Si AMD reste très discrète, les informations se multiplient autour du Ryzen 9 9950X3D2 dont l'existence ne peut clairement plus être niée.
Gigabyte est actuellement en train de tester le processeur Ryzen 9 9950X3D2, et ce, alors qu'AMD préfère communiquer autour du « petit frère », le Ryzen 7 9850X3D dont la publication des tests semble calée au 28 janvier prochain.
AMD préfère opter pour une sortie en deux temps
Les processeurs dits X3D d'AMD se distinguent par la présence d'une unité de mémoire cache supplémentaire : il s'agit du 3D-Vertical Cache qui vient, au sens propre, empiler de la mémoire cache pour doper les performances.
En l'espèce, certains usages profitent plus de ce X3D que d'autres et le jeu vidéo est régulièrement mis en avant par AMD : ses Ryzen 7 5800X3D puis Ryzen 7 7800X3D ont ainsi constitué de véritables « tueries » pour les joueurs alors qu'ils offraient d'excellentes performances pour un coût bien moindre que les autres « gros » processeurs.
Sans surprise, nous avons ainsi pu titrer « aucun doute, le meilleur joueur, c'est bien lui » au moment de tester le Ryzen 7 9800X3D en novembre 2024. Mais voilà, cela fait plus d'un an que la puce a été commercialisée et AMD a besoin de sang neuf. C'est pourquoi une gamme « X3D v2 » a été pressentie : les Ryzen 7 9850X3D et Ryzen 9 9950X3D2 la composent.
La premier a bel et bien été présenté par AMD en prélude au CES 2026 du début de mois. Hélas, la firme américaine n'a pas pipé mot autour du second. Le Ryzen 9 9950X3D2 aurait-il été abandonné ?
Le Ryzen 9 9950X3D2 fuite encore un peu plus
Dans la foulée des annonces du CES, certains confrères ont eu confirmation par AMD que, oui, le Ryzen 9 9950X3D2 est toujours au programme, mais qu'il n'était pas question d'en parler pour le moment.
Pourquoi autant de mystère ? Difficile à dire. Peut-être qu'AMD ne souhaite pas faire de l'ombre au lancement du Ryzen 7 9850X3D ? Ou plus encore qu'elle est très contente des performances du Ryzen 9 9950X3D et souhaite donc attendre encore un peu pour lui donner un successeur qui, de l'avis des observateurs les mieux informés, intégrerait un cache encore plus important.
Reste qu'à défaut de précisions de la part d'AMD, nous avons heureusement ces bases de données Geekbench pour avoir des informations, des confirmations même. En l'occurrence, tout porte à croire que Gigabyte a réalisé des tests sur le Ryzen 9 9950X3D2 à l'aide d'une carte AORUS Tachyon ICE dotée d'un chipset signé AMD, le X870 (même pas en version « E »).
Des tests qui conduisent aux résultats suivants : 3 553 points en single-core pour le Ryzen 9 9950X3D2 et 24 340 points en multi-core. Il s'agit de scores un peu supérieurs à de précédentes fuites (3 456/21 062 points) et sensiblement au-dessus du Ryzen 9 9950X3D (3 397/22 161 points). C'est le bond en multi-core qui est le plus intéressant, mais nous manquons de contexte (BIOS, quantité de RAM…) pour trop nous avancer.
Le Ryzen 7 9850X3D fin-janvier, le 9950X3D2 ensuite…
Reste que l'existence même de nouvelles fuites sur les bases Geekbench sont une bonne nouvelle pour ceux qui attendent ce nouveau Ryzen : tout porte à croire que des nouvelles officielles ne devraient d'ailleurs pas trop tarder.
En effet, alors que les tests semblent se poursuivre chez Gigabyte donc, une autre nouvelle vient faire pencher la balance vers une annonce prochaine d'AMD. En effet, nos confrères de VideoCardz ont eu vent d'une date d'embargo pour les tests du… Ryzen 7 9850X3D : à compter du 28 janvier, la presse serait autorisée à publier ses dossiers sur la nouvelle puce.
Une date qui colle parfaitement avec celle, de commercialisation, précédemment annoncée par LDLC : le revendeur français avait précisée qu'il mettrait en vente le Ryzen 7 9850X3D à compter du 29 janvier 15h. Et là où les choses sentent bon pour le « grand frère », c'est qu'une fois le lancement du 9850X3D effectué, AMD pourra se focaliser sur le 9950X3D2.