Soyons honnêtes, nous ne l’attendions pas vraiment ce Ryzen 7 7700X3D. Alors qu’AMD porte plutôt sa nouvelle génération de Ryzen 9000 en architecture Zen 5, c’est donc bien un processeur Zen 4 qui nous arrive à la faveur de cet été 2026 caniculaire. De quoi faire suer la concurrence ?
- Excellents résultats en jeu vidéo
- Efficacité énergétique épatante
- Échauffement limité
- Longévité attendue de l'AM5
- Perfs applicatives en retrait
- Boost 500 MHz inférieur au 7800X3D
- Rien à attendre de l'overclocking
Vous en avez l’habitude, nous ne reviendrons pas en détail sur l’architecture Zen 4 du Ryzen 7 7700X3D. Dans cet article, nous nous penchons sur ses performances. Nous vous invitons donc à (re)lire notre test du Ryzen 7 7700X pour comprendre l’architecture signée AMD. Un petit tour par le test du Ryzen 7 5800X3D vous en apprendra plus sur la technologie X3D.
Huit cœurs Zen 4 et 96 Mo de cache X3D… encore
Pour chaque nouveau processeur testé dans nos colonnes, nous faisons un indispensable laïus technique destiné à préciser un peu comment la bête est conçue. Pour le Ryzen 7 7700X3D, ce laïus sera toutefois bien plus court que d’habitude, et ce, pour une bonne raison : ce « nouveau » processeur est remarquablement proche du Ryzen 7 7800X3D lancé il y a plus de trois ans.
Même architecture Zen 4 donc, sans surprise, mais aussi même nombre de cœurs (8) et, de fait, de threads (16). Le processeur est logiquement organisé de la même manière avec une unique tuile CCD pour regrouper les huit cœurs, cette tuile étant surmontée de l’indispensable tuile X3D pour intégrer le fameux 3D-Vertical Cache qui a fait la renommée de cette gamme de puces. Comme sur le Ryzen 7 7800X3D, le cache de troisième niveau est ainsi porté à 96 Mo.
La technologie 3D chiplet d’AMD lui a permis d’intégrer ce cache X3D. ©AMD
Ce cache X3D est placé sur le CCD et non en dessous comme cela était le cas avec le pionnier, le Ryzen 7 5800X3D. AMD souligne que cela permet une meilleure dissipation thermique. En réalité, voilà, nous avons fait le tour du propriétaire… Ah non, ce serait oublier le gros changement entre le 7700X3D et le 7800X3D : si les deux puces sont à 120 watts de TDP, la seconde grimpe à 5 GHz en boost quand notre cobaye du jour doit se contenter de 4,5 GHz.
Protocole de test
Vérifier les performances du Ryzen 7 7700X3D passe par une comparaison avec des puces variées comme certaines puces 14ᵉ génération d’Intel, les plus récents Core Ultra 5 ainsi que les Ryzen 7 7800X3D et 9800X3D. Une variété de CPU qui implique une variété de configurations.
Les onglets de CPU-Z sont toujours une mine d’informations. ©Nerces pour Clubic
Configuration socket LGA1718 « AM5 »
- Carte mère : ASUS ROG Crosshair X870E Hero (BIOS 2103)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Configuration socket LGA1851
- Carte mère : ASUS ROG Maximus Z890 Hero (BIOS 3002)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-7200 CL34 (2x 16 Go), G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Configuration socket LGA1700
- Carte mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (BIOS 2107)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi logiciellement.
- Windows 11 Professionnel 64-bit 25H2 v26200.7840
- Pilotes chipset Intel v10.1.20266.8668
- Pilotes chipset AMD v8.05.04.516
- Pilotes graphiques AMD v26.8.1
- Pilotes graphiques NVIDIA v610.88
Enfin, sachez que les tests présentés par la suite sont le fruit de moyennes réalisées après avoir mené plusieurs fois chaque mesure. Nous avons également pris soin d’éliminer les valeurs les plus extrêmes.
Le système est en place, les tests peuvent commencer. ©Nerces pour Clubic
Tests mémoire
AIDA64
Depuis que la DDR5 se développe, Intel a pris un avantage certain sur le sous-système mémoire. Malgré quelques optimisations au niveau du logiciel, celui-ci n’a guère changé entre la sortie du Ryzen 7 7800X3D et celle du Ryzen 7 7700X3D. Ce dernier ne démérite pas, mais l’avantage des puces Intel est indiscutable.
Performances applicatives
Cinebench 2024
En dehors de la différence de 500 MHz en fréquence boost, nous n’avons guère d’explication pour cet écart observé en single-thread entre les deux Ryzen 7000X3D. Clairement, Cinebench 2024 n’est pas le terrain d’opérations sur lequel le 7700X3D se montre le plus efficace. En multi-thread, il n’est pas plus convaincant face à ses concurrents directs.
