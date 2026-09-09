Cet ordinateur HP est vendu sous le nom commercial de HP OmniBook 3, c’est une machine grand public de 16 pouces qui mise beaucoup sur son écran IPS antireflet au format 16:10. Parce que celui-ci peut afficher 1 920 x 1 200 pixels qui est limité à 60 Hz. Si vous aviez un doute quant à son orientation gaming, là il n’est plus permis : entre ça et l’absence de carte graphique dédiée, on sait clairement qu’on est face à une machine bureautique.

Par contre, c'est une machine fine, avec un châssis de seulement 1,47 cm, et léger puisqu’il fait 1,6 kg. Pour un 16 pouces, c'est assez impressionnant, surtout que la batterie promet, selon la marque, 11,5h d’autonomie. De quoi travailler une journée entière sans se soucier de trouver une prise pour le recharger. Bien sûr, tout dépend de comment vous le sollicitez, donc il faut le prendre comme une valeur théorique, mais ça reste confortable.