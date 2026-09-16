Avec son grand écran de 16 pouces, le Dell 16 permet de travailler face à une grande surface qui limite l’émission de la lumière bleue. Pour le découvrir à prix réduit, direction Amazon où il perd 500 euros.
Le Dell 16 est une machine légère, mais performante, portée par l’Intel Core 5 et 16 Go de RAM. Le véritable bémol était son prix qui dépassait les 1 000 euros, mais Amazon prend les choses en main et lui offre une remise de 45 %. Désormais, le Dell 16 passe sous les 600 euros et possède un rapport qualité-prix que beaucoup lui envient sur cette tranche tarifaire.
Pourquoi choisir le Dell 16 ?
- Pour son design réussi : Moins de deux centimètres d’épaisseur, un poids inférieur à deux kilos, un dos mat pour ne pas prendre les traces de doigts et le Dell 16 devient un laptop parfait à emmener partout.
- Un écran de 16 pouces : Avec sa résolution 2K, le Dell 16 permet de travailler sur une grande surface et la technologie ComfortView réduit l’émission de la lumière bleue.
- Une autonomie confortable : Dell promet entre sept et huit heures d’autonomie avec une seule charge, ce qui est suffisant pour tenir pendant une journée de travail.
Un design aux petits oignons
Dell est fier d’annoncer que son laptop est fait avec des matériaux recyclés. Il se présente avec un dos gris mat, ce qui lui permet de ne pas prendre les traces de doigts lorsque vous l’ouvrez. Côté épaisseur, il faut compter sur seulement 1,99 cm pour un poids inférieur à deux kilos. Concrètement, vous pourrez le glisser dans votre sac à dos sans qu’il ne prenne toute la place.
Malgré ce format compact, la marque n’a pas fait l’impasse sur la connectique puisqu’on retrouve deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI et un combo jack.
Évidemment, la star de ce laptop, c’est cet écran de 16 pouces avec une résolution 2K. Celui-ci s’offre même la technologie ComfortView pour réduire l’émission de la lumière bleue. Petit bémol cependant, la luminosité limitée à 300 nits. Ainsi, le laptop va montrer des faiblesses en plein soleil. Si vous êtes amené à effectuer des échanges en visio, la webcam offre une image en HD.
Parfait pour la bureautique, pas pour le gaming
Sous le capot, on retrouve l’Intel Core 5 et 16 Go de RAM. Une configuration largement suffisante pour répondre à tous les besoins liés à la bureautique. Les plus gourmands pourront même effectuer de la retouche photo et du montage vidéo. Si vous poussez la machine dans ses retranchements, un système de refroidissement est présent.
Ce Dell 16 possède aussi une carte graphique : l'Intel UHD Graphics. Cet ensemble pourra même faire tourner quelques jeux, mais il ne faut pas s’attendre à jouer à un AAA. De toute façon, le SSD de 512 Go n’aurait pas permis de concilier les deux.
Cet ordinateur tourne avec Windows 11 et vous pourrez compter sur les fonctionnalités IA apportées par Copilot+. Pour l’autonomie, c’est correct avec une autonomie qui varie entre sept et huit heures selon les utilisations.
✅ Les points forts
- Un grand écran 2K de 16 pouces
- La technologie ComfortView pour réduire l’émission de la lumière bleue
- L'’Intel Core 5 et 16 Go de RAM
❌ Les limites
- Pas adapté au gaming
- Une luminosité limitée à 300 nits
Ce Dell 16 est donc un ordinateur parfait pour les étudiants souvent amenés à prendre des notes, mais aussi pour les professionnels qui cherchent une machine légère, mais performante pour leurs déplacements. Le Dell 16 coche toutes les cases et à ce prix, c’est une excellente affaire.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + chiffrement GRATUIT pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTREE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €