ASUS profite justement de cette période avec son opération Back to School, qui rassemble plusieurs PC portables à prix réduit. Et les remises sont loin d’être anecdotiques, puisqu’elles atteignent 600 € sur certains modèles. La marque ajoute par ailleurs des accessoires offerts selon les références, ainsi qu’une garantie constructeur de trois ans. Un détail certes, mais qui peut peser lourd au moment de choisir une machine appelée à accompagner plusieurs années d’études ou de travail (ou de jeux).