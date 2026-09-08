Avec cet ordinateur portable Samsung Galaxy Book 5 360, vous avez un convertible 2-en-1 qui propose une dalle AMOLED de 15,6 pouces. Un format classique et agréable pour travailler, écrire et regarder des vidéos. Par contre, ce n'est pas un PC fait pour le gaming, sa configuration en atteste, surtout l'absence manifeste de carte graphique dédiée. Si vous connaissez la gamme, il reprend les châssis soigné du Book 4 360, avec un carénage en aluminium et cette fameuse charnière qui permet de l'ouvrir à 360°.

Il se paye le luxe d'être relativement fin et léger, puisqu'il fait 35,54 x 22,8 x 1,37 cm pour 1,5 kg seulement. Il est très facile à transporter, donc si vous êtes étudiant ou télétravailleur, ça peut être un bon compagnon de route. Surtout que son autonomie est annoncée comme étant à une journée et sept heures avec une seule charge. C'est un chiffre donné à titre indicatif, mais en pratique, vous pouvez compter sur lui pour une bonne journée sans soucis. Enfin, sachez qu'il profite du WiFi 7, du Bluetooth 5.4, de deux ports Thunderbolt 4, d'un port USB-C 3.2 Gen2, un port USB-A, une sortie HDMI, un lecteur de cartes microSD et une prise combo casque/micro.