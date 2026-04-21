Nous l’attendions un peu plus tôt dans l’année, mais il aura fallu patienter jusqu’au printemps pour découvrir ce Ryzen 9 9950X3D2. Une puce extraordinaire à bien des égards : c’est, par exemple, la première à intégrer deux unités de cache X3D, une pour chaque CCD. Un record de 192 Mo de cache L3 qui se ressent sur le prix de la puce, lui aussi… Extraordinaire.
Meilleurs prix
- Un monstre en productivité
- Performances ludiques élevées
- Efficacité énergétique intéressante
- Échauffement relativement contenu
- Déblocage de l'overclocking
- Bien plus cher que le 9950X3D à sa sortie
- Consommation en forte hausse
- Pour l'avenir : l'absence de NPU
Vous en avez l’habitude, il n’est pas question de revoir en détail l’architecture Zen 5 du Ryzen 9 9950X3D2. Dans cet article, nous nous penchons sur l’analyse de ses performances. Nous vous invitons donc à (re)lire notre test des Ryzen 9 9900X/9950X pour comprendre l’architecture signée AMD. Un petit tour par le test du Ryzen 7 5800X3D vous en apprendra plus sur la technologie X3D.
Chaque CCD a son unité de cache X3D
Comme son nom le sous-entend, le Ryzen 9 9950X3D2 est proche du Ryzen 9 9950X3D que nous testions il y a déjà un an. Très proche même. Dans les deux cas, il s’agit d’un Ryzen en architecture Zen 5 avec deux tuiles dites « CCD » pour contenir les cœurs. Chaque CCD intègre 8 cœurs, ce qui nous donne, là encore dans les deux cas, un total de 16 cœurs/32 threads. C’est ce qui se fait de mieux sur la gamme consumer d’AMD.
AMD détaille le Ryzen 9 9950X3D2 et le place au sein de la gamme Ryzen 9000. ©AMD
La spécificité de cette nouvelle puce – qui justifie donc un lancement pour AMD –, c’est la présence de deux unités de 3D Vertical Cache (X3D). En elle-même, la technologie ne change guère depuis qu’elle a été introduite en 2022 sur le Ryzen 7 5800X3D. Le X3D est de la mémoire cache en plus qui prend la forme d’un die additionnel associé au CCD. Premier changement, depuis les Ryzen 9000, ce cache X3D est placé sur le CCD, afin d’assurer une meilleure dissipation thermique.
Évolution de la technologie X3D depuis son introduction, en 2022. ©AMD
Jusqu’à présent cependant, même lorsqu’un Ryzen disposait de deux CCD (les 9900 et 9950), un seul die de cache X3D était intégré. Forcément, cela nécessitait un scheduler au taquet afin de répartir correctement les tâches : tous les cœurs ne pouvaient avoir le même accès au cache X3D de la puce. Avec le Ryzen 9 9950X3D2, chaque CCD, donc chaque cœur, est logé à la même enseigne avec un accès à la même quantité de cache L3+X3D.
La conception nouvelle du Ryzen 9 9950X3D2 semble toutefois avoir contraint AMD à légèrement revoir ses plans. Le nouveau venu n’est plus ainsi capable d’atteindre « que » 5,6 GHz en boost, quand le Ryzen 9 9950X et le 9950X3D grimpaient à 5,7 GHz. La différence est minime et d’autant plus faible qu’en fréquence de base, nous sommes dans tous les cas de figure à 4,3 GHz. En revanche, le changement est davantage notable au niveau du TDP.
Alors qu’une grande partie de la gamme Zen 5 est en 65 W ou 120 W, les Ryzen 9 dotés de 16 cœurs faisaient déjà figure d’exception, à 170 W. Toutefois, le décalage est encore plus important avec le Ryzen 9 9950X3D2 qui pointe lui à 200 W avec un PPT atteignant même 270 W quand celui du Ryzen 9 9950X3D se limitait à 200 W. C’est un fait d’ores et déjà indiscutable : notre cobaye du jour va davantage consommer – voire chauffer – que son prédécesseur. Reste à voir dans quelle mesure.
