Foire aux questions

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À quoi sert la mémoire ECC sur des barrettes RAM de serveur, et qu’est-ce qu’elle change par rapport à la RAM "classique" ?

La mémoire ECC (Error-Correcting Code) ajoute des bits de contrôle pour détecter et corriger automatiquement certaines erreurs de données en RAM, typiquement les erreurs d’un seul bit. L’objectif est la fiabilité : sur un serveur, une erreur mémoire peut provoquer un crash, corrompre une base de données ou fausser un calcul. En contrepartie, l’ECC impose une légère surcharge (coût, consommation, parfois une performance un peu moindre) et nécessite une plateforme compatible (CPU et carte mère). C’est pour ça qu’on la retrouve surtout dans les serveurs et stations de travail, pas dans la majorité des PC grand public.

Que signifie "dual-rank" sur une barrette DDR4, et pourquoi cela compte en serveur ?

Le "rank" désigne un ensemble de puces mémoire adressées comme un bloc par le contrôleur mémoire ; une barrette dual-rank comporte deux de ces ensembles. Cela permet souvent d’augmenter la capacité par barrette et d’améliorer l’efficacité grâce à l’interleaving (le contrôleur alterne entre ranks pour mieux occuper le bus). En pratique, le dual-rank peut aider à obtenir de bonnes performances à capacité élevée, ce qui colle bien aux usages serveurs (virtualisation, bases de données). La contrepartie est une charge électrique plus élevée sur le contrôleur mémoire, ce qui peut limiter le nombre de barrettes installables ou réduire la fréquence stable selon la plateforme.