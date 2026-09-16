Dell est fier d’annoncer que son laptop est fait avec des matériaux recyclés. Il se présente avec un dos gris mat, ce qui lui permet de ne pas prendre les traces de doigts lorsque vous l’ouvrez. Côté épaisseur, il faut compter sur seulement 1,99 cm pour un poids inférieur à deux kilos. Concrètement, vous pourrez le glisser dans votre sac à dos sans qu’il ne prenne toute la place.

Malgré ce format compact, la marque n’a pas fait l’impasse sur la connectique puisqu’on retrouve deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI et un combo jack.

Évidemment, la star de ce laptop, c’est cet écran de 16 pouces avec une résolution 2K. Celui-ci s’offre même la technologie ComfortView pour réduire l’émission de la lumière bleue. Petit bémol cependant, la luminosité limitée à 300 nits. Ainsi, le laptop va montrer des faiblesses en plein soleil. Si vous êtes amené à effectuer des échanges en visio, la webcam offre une image en HD.