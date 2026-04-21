Puce singulière qui sort clairement des sentiers que nous avons l’habitude de prendre à Clubic, le Ryzen 9 9950X3D2 est un processeur qui n’est pas simple à évaluer. Côté innovation tout d’abord, il ne s’agit « que » d’un refresh, une sorte de mise à jour du Ryzen 9 9950X3D dont l’intérêt principal est le doublement du cache X3D.

Une innovation aussi spécifique ne peut avoir d’impact à tous les niveaux et il n’est donc pas surprenant que dans les jeux, le Ryzen 7 9850X3D soit dominateur. Sur la majorité de nos tests, le Ryzen 9 9950X3D2 est parmi les meilleurs, mais peine à se démarquer : il faut se tourner vers des outils de développement et de création pour en retirer la substantifique moelle. C’est d’ailleurs à ces secteurs qu’AMD s’adresse avec cette puce.

Sur Blender ou sur Cinebench, la domination du Ryzen 9 9950X3D2 est plus palpable. Il en va de même sur Matlab ou SPEC Workstation. De fil en aiguille, il apparaît que le nouveau venu est une puce orientée « production », comme on dit dans le jargon. En même temps, ce n’est pas surprenant compte tenu de son positionnement tarifaire qui, il faut le reconnaître, peine à nous convaincre et laisse craindre le pire sur les futures puces lourdement dotées en cache.