À 599,99 €, l’Acer Aspire Go 14 AG14-72P-58AZ se présente surtout comme une machine de travail généraliste bien dotée pour son segment. Les 16 Go de RAM et le SSD de 512 Go évitent une configuration trop juste, tandis que le Core 5 120U répond aux besoins courants de bureautique, de navigation et de visioconférence. Le format 14 pouces, le poids de 1,4 kg et le pack avec souris et housse renforcent son intérêt pour les étudiants et les utilisateurs mobiles.

Il faut cependant accepter un écran 60 Hz, un circuit graphique intégré, un clavier non rétroéclairé et l’absence de lecteur de cartes indiquée par Fnac. Les joueurs et les créateurs qui sollicitent fortement le GPU auront intérêt à viser une machine dédiée. Pour des cours, du télétravail, du streaming et de la bureautique, l’ensemble reste cohérent si vous privilégiez la mémoire, le stockage et la mobilité plutôt qu’un écran premium ou des performances graphiques élevées.