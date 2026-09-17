La rentrée, c’est souvent « le moment idéal » pour changer (entre autres) de PC, et ASUS compte bien le rappeler avec une sélection particulièrement séduisante sur sa boutique. Jusqu’à 600 € de remise, des accessoires offerts et 3 ans de garantie : voici les modèles à surveiller.
La rentrée est généralement synonyme de cahiers neufs et autres bonnes résolutions, mais c’est aussi, pour beaucoup, le moment de renouveler son équipement informatique. Que l’on soit étudiant, télétravailleur, créateur de contenu ou joueur invétéré, les besoins ne sont évidemment pas les mêmes.
ASUS profite justement de cette période avec son opération Back to School, qui rassemble plusieurs PC portables à prix réduit. Et les remises sont loin d’être anecdotiques, puisqu’elles atteignent 600 € sur certains modèles. La marque ajoute par ailleurs des accessoires offerts selon les références, ainsi qu’une garantie constructeur de trois ans. Un détail certes, mais qui peut peser lourd au moment de choisir une machine appelée à accompagner plusieurs années d’études ou de travail (ou de jeux).
ASUS Zenbook A16 : 600 € de moins pour cet ultraportable XL
Le Zenbook A16 joue une carte assez séduisante, à savoir proposer un grand écran de 16” dans un châssis particulièrement léger. La configuration proposée ici embarque un Snapdragon X1, 16 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go et une dalle OLED 16:10 (en 1920 x 1200 pixels), sans oublier Windows 11. Le tout pour seulement 1,10 kg.
Un Zenbook qui mise aussi sur la mobilité, avec une batterie de 70 Wh, deux ports USB4, un lecteur de cartes SD et une compatibilité Wi-Fi 6E. De quoi en faire un compagnon particulièrement polyvalent pour les cours, les déplacements ou encore le travail quotidien.
À retenir côté prix : 899,99 € au lieu de 1 499,99 €, soit -600 €, et un sac à dos offert.
ASUS Zenbook A14 : moins d’un kilo et 600 € de remise
Si le format 16” vous semble un peu grand pour un PC destiné à voyager régulièrement, le Zenbook A14 pourrait davantage retenir votre attention. Et pour cause, cette nouvelle génération affiche seulement 990 grammes sur la balance, grâce notamment à son châssis en Ceraluminum.
La configuration proposée par Asus est particulièrement musclée pour un ultraportable, puisque l’on retrouve ici un Snapdragon X2 Elite à 18 cœurs, 32 Go de RAM, un SSD de 1 To et un écran OLED Full HD 14”. ASUS annonce par ailleurs plus de 28 heures d’autonomie (selon utilisation), sans oublier un écosystème Windows 11.
À retenir côté prix : 1 399,99 € au lieu de 1 999,99 €, soit -600 €, et un sac à dos offert.
ASUS Vivobook 17 : le grand écran passe sous les 900 €
Tout le monde n’a pas besoin d’un PC de moins d'un kilo. Pour travailler confortablement à la maison, regarder des films ou simplement profiter d’une surface d’affichage généreuse, le Vivobook 17 X1704 joue une partition différente.
Et surtout, pendant l’opération Back to School, son tarif chute à 899,99 € contre 1 299,99 € auparavant, soit 400 € de remise, avec une nouvelle fois ici le sac à dos ASUS AP4600 offert.
Son très large écran 17,3” Full HD s’accompagne d’un processeur Intel Core 5, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go. ASUS mise également sur un clavier rétroéclairé, sans oublier le Wi-Fi 6 et une conception pensée pour la productivité quotidienne.
À retenir côté prix : 899,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit -400 €, et un sac à dos offert.
ASUS Gaming V16 : RTX 5060, 144 Hz et un sac offert
La rentrée n’interdit évidemment pas de jouer, et tant mieux au vu de ce qui nous attend ces prochains mois. Le Gaming V16 V3607 s’adresse justement à ceux, et ils sont nombreux, qui veulent réunir études et gaming dans une seule et même machine.
Il embarque pour cela un Intel Core 7 240H, une GeForce RTX 5060 avec 8 Go de GDDR7, 16 Go de DDR5 et un SSD de 512 Go. Son écran IPS 16” WUXGA au format 16:10 monte à 144 Hz et couvre 100 % de l’espace sRGB. Le poids reste contenu à 1,95 kg pour un portable gaming.
À retenir côté prix : 1 299,99 € au lieu de 1 799,99 €, soit -500 €, avec un sac Vivobook 3-en-1 offert.
ASUS TUF Gaming A18 : RTX 5070 et écran 18"
On change clairement de catégorie avec le TUF Gaming A18 2025. Ici, ASUS ne cherche plus vraiment à faire croire que votre PC gaming peut se glisser dans une petite pochette, et l’engin assume son format 18”.
Back to School oblige, la bonne nouvelle se trouve également du côté du prix, avec un tarif de 1 699,99 € au lieu de 2 199,99 €, soit une nouvelle fois 500 € de remise. Pas de sac à dos offert ici, mais une souris ASUS MW203 (d’une valeur de 39,99 €).
Cette configuration XXL associe un AMD Ryzen 7 260, une GeForce RTX 5070, 16 Go de DDR5 et un SSD de 1 To. L’écran LED 16:10 (en 1920 x 1200 pixels) affiche 144 Hz, avec une couverture de 100 % du sRGB. Le tout repose sur un châssis TUF pensé pour encaisser les usages intensifs, avec un système de refroidissement renforcé Arc Flow.
À retenir côté prix : 1 699,99 € au lieu de 2 199,99 €, soit -500 €, et une souris MW203 offerte.
ASUS Chromebook Plus CX34 : l’alternative à 499,99 €
Enfin, et parce que tout le monde n’a pas besoin de Windows 11, d’une RTX ou d’un processeur surpuissant, pour les usages purement scolaires, bureautiques et web, le Chromebook Plus CX34 peut constituer une alternative très intéressante.
Cette machine dotée d’un écran Full HD 14”, animée par ChromeOS et par un processeur Intel Core 3 100U couplé à 16 Go de mémoire, compte également sur un stockage UFS de 256 Go, une webcam Full HD avec obturateur de confidentialité, du Wi-Fi 6E et une connectique comprenant notamment deux USB-C, deux USB-A et HDMI.
À retenir côté prix : 499,99 € au lieu de 599,99 €, soit -100 €, et un sac offert.
Au-delà des promotions, cette opération Back to School permet aussi à ASUS de mettre en avant une approche intéressante de la durée de vie de ses machines. La marque dispose d’un dispositif consacré à la réparabilité de ses PC, avec notamment un indice permettant de mieux évaluer la facilité de réparation et la disponibilité des composants.
Et avec en prime une garantie constructeur de trois ans, l’achat gagne forcément en sérénité.