Blender Benchmark
Sur Blender benchmark, l’écart entre le Ryzen 7 7700X3D et son grand frère, le 7800X3D, est pratiquement inexistant. Évidemment, c’est rassurant pour le nouveau venu, mais cela ne suffit cependant pas à le faire briller face aux puces Intel de 14ᵉ génération et, plus encore, face aux Core Ultra 5 qui le devancent très nettement.
HandBrake : encodage vidéo
L’encodage via Handbrake d’une séquence vidéo d’un peu plus de 50 minutes (preset H.265 Matroska 1080p30) ne permet pas davantage au Ryzen 7 7700X3D de briller. On commence à se faire une raison : ce n’est pas une puce taillée pour les scénarios de « production ». En tout cas, il y est bien moins à son aise que les Core Ultra 5 d’Intel.
WinRAR : compression de fichiers
Sur notre test de compression de fichiers, le Ryzen 7 7700X3D est moins à la peine. Toutefois, il faut souligner qu’il reste en retrait par rapport au vieillissant Core i5-14600K. Pas exactement ce que l’on attend d’une puce lancée en 2026, quand bien même elle est basée sur l’architecture Zen 6.
PCMark
PCMark est un benchmark de choix car il simule l’utilisation du CPU dans de multiples scénarios. Il s’agit de notre dernier test « production » et il confirme ce que l’on pense déjà du 7700X3D : il est peu friand de ces scénarios. Sur PCMark, la puce est sauvée par la présence de notre GeForce RTX 4090 qui, via le test Digital content, vient tirer les résultats vers le haut. Elle n’empêche cependant pas les écarts de se creuser avec les Core Ultra 5 d’Intel.
3DMark
3DMark fait la part belle à la carte graphique et, de manière assez logique, les écarts entre les processeurs dépendent donc beaucoup de leur manière de gérer cette carte graphique, ici une GeForce RTX 4090 FE. Le Ryzen 7 7700X3D s’en tire avec les honneurs et, même s’il ne domine pas ses concurrents, il s’en rapproche sérieusement.
Performances dans les jeux
Cyberpunk 2077
Plus que sur les applicatifs, nous attendions évidemment le Ryzen 7 7700X3D sur les tests ludiques et, force est de constater que sur Cyberpunk 2077, ça démarre plutôt bien. On retrouve sans doute un effet des 500 MHz d’écart en boost et le 7800X3D est devant son petit frère. En revanche, l’écart avec toutes les puces Intel est notable et même le tout récent Core Ultra 5 250K Plus en prend pour son grade… Remarquez, il est moins cher aussi.
Shadow of the Tomb Raider
Sur Shadow of the Tomb Raider, un titre relativement ancien, les écarts entre les différentes puces sont nettement moins importants. Toutefois, les processeurs X3D conservent un certain avantage et le 7700X3D tire donc une nouvelle fois son épingle du jeu.
Total War: Warhammer 3
Proportionnellement, c’est sur Total War Warhammer 3 que les écarts sont les plus faibles entre les processeurs que nous avons retenus pour ce dossier. Les trois Ryzen X3D se tiennent dans un mouchoir de poche avec une hiérarchie toutefois établie et sans surprise : 9800X3D puis 7800X3D et, enfin, 7700X3D. Les processeurs Intel ne sont pas si loin derrière.
Le cas de l’iGPU
Au lancement des Ryzen 7000, AMD avait décidé de copier Intel et d’intégrer une solution graphique à tous ses processeurs. Une solution qui reste un « bonus » dans la mesure où elle ne permet pas de faire tourner sérieusement des jeux.
Nous avons ici décidé d’écarter les Ryzen 8000G et leur solution graphique musclée afin de souligner l’avance prise par Intel dans le domaine des iGPU. En effet, les Core Ultra 5 ne sont pas présentés comme des puces dotées d’un solide iGPU et, pourtant, ils dominent largement toutes les puces X3D.
Températures, consommation et efficacité
Relevés de températures
Nous terminons nos séries de mesures avec deux éléments particulièrement intéressants. En premier lieu, nous avons relevé la consommation de chaque processeur. Pour ce faire, nous n’avons pas mesuré la chose sur chacun des tests que nous avons menés, nous avons retenu deux valeurs :
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours d’un encodage H.265 sur HandBrake.
En son temps, le Ryzen 7 7800X3D avait agréablement surpris. Il en va de même aujourd’hui avec le 7700X3D qui chauffe encore un petit peu moins que son grand frère. Nous aurions aimé un écart plus net, mais cela reste intéressant. Attention cependant, en charge, il chauffe sensiblement plus que le Core Ultra 5 250K Plus.
Consommation électrique
Nous avons ensuite testé la consommation électrique de nos CPU. Il convient de préciser que nous ne mesurons que la consommation du package processeur. Là encore, deux valeurs sont retenues.
