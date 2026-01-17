Les processeurs dits X3D d'AMD se distinguent par la présence d'une unité de mémoire cache supplémentaire : il s'agit du 3D-Vertical Cache qui vient, au sens propre, empiler de la mémoire cache pour doper les performances.

En l'espèce, certains usages profitent plus de ce X3D que d'autres et le jeu vidéo est régulièrement mis en avant par AMD : ses Ryzen 7 5800X3D puis Ryzen 7 7800X3D ont ainsi constitué de véritables « tueries » pour les joueurs alors qu'ils offraient d'excellentes performances pour un coût bien moindre que les autres « gros » processeurs.

Sans surprise, nous avons ainsi pu titrer « aucun doute, le meilleur joueur, c'est bien lui » au moment de tester le Ryzen 7 9800X3D en novembre 2024. Mais voilà, cela fait plus d'un an que la puce a été commercialisée et AMD a besoin de sang neuf. C'est pourquoi une gamme « X3D v2 » a été pressentie : les Ryzen 7 9850X3D et Ryzen 9 9950X3D2 la composent.

La premier a bel et bien été présenté par AMD en prélude au CES 2026 du début de mois. Hélas, la firme américaine n'a pas pipé mot autour du second. Le Ryzen 9 9950X3D2 aurait-il été abandonné ?