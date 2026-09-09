Le HP 16-bu0091nfx est un petit PC portable bien équipé pour la rentrée, surtout avec son écran 2K de 16 pouces et un prix en baisse de 320 euros pour les French Days.
Si vous êtes à quelques jours de rejoindre les bancs de la fac, ou que vous avez besoin pour une raison quelconque d’un nouvel ordinateur portable qui ne fait pas forcément dans la démesure, vous avez là un bon candidat qui profite des French Days pour se montrer sous son meilleur jour. Il s’agit du HP 16-bu0091nfx qui a pour principal atout son grand écran de 16 pouces qui affiche l’équivalent de la 2K, soit 1 920 x 1 200 pixels. C’est clairement un appareil pour la bureautique, avec une bonne autonomie, qui avec les codes INTEL50 et FRENCH20 pendant les French Days (vous pouvez les cumuler) passe de 799,99 euros à 479,99 euros.
Voici le HP 16-bu0091nfx à 479,99 € au lieu de 799,99 € avec les codes INTEL50 et FRENCH20 sur Boulanger
Pourquoi choisir le HP 16-bu0091nfx ?
- Pour son grand écran 2K qui permet de bien profiter de tous vos contenus et de travailler sans contraintes.
- C'’est une machine simple à transporter pour pouvoir travailler de partout et profiter de son autonomie toute une journée.
- Le prix est attractif pour les French Days, moins de 500 euros pour un tel PC, avec la crise des composants, c’est intéressant.
Un 16 pouces 2K bien équipé et facile à transporter
Cet ordinateur HP est vendu sous le nom commercial de HP OmniBook 3, c’est une machine grand public de 16 pouces qui mise beaucoup sur son écran IPS antireflet au format 16:10. Parce que celui-ci peut afficher 1 920 x 1 200 pixels qui est limité à 60 Hz. Si vous aviez un doute quant à son orientation gaming, là il n’est plus permis : entre ça et l’absence de carte graphique dédiée, on sait clairement qu’on est face à une machine bureautique.
Par contre, c'est une machine fine, avec un châssis de seulement 1,47 cm, et léger puisqu’il fait 1,6 kg. Pour un 16 pouces, c'est assez impressionnant, surtout que la batterie promet, selon la marque, 11,5h d’autonomie. De quoi travailler une journée entière sans se soucier de trouver une prise pour le recharger. Bien sûr, tout dépend de comment vous le sollicitez, donc il faut le prendre comme une valeur théorique, mais ça reste confortable.
Peut-être un peu trop bridé par la RAM
Sur le plan pratique, il coche quand même beaucoup de cases pour la bureautique, avec du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4, deux ports USB-C pour la charge et la vidéo, deux ports USB-A, une sortie HDMI et une prise casque/micro. Une recette classique qui a fait ses preuves et qui est soutenue par une configuration logique et classique. Vous avez un processeur Intel Core 5 120U, 512 Go de stockage et 8 Go de RAM. C’est sur ce dernier point qu’on peut avoir quelques réserves, puisque c'est un peu trop léger, surtout si vous avez des applications qui pèsent lourd.
Il faut vraiment le voir comme une machine légère pour les étudiants, le travail ou la prise de note, parce qu’en plus il est doté d’un clavier AZERTY équipé d'un pavé numérique, pour pouvoir être tranquille quand vous travaillez. Sa webcam intégrée peut même vous permettre de participer à des visios. Un dernier point, malheureusement négatif, il est livré sans chargeur, ce qui implique un achat supplémentaire.
✅ Les points forts
- L’écran 16 pouces 2K antireflet pour travailler
- Une connectique très complète
- Son autonomie théorique solide qui dépasse les 11h
- Le châssis fin qui facilite le transport
❌ Les limites
- Seulement 8 Go de RAM DDR5 qui limitent le multitâche et la longévité
- L'’absence de chargeur dans la boîte
- Le clavier n’est pas rétroéclairé
- La couverture colorimétrique modeste
- Pas de vocation gaming ou créative
Voici le HP 16-bu0091nfx à 479,99 € au lieu de 799,99 € avec les codes INTEL50 et FRENCH20 sur Boulanger
Cet ordinateur HP OmniBook 3 est un PC portable léger, fin et pratique, surtout si vous avez des besoins et des moyens modestes. Il ne brille pas par une puissance démesurée, mais plutôt un côté pratique, qu’il est facile d’emmener partout pour travailler, faire de la bureautique ou du multimédia. Il a quelques défauts majeurs, notamment l’absence de chargeur ou une RAM limitée, mais si vous n'avez pas besoin d’une puissance démesurée, il fait très bien l’affaire.
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