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours de tests multithread successifs sur Cinebench 2024.
Voilà bien des mesures qui ne souffrent aucune contestation et sont, cette fois, clairement à l’avantage du Ryzen 7 7700X3D. Non content d’être moins énergivore que son grand frère, notre cobaye du jour est surtout bien plus sobre que les puces concurrentes signées Intel : 157 watts pour le Core Ultra 5 250K Plus contre 80 watts pour le 7700X3D, il n’y a pas photo comme on dit.
Performances par watt et par dollar
Cette très faible consommation doit permettre au Ryzen 7 7700X3D de briller sur l’indice d’efficacité énergétique. En effet, sur ce premier indice, il est largement en tête, à égalité avec son grand frère le 7800X3D. Même le Core Ultra 5 250K Plus, pourtant salué à sa sortie, est derrière, mais vous pouvez déjà noter que ce dernier a un autre argument dans sa manche.
Avec un prix de lancement de 329 dollars, le Ryzen 7 7700X3D est, sur le papier, bien positionné par rapport au 7800X3D qu’AMD avait sorti à 449 dollars. Sauf que voilà, ce lancement, c’était il y a plus de trois ans. Aujourd’hui, on le trouve à moins de 350 euros sans trop chercher. Plus gênant encore pour AMD, Intel s’est montré très agressif sur le prix de ses Core Ultra 5. L’efficacité par dollar tourne nettement en faveur d’Intel.
AMD Ryzen 7 7700X3D : l’avis de Clubic
Si on se contente de regarder les chiffres, le Ryzen 7 7700X3D est une excellente idée. Sur le papier, il est effectivement sensiblement moins cher que le 7800X3D à son lancement pour des performances pas si éloignées. Il assure dans tout ce qui a trait au jeu vidéo grâce à son cache X3D et ne chauffe finalement que très peu eu égard à ses performances.
Bien sûr, comme tout bon processeur AM5, il est encore moderne avec la prise en charge du PCI Express 5.0 et de la DDR5 et devrait profiter de l’excellente longévité promise par AMD pour sa plateforme qui, rappelons-le, est prévue pour durer au moins jusqu’en 2029. Mais chaque médaille a son revers et pour le Ryzen 7 7700X3D, il convient de prendre en compte l’âge de l’architecture Zen 4.
C’est un handicap dans les applicatifs. Là, il est en retrait par rapport aux Core Ultra 5 245K et 250K Plus d’Intel qui ont le bon goût d’être moins onéreux. Puisque nous parlons prix, rappelons que le Ryzen 7 7800X3D est sorti depuis trois ans : il n’est plus à son tarif de lancement et c’est une autre épine dans le pied du 7700X3D. Un CPU intéressant donc, mais quand son tarif aura été réajusté.
- Excellents résultats en jeu vidéo
- Efficacité énergétique épatante
- Échauffement limité
- Longévité attendue de l'AM5
- Perfs applicatives en retrait
- Boost 500 MHz inférieur au 7800X3D
- Rien à attendre de l'overclocking
Fiche technique AMD Ryzen 7 7700X3D
Résumé
|Support du processeur (socket)
|AMD AM5
|Fréquence CPU
|4GHz
|Fréquence en mode Turbo
|4.5GHz
|Nombre de core
|8
|Cache L3
|96Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|AMD X870, AMD X870E, AMD A620, AMD B650E, AMD B650, AMD X670E, AMD X670
|Contrôleur graphique intégré
|AMD Radeon Graphics
Caractéristiques techniques
|Support du processeur (socket)
|AMD AM5
|Fréquence CPU
|4GHz
|Fréquence en mode Turbo
|4.5GHz
|Nombre de core
|8
|Nombre de Threads
|16
|Plateforme (Proc.)
|AMD Zen 4
|Virtualisation
|AMD Virtualization (AMD-V), AMD-Vi
Architecture
|Nom de l'architecture
|Raphael
|Finesse de gravure
|5nm
|TDP / PBP
|120W
|Cache L2
|8Mo
|Cache L3
|96Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|AMD X870, AMD X870E, AMD A620, AMD B650E, AMD B650, AMD X670E, AMD X670
Graphismes
|Contrôleur graphique intégré
|AMD Radeon Graphics
|Fréquence du chipset graphique
|2,200MHz
Contrôleur mémoire
|Contrôleur mémoire
|DDR5
|Type de contrôleur mémoire
|Dual Channel
|Fréquence(s) Mémoire
|DDR5 3600 MHz, DDR5 5200 MHz
Des alternatives au CPU AMD Ryzen 7 7700X3D :
- Tarification très intéressante
- Très bonnes performances
- Gains intéressants en gaming
- Excellents résultats JV
- Apport bien réel du 3DV-cache
- Efficacité énergétique au top
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