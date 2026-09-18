Le Dell 16 DC16250 est un 16 pouces de bureautique, affiché 819 € au lieu de 1 449 € chez Amazon dans sa version Core 7 150U. Nous avons regardé ce que cette configuration apporte vraiment, et ce qu’elle laisse de côté.
Le Dell 16 DC16250 appartient à la gamme bureautique de Dell, celle qui vise les entreprises et les études plutôt que le jeu ou la création. Cette version associe un processeur Intel Core 7 150U, 16 Go de DDR5 et un SSD NVMe de 1 To, sur une dalle IPS de 16 pouces au format 16:10. Amazon le propose à 819 € au lieu de 1 449 €, soit 43 % de remise sur le prix conseillé par Dell, pour une durée limitée. L’offre concerne d’abord celles et ceux qui passent leurs journées dans des documents, des tableurs et une quinzaine d’onglets.
Le Dell 16 DC16250 en Core 7 150U, 16 Go de DDR5 et 1 To de SSD passe à 819 € au lieu de 1 449 € sur Amazon.
Pourquoi choisir le Dell 16 DC16250 ?
- Un écran 16 pouces au format 16:10 : La dalle IPS affiche 1 920 x 1 200 pixels, avec traitement antireflet et 300 nits annoncés. Cette hauteur supplémentaire évite de passer son temps à faire défiler un document.
- 16 Go de DDR5 en double canal : La mémoire est répartie en deux modules de 8 Go à 5 200 MT/s, ce qui évite le goulot d’étranglement du simple canal, pénalisant avec une partie graphique intégrée.
- 1 To de stockage NVMe : Le SSD PCIe M.2 vous laisse de la marge pour vos fichiers de travail et vos archives, sans disque externe dès la première année.
Un grand format pensé pour les journées de bureau
Le format 16:10 change surtout la manière de travailler à deux fenêtres. Avec 1 200 pixels de hauteur, vous gardez un document lisible à côté d’un navigateur, là où un 15 pouces en Full HD oblige à jongler. Le processeur Core 7 150U, avec ses dix cœurs et une fréquence pouvant monter à 5,4 GHz, encaisse la bureautique, la navigation chargée et les appels vidéo. Le clavier AZERTY rétroéclairé intègre un pavé numérique, détail qui compte si vous vivez dans des tableurs.
Le profil visé, c’est l’étudiant, l’indépendant ou le salarié en télétravail qui veut de l’affichage et du stockage sans viser la performance graphique. Celle-ci se limite en effet à l’Intel UHD intégré : le montage vidéo, la 3D et le jeu récent sortent du périmètre. La batterie de 41 Wh sur trois cellules reste modeste à cette taille, ce qui en fait un portable qu’on déplace d’une pièce à l’autre plus qu’un compagnon de journée entière. Ses 1,98 kg ne se glissent pas dans un sac comme un 14 pouces.
Face aux 14 pouces plus légers, que gagne-t-on vraiment ?
À 819 €, ce Dell 16 vous vend deux choses que les ultraportables de prix voisin rationnent : la surface d’écran et le téraoctet de stockage. En échange, vous renoncez à l’autonomie, à la légèreté et à une partie graphique moderne, trois terrains où Intel Core Ultra et Apple M ont pris de l’avance. Pour arbitrer entre ces profils, notre comparatif des meilleurs PC portables reste le point de départ le plus utile.
✅ Les points forts
- Dalle IPS 16 pouces en 16:10, antireflet, 300 nits annoncés
- 16 Go de DDR5 en double canal, et non un module unique
- SSD PCIe NVMe de 1 To
- Clavier AZERTY rétroéclairé avec pavé numérique et lecteur d’empreintes
- Deux USB-A, un HDMI et un USB-C Power Delivery et DisplayPort
❌ Les limites
- Chargeur non fourni : prévoir un adaptateur USB-C 65 W Power Delivery
- Batterie de 41 Wh seulement, pour 16 pouces et 1,98 kg
- Webcam 720p et Wi-Fi 6, alors que la fiche met en avant la visioconférence
- Remise calculée sur le prix conseillé Dell : la même page Amazon indique 919 € comme prix le plus bas des trente derniers jours
Pensez à budgéter un adaptateur USB-C de 65 W avant de valider votre Dell 16 à 819 € sur Amazon : il n’est pas fourni dans la boîte.
À 819 €, ce Dell 16 se défend par sa combinaison écran 16:10, 16 Go de DDR5 en double canal et 1 To de SSD. C’est une machine de production de documents, cohérente pour des études, un poste de télétravail ou une activité d’indépendant. La connectique fait le travail sans dongle, avec deux USB-A, un HDMI et un USB-C qui assure la charge comme l’affichage.
Si vous cherchez de l’autonomie, de la légèreté ou une partie graphique capable de faire autre chose que de l’affichage, regardez ailleurs : 41 Wh et une puce Intel UHD ne promettent rien sur ces terrains. Gardez aussi en tête que le chargeur se paie en plus, et que la remise se mesure au prix conseillé de Dell plutôt qu’au tarif des dernières semaines. À ces conditions, l’offre reste cohérente pour qui veut le maximum d’écran et de stockage par euro dépensé.
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