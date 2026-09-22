Le Lenovo LOQ Essential 15ARP11 est un PC portable polyvalent qui fera le bonheur des gamers, mais aussi des monteurs vidéo grâce à son écran Full HD de 15,6 pouces avec une gamme de couleurs 100 % sRGB. En ce moment, il chute sous les 1 100 euros grâce à Amazon.
En cette fin d’année 2026, les sorties gaming vont être nombreuses, que ce soit les jeux de sport déjà disponibles comme NBA 2K27 et FC7 ou l’incontournable GTA VI qui sortira au mois de novembre. Si vous cherchez à passer sur PC, Amazon retire plus de 25 % au prix de ce Lenovo LOQ Essential 15ARP11, un laptop qui s’avère assez complet avec son AMD Ryzen 7 et sa RTX 5050.
Le Lenovo LOQ Essential 15ARP11 à 1 099,99 euros au lieu de 1 499,99 euros sur Amazon
Pourquoi choisir le Lenovo LOQ Essential 15ARP11 ?
- Un écran plein de couleurs : Ce Lenovo LOQ Essential se présente avec une dalle IPS de 15,6 pouces à 144 Hz et une gamme de couleurs 100 % sRGB.
- Parfait pour le gaming : Le laptop embarque l’AMD Ryzen 7 et possède une RTX 5050, une configuration idéale pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions.
- Une offre complète : Amazon ne se contente pas de retirer 400 euros au prix de ce laptop puisque vous pourrez bénéficier du catalogue de jeux proposé par le Xbox Game Pass pendant deux mois.
Des performances confortables en 1 080p
Le premier point fort de ce Lenovo LOQ Essential 15ARP11, c’est son écran. La marque mise sur une dalle IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran se démarque avec ses couleurs puisqu’il couvre 100 % du sRGB. Ainsi, vous obtiendrez des couleurs fidèles à la réalité, ce qui est optimal pour regarder des films ou des séries, mais surtout si vous souhaitez effectuer de la retouche photo.
Transition toute trouvée pour parler des performances offertes par ce Lenovo LOQ Essential. Ici, la marque mise sur l’AMD Ryzen 7 et 16 Go de RAM. La NVIDIA RTX 5050 vient compléter cette fiche technique. Vous pourrez miser sur l’intelligence artificielle pour jouer avec de meilleurs graphismes. Côté création, l’ordinateur optimise les temps de rendu pour les projets vidéo et il est possible d’utiliser l’IA pour créer des photos ou des vidéos à partir d’un prompt.
Les incontournables défauts des laptops gaming
Si la configuration de ce Lenovo LOQ Essential 15ARP11 est alléchante, la copie n’est pas parfaite pour autant. Plusieurs défauts sont à noter et ce sont les mêmes que la plupart des laptops dédiés au gaming. La luminosité se limite à 300 nits. Pour une utilisation dans un bureau ou la nuit, c’est suffisant, mais en extérieur ou dans une pièce baignée par le soleil, il peut montrer quelques limites.
Ensuite, l’autonomie s’avère assez contenue puisqu’il ne tient que cinq heures en utilisation mixte et voit le total baisser à deux à trois heures selon les jeux auxquels vous jouez.
Autre point qui peut poser problème : son espace de stockage. Lenovo s’est contenté de 512 Go. Si vous souhaitez mêler gaming et activités créatives, vous allez rapidement vous sentir à l’étroit. Pour pallier ce défaut, la marque mise sur sa connectique avec deux ports USB-A et un port USB-C pour venir connecter un disque dur externe. Pour compléter cette connectique, vous retrouverez un combo jack et un port HDMI.
✅ Les points forts
- Une dalle Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz
- L'’AMD Ryzen 7 et 16 Go de RAM
- Deux mois d’abonnement au Xbox Game Pass offerts
❌ Les limites
- Seulement 512 Go, c’est peu pour du gaming
- L'’autonomie toujours contenue des laptops gaming
Sorti pour 1 499,99 euros, le Lenovo LOQ Essential 15ARP11 est actuellement disponible à 1 099,99 euros sur Amazon
Vous l’aurez compris, ce Lenovo LOQ Essential 15ARP11 est un laptop parfait pour jouer en 1080p. Son AMD Ryzen 7 permettra de faire tourner les titres les plus récents tandis que les 16 Go de RAM se chargeront d’offrir un multitâche fluide. Les quelques défauts ne suffisent pas à ternir la note puisque la promotion s’avère toujours attractive, sans oublier que deux mois d’abonnement au Xbox Game Pass sont offerts avec le laptop.
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