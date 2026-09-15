Avec son autonomie qui frôle les dix heures et son format compact, le Samsung Galaxy Book4 est un laptop parfait pour les cours et, chez Amazon, il chute à 449 euros.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book4 ?
- Pour son petit format : Moins de deux kilos sur la balance et une épaisseur inférieure à deux centimètres, des dimensions parfaites pour le glisser dans un sac à dos.
- Un grand écran de 15,6 pouces : En Full HD, cet écran est parfait pour éditer des photos ou des tableaux, mais aussi pour prendre des cours en note.
- Un laptop polyvalent : Avec l’Intel Core i5 et les 8 Go de RAM, ce Samsung Galaxy Book4 a plusieurs cordes à son arc qu’il s’agisse de tâches bureautiques ou d’activités créatives.
Un laptop à emmener partout
Quand on est étudiant et que l’on cherche un laptop pour les cours, une qualité est indispensable : la portabilité. Samsung coche cette case avec son Galaxy Book4. Sur la balance, il n’affiche que 1,55 kg pour une épaisseur contenue inférieure à deux centimètres. Ainsi, il ne se fera pas sentir dans votre sac à dos malgré son grand écran de 15,6 pouces.
Cette dalle Full HD sera parfaite pour de la prise de notes, mais elle pêche sur sa luminosité avec seulement 300 nits tandis qu’elle ne couvre que 65 % des couleurs sRGB.
Autre élément indispensable à la portabilité : l’autonomie. Cette case est aussi cochée par Samsung puisque son Galaxy Book4 devrait tenir entre huit et dix heures selon les usages. En théorie, il devrait résister à une journée de cours.
La créativité n’est pas mise de côté
Si le Samsung Galaxy Book4 réussit le test de la portabilité, qu’en est-il de ses performances ? Là aussi, Samsung réussit son test. Attention, le Galaxy Book4 n’est pas un monstre de puissance, mais il conviendra parfaitement aux étudiants.
Avec son Intel Core i5 et ses 8 Go de RAM, il permettra logiquement de prendre des notes en cours ou d’éditer des tableaux, mais il ne s’arrête pas là. Vous pourrez retoucher des photos sur Canva et les plus gourmands pourront même monter quelques vidéos.
Cette polyvalence est cependant entachée par ce SSD de 256 Go rapidement rempli. Pour pallier cette faiblesse, Samsung offre une connectique assez complète avec notamment deux ports USB-C et un port USB-A pour connecter un disque dur externe.
✅ Les points forts
- Une polyvalence offerte par l'Intel Core i5 et 8 Go de RAM
- Une connectique parfaitement équipée
- Une autonomie proche des dix heures
❌ Les limites
- Seulement 300 nits
- Un espace de stockage de 256 Go rapidement rempli
La polyvalence est le maître-mot de ce Samsung Galaxy Book4 et pour moins de 500 euros, il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix. Donc, ce laptop est, sans aucun doute, adapté aux étudiants.
Néanmoins, son écran à la luminosité limitée transforme ce laptop en un ordinateur qui semble adapté uniquement au travail et il n’est pas la meilleure proposition pour regarder des films ou des séries.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + chiffrement GRATUITS pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTREE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €