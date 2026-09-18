Le format 16:10 change surtout la manière de travailler à deux fenêtres. Avec 1 200 pixels de hauteur, vous gardez un document lisible à côté d’un navigateur, là où un 15 pouces en Full HD oblige à jongler. Le processeur Core 7 150U, avec ses dix cœurs et une fréquence pouvant monter à 5,4 GHz, encaisse la bureautique, la navigation chargée et les appels vidéo. Le clavier AZERTY rétroéclairé intègre un pavé numérique, détail qui compte si vous vivez dans des tableurs.

Le profil visé, c’est l’étudiant, l’indépendant ou le salarié en télétravail qui veut de l’affichage et du stockage sans viser la performance graphique. Celle-ci se limite en effet à l’Intel UHD intégré : le montage vidéo, la 3D et le jeu récent sortent du périmètre. La batterie de 41 Wh sur trois cellules reste modeste à cette taille, ce qui en fait un portable qu’on déplace d’une pièce à l’autre plus qu’un compagnon de journée entière. Ses 1,98 kg ne se glissent pas dans un sac comme un 14 pouces.