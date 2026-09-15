Quand on est étudiant et que l’on cherche un laptop pour les cours, une qualité est indispensable : la portabilité. Samsung coche cette case avec son Galaxy Book4. Sur la balance, il n’affiche que 1,55 kg pour une épaisseur contenue inférieure à deux centimètres. Ainsi, il ne se fera pas sentir dans votre sac à dos malgré son grand écran de 15,6 pouces.

Cette dalle Full HD sera parfaite pour de la prise de notes, mais elle pêche sur sa luminosité avec seulement 300 nits tandis qu’elle ne couvre que 65 % des couleurs sRGB.

Autre élément indispensable à la portabilité : l’autonomie. Cette case est aussi cochée par Samsung puisque son Galaxy Book4 devrait tenir entre huit et dix heures selon les usages. En théorie, il devrait résister à une journée de cours.