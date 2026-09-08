Avec le Samsung Galaxy Book 5 360, vous avez un laptop convertible en tablette doté d'un écran OLED et d'une autonomie record qui passe de 1 799,99 euros à 979,99 euros pour les French Days chez Boulanger.
Le Samsung Galaxy Book 5 360 est un PC portable bien pratique de part sa fonction à pouvoir se transformer en tablette au besoin. Pour ça, l'écran et le clavier basculent pour se coller dos à dos et vous pouvez ensuite l'utiliser avec vos doigts ou un stylet. Mais ce n'est pas sa seule particularité, puisqu'il est doté d'un écran OLED, particulièrement plaisant pour toute activité impliquant des images. Et un autre de ses atouts, éphémères, c'est son prix promotionnel pour les French Days. Chez Boulanger, il est affiché à 999,99 euros au lieu de 1 799,99 euros, ce qui est déjà un bon prix. Avec le code promo FRENCH20, il se permet même de passer à 979,99 euros.
Voici le Samsung Galaxy Book 5 360 à 979,99 € au lieu de 1 799,99 € avec le code FRENCH20 sur Boulanger
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book 5 360 ?
- Pour son écran OLED qui est un vrai plus et lui permet d'afficher de super contrastes avec des noirs parfaits.
- Le format convertible est très plaisant et permet d'avoir à la fois un PC et une tablette sans avoir à investir dans les deux.
- Pour son autonomie qui dépasse une journée d'utilisation classique, l'idéal pour travailler.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un convertible OLED premium avec une autonomie record
Avec cet ordinateur portable Samsung Galaxy Book 5 360, vous avez un convertible 2-en-1 qui propose une dalle AMOLED de 15,6 pouces. Un format classique et agréable pour travailler, écrire et regarder des vidéos. Par contre, ce n'est pas un PC fait pour le gaming, sa configuration en atteste, surtout l'absence manifeste de carte graphique dédiée. Si vous connaissez la gamme, il reprend les châssis soigné du Book 4 360, avec un carénage en aluminium et cette fameuse charnière qui permet de l'ouvrir à 360°.
Il se paye le luxe d'être relativement fin et léger, puisqu'il fait 35,54 x 22,8 x 1,37 cm pour 1,5 kg seulement. Il est très facile à transporter, donc si vous êtes étudiant ou télétravailleur, ça peut être un bon compagnon de route. Surtout que son autonomie est annoncée comme étant à une journée et sept heures avec une seule charge. C'est un chiffre donné à titre indicatif, mais en pratique, vous pouvez compter sur lui pour une bonne journée sans soucis. Enfin, sachez qu'il profite du WiFi 7, du Bluetooth 5.4, de deux ports Thunderbolt 4, d'un port USB-C 3.2 Gen2, un port USB-A, une sortie HDMI, un lecteur de cartes microSD et une prise combo casque/micro.
Une configuration correcte malgré quelques limitations
Sur le papier, le passage d'un Core 7 150U sur le Book 4 360 à un Intel Core Ultra 5 226V sur ce Book 5 est une vraie modernisation. Surtout avec une partie graphique Intel Arc et un NPU dédié à l'IA. Dans la pratique, notre test a démontré que la dissipation de Samsung limite l'exploitation de la puce. En gros, quand le PC monte en charge, il est victime du throttling qui ralentit ses performances. Mais pour de la bureautique, ça ne pose pas de problème, c'est vraiment sur les grosses applications qu'on peut avoir des soucis.
Sinon, il est doté de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, ce qui est une configuration plutôt basique à l'heure actuelle, en tout cas suffisante pour les tâches du quotidien. Et puis, avec la flambée des prix des composants depuis un an, difficile de trouver mieux à un prix correct. Notez que sur ce modèle, le stylet est fourni, très pratique pour la navigation tactile.
✅ Les points forts
- L'écran OLED, un vrai plus pour profiter de belles images
- Son autonomie d'une journée, facile
- Ses dimensions et son poids en font un bon compagnon de route
- Il pivote à 360° et un stylet est fourni
❌ Les limites
- La puce n'est pas si bien exploitée que ça
- L'écran format 16:9 est un peu dépassé par rapport au 16:10 ou 3:2
- Le trackpad est peu réactif et imprécis, incitant à utiliser une souris externe
- Un peu trop de bloatwares
Voici le Samsung Galaxy Book 5 360 à 979,99 € au lieu de 1 799,99 € avec le code FRENCH20 sur Boulanger
Le Samsung Galaxy Book 5 360 est un bon PC portable, si vous savez où vous mettez les pieds. Son écran OLED et son format hybride PC/tablette avec le stylet intégré, le tout saupoudré d'une autonomie qui atteint facilement les 16h sans forcer sont tout autant d'atouts séduisants. Mais il n'est pas sans défauts, notamment au niveau du throttling ou de l'équipement (webcam, trackpad) qui ne sont pas au niveau d'un tel produit premium. Mais en connaissant ces limites, et avec la promo Boulanger pour les French Days, c'est plus facile de fermer les yeux là-dessus.
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