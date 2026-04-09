L'annonce d'un nouveau Ryzen doté de la technologie X3D est intéressante, mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse de quelque chose de révolutionnaire. Pourtant, dans le cas du Ryzen 9 9950X3D2, c'est spécial.

En effet, pour la première fois depuis que la technologie a été déployée par AMD, un processeur va en être doté sur chacun de ses CCD. Rappelons qu'un CCD constitue une unité regroupant – pour le moment – un maximum de 8 cœurs. Dans le cas des Ryzen les plus puissants, deux CCD sont regroupés sur la même puce pour un total de 16 cœurs.