport" que l'on a pu découvrir cet été avec le Samsung Galaxy Z Fold 8. Comprendre : un smartphone assez court, mais large, qui s'ouvre comme un livre pour déployer un grand écran au format 4:3 de 7,8". L'écran de façade, lui, affiche une diagonale de 5,4". Les deux dalles sont naturellement OLED, cadencées à 120 Hz, et supportent le stylet Apple Pencil (sur les deux écrans !).
En revanche, Face ID n'est pas de la partie. En raison de la finesse du produit (4,5 mm ouvert, 9 mm plié), les différents capteurs de reconnaissance faciale passent à la trappe, et Apple nous ressort ce bon vieux Touch ID, intégré sur le bouton latéral de mise sous tension. Apple promet une pliure « quasiment invisible » à l'œil nu, mais il faudra évidemment vérifier cela sur pièce lors d'un test détaillé.
Le smartphone est animé par la même puce A20 Pro (et le nouveau modem C2) que les iPhone 18 Pro et Pro Max, et embarque deux batteries qui promettent entre 31 et 44h d'usage vidéo selon l'écran utilisé. Sur ce point, les modèles Pro font donc (logiquement) mieux.
La partie photo s'articule autour de deux capteurs seulement. Pour des raisons d'espace disponible, le téléobjectif passe à l'as. On retrouve donc un duo composé d'un grand-angle de 48 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 48 mégapixels également. Contrairement à l'iPhone 18 Pro, il ne s'agit pas du nouveau modèle doté d'une ouverture mécanique variable, mais bien d'un appareil photo plus traditionnel — comme celui des iPhone 17 Pro de l'an dernier. À l'avant, on retrouve une caméra au format carré, Center Stage, mais de 12 Mpx au lieu des 18 Mpx des iPhone 17 Pro et 18 Pro.
Une expérience logicielle repensée
Évidemment, le hardware n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'Apple vend, avec son iPhone Duo, c'est avant tout une nouvelle expérience utilisateur. À mi-chemin entre l'iPhone et l'iPad, ce nouveau produit est taillé pour la productivité, et permet notamment d'afficher deux fenêtres simultanément, et de les repositionner à la volée — comme sur les précédentes versions d'iPadOS.
Le Dock de l'iPhone, et les raccourcis de l'écran de verrouillage, sont désormais situés non plus en bas, mais sur la droite de l'écran. Le mode Standby, habituellement déclenché quand l'iPhone est branché et placé à l'horizontale, peut ici s'activer simplement lorsque l'iPhone Duo se trouve en mode "chevalet" sur une surface plane.
iPhone Duo : prix et disponibilité
Une fois encore, les rumeurs disaient vrai. Bien qu'il soit présenté aujourd'hui, et que les iPhone 18 Pro seront commercialisés la semaine prochaine, l'iPhone Duo fera patienter les early adopters quelques semaines de plus. Les précommandes ouvriront le 16 octobre, et les premières livraisons devraient arriver le 23 octobre.
Maintenant, la douloureuse. Conformément aux attentes, nous sommes face à l'iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple.
- iPhone Duo : 2339€(256 Go), 2589€ (512 Go), 3089€ (1 To), 3839€ (2 To)