Reste à connaître le tarif exact en euros, mais en partant de 899 dollars, ça risque de faire souffrir le portefeuille.
Nous en parlons depuis plusieurs mois. Nous disséquons ses spécifications supposées et nous estimons sa probabilité de lancement, là au cours du CES 2026, ici avant le printemps. Lui, c'est le processeur Ryzen 9 9950X3D2 et AMD vient d'en préciser les derniers détails.
192 Mo de cache de troisième niveau
L'annonce d'un nouveau Ryzen doté de la technologie X3D est intéressante, mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse de quelque chose de révolutionnaire. Pourtant, dans le cas du Ryzen 9 9950X3D2, c'est spécial.
En effet, pour la première fois depuis que la technologie a été déployée par AMD, un processeur va en être doté sur chacun de ses CCD. Rappelons qu'un CCD constitue une unité regroupant – pour le moment – un maximum de 8 cœurs. Dans le cas des Ryzen les plus puissants, deux CCD sont regroupés sur la même puce pour un total de 16 cœurs.
Jusqu'à présent, la technologie X3D n'était toutefois jamais associée à plus d'un CCD. Dans le cas du Ryzen 9 9950X3D par exemple, un seul des deux CCD pouvait donc compter sur ce cache supplémentaire, ce qui pouvait compliquer la tâche du scheduler et entraîner des pertes de performances sur certains jeux, par rapport au Ryzen 7 9800X3D/9850X3D.
Le Ryzen 9 9950X3D2 bouleverse cette règle puisque, pour la première fois, AMD intègre deux unités de cache X3D, une pour chaque CCD.
Très exactement 899 dollars !
De fait, le Ryzen 9 9950X3D2 vient battre des records en matière de cache avec un total de 192 Mo : 32 Mo intégrés à chacun des deux CCD et 128 Mo pour les unités X3D (2x 64 Mo).
Enfin, il ne faut pas encore parler au présent, dans la mesure où le Ryzen 9 9950X3D2 n'est pas encore sorti. Il y a déjà quelques jours, AMD avait toutefois confirmé l'existence de cette puce et sa date de sortie : le 22 avril prochain. Il nous manquait cependant encore une information – et pas des moindres – puisque la firme basée à Santa Clara ne précisait pas le prix.
C'est aujourd'hui chose faite avec un message publié sur la plateforme X.com par David McAfee… et, attention, ça pique un peu les yeux. En effet, le Ryzen 9 9950X3D2 sera lancé à 899 dollars, tarif officiel AMD. Comme d'habitude, il n'y a pas encore eu d'équivalence en euros publiée, mais cela représente une très nette augmentation par rapport au modèle précédent.
Pourtant pas si ancien – il a été commercialisé en mars 2025 –, le Ryzen 9 9950X3D avait été lancé à 699 dollars, le nouveau venu est donc 29 % plus cher. Alors, de là à imaginer un Ryzen 9 9950X3D2 distribué, en France, à plus de 1 000 euros, il n'y a qu'un pas… que nous sommes tout près de franchir.