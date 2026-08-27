Si on se contente de regarder les chiffres, le Ryzen 7 7700X3D est une excellente idée. Sur le papier, il est effectivement sensiblement moins cher que le 7800X3D à son lancement pour des performances pas si éloignées. Il assure dans tout ce qui a trait au jeu vidéo grâce à son cache X3D et ne chauffe finalement que très peu eu égard à ses performances.

Bien sûr, comme tout bon processeur AM5, il est encore moderne avec la prise en charge du PCI Express 5.0 et de la DDR5 et devrait profiter de l’excellente longévité promise par AMD pour sa plateforme qui, rappelons-le, est prévue pour durer au moins jusqu’en 2029. Mais chaque médaille a son revers et pour le Ryzen 7 7700X3D, il convient de prendre en compte l’âge de l’architecture Zen 4.

C’est un handicap dans les applicatifs. Là, il est en retrait par rapport aux Core Ultra 5 245K et 250K Plus d’Intel qui ont le bon goût d’être moins onéreux. Puisque nous parlons prix, rappelons que le Ryzen 7 7800X3D est sorti depuis trois ans : il n’est plus à son tarif de lancement et c’est une autre épine dans le pied du 7700X3D. Un CPU intéressant donc, mais quand son tarif aura été réajusté.