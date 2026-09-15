Fnac ramène ce pack Acer Aspire Go 14 à 599,99 € au lieu de 799,99 €, soit 200 € d’écart. Avec 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une souris sans fil et une housse, l’offre cible surtout les étudiants et les utilisateurs à la recherche d’un ensemble prêt pour la bureautique.
Le format 14 pouces et le poids de 1,4 kg rendent cet Aspire Go facile à transporter pour les cours, les trajets réguliers ou le télétravail. Son Core 5 120U à 10 cœurs et 12 threads s’accompagne ici de 16 Go de DDR5 et d’un SSD de 512 Go, une base cohérente pour la bureautique, la navigation et le multitâche courant.
Le pack Acer Aspire Go 14 est affiché à 599,99 € chez Fnac, contre 799,99 € auparavant, avec souris sans fil et housse.
Pourquoi choisir le Acer Aspire Go 14 AG14-72P-58AZ ?
- 16 Go et 512 Go : La mémoire DDR5 offre de la marge pour cumuler navigateur, suite bureautique et visioconférence sans partir sur une configuration minimale. Le SSD de 512 Go laisse aussi un espace confortable pour les documents, logiciels et médias courants.
- Un format mobile : L’écran 14 pouces affiche 1 920 x 1 200 pixels, tandis que le châssis pèse 1,4 kg pour 1,79 cm d’épaisseur. C’est un compromis pratique pour travailler sur un bureau sans alourdir inutilement un sac.
- Un pack utile : La souris sans fil et la housse annoncées avec le PC évitent deux achats immédiats. La connectique comprend aussi deux USB-C, deux USB 3.2 et un HDMI pour les périphériques courants.
Un 14 pouces surtout à l’aise pour les cours et la bureautique
Le Core 5 120U associe deux cœurs haute performance et huit cœurs efficaces, une architecture mobile adaptée aux tâches de productivité, aux recherches web, aux appels vidéo et aux logiciels du quotidien. Les 16 Go de mémoire facilitent le multitâche, tandis que la définition WUXGA apporte davantage d’espace vertical qu’un écran Full HD classique pour les documents et les pages web. Avec 1,4 kg sur la balance, l’Aspire Go 14 reste pertinent pour un étudiant, un salarié hybride ou un foyer qui déplace souvent son ordinateur. Pour situer ce positionnement face à des modèles plus ambitieux, notre guide des meilleurs PC portables replace ce type de configuration dans l’offre 2026, de la bureautique au gaming.
Ce que les 599,99 € n’achètent pas
Le tarif implique des concessions : l’écran LCD reste à 60 Hz et n’est pas tactile, le clavier n’est pas rétroéclairé, aucun lecteur de cartes n’est indiqué et la partie graphique repose sur l’Intel Graphics intégré. Ce pack convient donc mieux aux études et à la bureautique qu’au montage vidéo lourd, à la 3D ou aux jeux récents exigeants, son intérêt tenant surtout à l’équilibre entre mémoire, stockage, mobilité et accessoires.
✅ Les points forts
- 16 Go de DDR5 et SSD de 512 Go
- Écran 14 pouces WUXGA de 1 920 x 1 200 pixels
- Poids de 1,4 kg pour les déplacements
- Deux USB-C, deux USB 3.2, HDMI, souris sans fil et housse
❌ Les limites
- Écran LCD 60 Hz non tactile
- Intel Graphics intégré, sans GPU dédié
- Clavier non rétroéclairé et pas de lecteur de cartes indiqué
Pour les études ou la bureautique mobile, Fnac propose ce pack Acer Aspire Go 14 à 599,99 €, sous réserve de disponibilité.
À 599,99 €, l’Acer Aspire Go 14 AG14-72P-58AZ se présente surtout comme une machine de travail généraliste bien dotée pour son segment. Les 16 Go de RAM et le SSD de 512 Go évitent une configuration trop juste, tandis que le Core 5 120U répond aux besoins courants de bureautique, de navigation et de visioconférence. Le format 14 pouces, le poids de 1,4 kg et le pack avec souris et housse renforcent son intérêt pour les étudiants et les utilisateurs mobiles.
Il faut cependant accepter un écran 60 Hz, un circuit graphique intégré, un clavier non rétroéclairé et l’absence de lecteur de cartes indiquée par Fnac. Les joueurs et les créateurs qui sollicitent fortement le GPU auront intérêt à viser une machine dédiée. Pour des cours, du télétravail, du streaming et de la bureautique, l’ensemble reste cohérent si vous privilégiez la mémoire, le stockage et la mobilité plutôt qu’un écran premium ou des performances graphiques élevées.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + Encryption GRATUITS pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTREE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €