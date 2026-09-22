AMD Ryzen 7 7800X3D Jouer notamment en 1440p ou en 4K, avec une priorité donnée à la qualité graphique et à l’équilibre du budget. Conserver de solides performances en jeu tout en réservant davantage de budget à la carte graphique, à condition qu’il soit sensiblement moins cher que le 9800X3.

AMD Ryzen 7 9800X3D Viser 240 FPS ou davantage dans les jeux compétitifs en 1080p ou en 1440p, avec une carte graphique adaptée. Disposer de davantage de marge que le 7800X3D lorsque le processeur limite le nombre d’images par seconde.

AMD Ryzen 7 9850X3D Chercher les performances maximales dans les mêmes usages que le 9800X3D. Obtenir un gain supplémentaire généralement modeste, variable selon les jeux. Un choix surtout intéressant lorsque l’écart de prix avec le 9800X3D reste faible.