Protocole de test
Comme ce fut le cas pour les tests du Ryzen 9 9950X3D et, plus récent encore, celui du Ryzen 7 9850X3D, il n’est pas question de changer d’architecture. Nous avons donc conservé notre protocole de test. Notez par ailleurs que malgré ce cache supplémentaire, AMD confirme bien la compatibilité avec toutes les plateformes AM5… à condition qu’une mise à jour du BIOS soit disponible, bien sûr.
Les onglets de CPU-Z sont toujours une mine d’informations © Nerces pour Clubic
Configuration socket LGA1718 « AM5 »
- Carte mère : ASUS ROG Crosshair X870E Hero (BIOS 2103)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Configuration socket LGA1851
- Carte mère : ASUS ROG Maximus Z890 Hero (BIOS 3002)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-7200 CL34 (2x 16 Go), G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Configuration socket LGA1700
- Carte mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (BIOS 2107)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi logiciellement.
- Windows 11 Professionnel 64-bit 25H2 v26200.7623
- Pilotes chipset Intel v10.1.20266.8668
- Pilotes chipset AMD v8.02.18.557
- Pilotes graphiques AMD v26.3.1
- Pilotes graphiques NVIDIA v595.97
Enfin, sachez que les tests présentés par la suite sont le fruit de moyennes réalisées après avoir mené plusieurs fois chaque mesure. Nous avons également pris soin d’éliminer les valeurs les plus extrêmes.
Le système est en place, les tests peuvent débuter. ©Nerces pour Clubic
Tests mémoire : un peu plus loin, la DDR5
AIDA64
Depuis que la DDR5 se développe, Intel a pris un avantage certain sur le sous-système mémoire. Celui-ci n’ayant pas le moins du monde changé entre le Ryzen 9 9950X3D et le Ryzen 9 9950X3D2, il n’y avait aucune raison de découvrir de réelles différences entre les deux.
Performances applicatives
Cinebench 2024
En single-thread, nous ne sommes pas vraiment surpris de voir le Ryzen 9 9950X3D2 être au même niveau que son prédécesseur, le cache accessible est alors identique. D’ailleurs, la différence entre les deux puces est bien visible en multi-thread où le nouveau venu se montre 8 % plus performant que le Ryzen 9 9950X3D. Mieux, il se permet de reprendre la première place au Core Ultra 9 285K avec une avance de presque 3 %.
Blender Benchmark
Sur Blender benchmark, les processeurs AMD ont souvent été un peu en retrait par rapport à leurs concurrents signés Intel. Ce n’est clairement pas le cas du Ryzen 9 9950X3D2 qui n’a pas d’adversaire à son niveau sur cet exercice. Par rapport au Ryzen 9 9950X3D, les gains progressent même avec, selon la scène utilisée, 4 %, 8 % ou 13 % de mieux.
HandBrake : encodage vidéo
L’encodage via Handbrake d’une séquence vidéo d’un peu plus de 50 minutes (preset H.265 Matroska 1080p30) ne permet pas de distinguer de manière flagrante les processeurs les plus puissants passés entre nos mains. Toutefois, on note un petit avantage en faveur du Ryzen 9 9950X3D2 qui signe un nouveau record sur cet exercice.
WinRAR : compression de fichiers
Nous l’avons déjà souligné, notre test de compression de fichiers atteint ses limites avec les puces les plus modernes. Il est ainsi très difficile de distinguer le moindre écart de performances. Le tout petit mieux remarqué reste dans la marge d’erreur d’un tel test, même s’il fait, malgré tout, du Ryzen 9 9950X3D2 le nouveau roi en la matière.
PCMark
PCMark est un benchmark de choix car il simule l’utilisation du CPU dans de multiples scénarios. Sans que l’on ne sache bien pourquoi, les processeurs Intel de 13ᵉ et 14ᵉ génération se comportent mieux sur la partie essentials du test, mais, pour le reste, le Ryzen 9 9950X3D2 est clairement au plus haut. C’est le cas sur les tests productivity et digital content creation qui s’inscrivent dans la suite logique des observations faites sur Blender et Cinebench.
