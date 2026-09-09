zebaffe

Pour bien se rendre compte du « délire tarifaire » :

L’iPhone Duo de base représente 107 % du salaire médian mensuel (un peu plus d’un mois de travail).

En comparaison, l’iPhone X en 2017 pesait 63 % du salaire médian de l’époque (1 159 € sur 1 845 €).

Je pense que c’est le meilleur marqueur. L’iphone X, était aussi une « révolution » (enfin d’ailleurs bien plus que le fold il y en a eu des tonnes avant chez les concurrents).