Le premier point fort de ce Lenovo LOQ Essential 15ARP11, c’est son écran. La marque mise sur une dalle IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran se démarque avec ses couleurs puisqu’il couvre 100 % du sRGB. Ainsi, vous obtiendrez des couleurs fidèles à la réalité, ce qui est optimal pour regarder des films ou des séries, mais surtout si vous souhaitez effectuer de la retouche photo.

Transition toute trouvée pour parler des performances offertes par ce Lenovo LOQ Essential. Ici, la marque mise sur l’AMD Ryzen 7 et 16 Go de RAM. La NVIDIA RTX 5050 vient compléter cette fiche technique. Vous pourrez miser sur l’intelligence artificielle pour jouer avec de meilleurs graphismes. Côté création, l’ordinateur optimise les temps de rendu pour les projets vidéo et il est possible d’utiliser l’IA pour créer des photos ou des vidéos à partir d’un prompt.