3DMark
3DMark fait la part belle à la carte graphique et, de manière assez logique, les écarts entre les processeurs dépendent donc beaucoup de leur manière de gérer cette carte graphique, ici une GeForce RTX 4090 FE. On ne peut pas parler de révolution, mais le Ryzen 9 9950X3D2 marque une progression certaine par rapport au Ryzen 9 9950X3D, et ce, même s’il est encore dominé par les meilleures puces Intel.
Performances dans les jeux
Cyberpunk 2077
AMD nous avait mis en garde : le jeu vidéo ne permet pas au Ryzen 9 9950X3D2 d’exprimer son plein potentiel. Pour autant, il signe des performances en léger progrès par rapport à son prédécesseur et s’il reste dominé par le Ryzen 7 9850X3D, il est dans le top 3 des puces les plus puissantes que nous avons pu faire tourner sur Cyberpunk 2077.
Shadow of the Tomb Raider
Sur Shadow of the Tomb Raider, l’écart avec le Ryzen 99950X3D est encore un peu plus faible que sur Cyberpunk 2077. Il est même dans la marge d’erreur d’une telle mesure. Le Ryzen 9 9950X3D2 reste une bête de course, sans surprise.
Total War: Warhammer 3
Proportionnellement, c’est sur Total War Warhammer 3 que les écarts sont les plus importants entre les Ryzen 9 9950X3D et 9950X3D2. Il n’y a cependant pas de quoi pavoiser avec 4 images par seconde de plus quand on parle de près de 300 ips. Cela dit, c’est aussi sur ce jeu que la différence avec le Ryzen 7 9850X3D est la plus faible. Bien sûr, encore une fois, toutes les puces Intel sont distancées.
Le cas de l’iGPU
Au lancement des Ryzen 7000, AMD avait décidé de copier Intel et d’intégrer une solution graphique à tous ses processeurs. La chose a un tout petit peu évolué avec les 9000, mais il n’est pas question de concurrencer les 8000G par exemple.
Comme toujours, nous ne multiplions pas les tests pour évaluer l’iGPU d’un processeur et nous nous limitons à la scène Time Spy de 3DMark. Sans grande surprise, le Ryzen 9 9950X3D2 fait jeu égal avec son prédécesseur. Il reste en revanche très loin du Ryzen 7 8700G bien sûr, mais aussi des dernières puces Intel en architecture Arrow Lake.
Températures, consommation et efficacité
Relevés de températures
Nous terminons nos séries de mesures avec deux éléments particulièrement intéressants. En premier lieu, nous avons relevé la consommation de chaque processeur. Pour ce faire, nous n’avons pas mesuré la chose sur chacun des tests que nous avons menés, nous avons retenu deux valeurs :
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours d’un encodage H.265 sur HandBrake.
Très franchement, nous sommes agréablement surpris. Alors c’est vrai, le Ryzen 9 9950X3D2 chauffe davantage que son prédécesseur. L’augmentation de 3°C malgré notre excellent système de refroidissement pourra en inquiéter certains, surtout en pleine canicule, mais ça reste encore raisonnable pour une puce aussi lourdement équipée, aussi puissante.
Consommation électrique
Nous avons ensuite testé la consommation électrique de nos CPU. Il convient de préciser que nous ne mesurons que la consommation du package processeur. Là encore, deux valeurs sont retenues.
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours de tests multithread successifs sur Cinebench 2024.
Sans surprise, la consommation affichée par le Ryzen 99950X3D2 est en hausse. Au repos, les puces Zen 5 nous ont habitués à être plus gourmandes que leurs concurrentes Intel, c’est encore plus vrai aujourd’hui, mais c’est évidemment en charge que c’est le plus critique. Là, l’augmentation par rapport au Ryzen 9 9950X3D est nettement sensible, et ce, même si nous restons sur quelque chose de mesuré par rapport à un Core Ultra 9 285K. L’efficacité va s’en ressentir malgré tout.
Performances par watt et par dollar
AMD lance le Ryzen 9 9950X3D2 au prix public conseillé de 899 dollars (soit 959 euros). Nous l’avons signalé dans les colonnes de Clubic : cela représente une augmentation de 29 % sur le prix public conseillé au lancement du Ryzen 9 9950X3D. Les performances sont, elles, 29 % supérieures pour autant ? Vous vous en doutez, la réponse est non.
AMD n’a jamais prétendu offrir une telle augmentation des performances, mais cela se ressent logiquement sur notre indice d’efficacité par dollar. Là, le Ryzen 9 9950X3D2 est en difficulté par rapport aux autres puces Zen 5 et par rapport aux générations précédentes. Plus gênant encore, il est aussi distancé par les derniers processeurs Intel Arrow Lake (Core Ultra 9 285K et consorts).
Heureusement pour AMD, le Ryzen 9 9950X3D2 a de la ressource et si le tarif est élevé, son efficacité énergétique reste excellente. Attention, elle est inférieure à celle de son prédécesseur 9950X3D et les autres puces Zen 5 font également mieux. Intel est cependant dans l’incapacité de se mettre au niveau même avec les récents progrès enregistrés sur Arrow Lake.
AMD Ryzen 9 9950X3D2 : l’avis de Clubic
Puce singulière qui sort clairement des sentiers que nous avons l’habitude de prendre à Clubic, le Ryzen 9 9950X3D2 est un processeur qui n’est pas simple à évaluer. Côté innovation tout d’abord, il ne s’agit « que » d’un refresh, une sorte de mise à jour du Ryzen 9 9950X3D dont l’intérêt principal est le doublement du cache X3D.
Une innovation aussi spécifique ne peut avoir d’impact à tous les niveaux et il n’est donc pas surprenant que dans les jeux, le Ryzen 7 9850X3D soit dominateur. Sur la majorité de nos tests, le Ryzen 9 9950X3D2 est parmi les meilleurs, mais peine à se démarquer : il faut se tourner vers des outils de développement et de création pour en retirer la substantifique moelle. C’est d’ailleurs à ces secteurs qu’AMD s’adresse avec cette puce.
Sur Blender ou sur Cinebench, la domination du Ryzen 9 9950X3D2 est plus palpable. Il en va de même sur Matlab ou SPEC Workstation. De fil en aiguille, il apparaît que le nouveau venu est une puce orientée « production », comme on dit dans le jargon. En même temps, ce n’est pas surprenant compte tenu de son positionnement tarifaire qui, il faut le reconnaître, peine à nous convaincre et laisse craindre le pire sur les futures puces lourdement dotées en cache.
- Un monstre en productivité
- Performances ludiques élevées
- Efficacité énergétique intéressante
- Échauffement relativement contenu
- Déblocage de l'overclocking
- Bien plus cher que le 9950X3D à sa sortie
- Consommation en forte hausse
- Pour l'avenir : l'absence de NPU
Fiche technique AMD Ryzen 9 9950X3D2
Résumé
|Fréquence CPU
|4.3GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5.65GHz
|Nombre de core
|16
|Cache L3
|192Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|AMD X870, AMD X870E, AMD A620, AMD B650E, AMD B650, AMD X670E, AMD X670
|Contrôleur graphique intégré
|AMD Radeon Graphics
Caractéristiques techniques
|Fréquence CPU
|4.3GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5.65GHz
|Nombre de core
|16
|Nombre de Threads
|32
|Plateforme (Proc.)
|AMD Zen 5
Architecture
|Nom de l'architecture
|Zen 5
|Finesse de gravure
|4nm
|TDP / PBP
|200W
|TDP Max
|270W
|Cache L2
|16Mo
|Cache L3
|192Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|AMD X870, AMD X870E, AMD A620, AMD B650E, AMD B650, AMD X670E, AMD X670
Graphismes
|Contrôleur graphique intégré
|AMD Radeon Graphics
Contrôleur mémoire
|Contrôleur mémoire
|DDR5
|Type de contrôleur mémoire
|Dual Channel
Des alternatives au CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 :
- Le plus puissant CPU en productivité
- Un formidable compagnon de jeu
- Efficacité énergétique au top
- Tarification très intéressante
- Excellentes performances globales
- Gains intéressants en gaming