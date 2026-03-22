Officiellement, il n'existe pas, mais le Ryzen 9 9950X3D2 est le secret le moins bien gardé d'AMD. Même ASRock ne sait plus tenir sa langue.
Sur le papier, il doit devenir le processeur le plus performant de la gamme Ryzen 9000 d'AMD. La puce Rzen 5 la plus polyvalente aussi grâce à ses 192 Mo cache de troisième niveau. Cette merveille, c'est le Ryzen 9 9950X3D2 que nous attendons toujours alors qu'AMD joue la montre…
ASRock vend la mèche…
Le 16 mars devait-il marquer le début officiel de la communication d'AMD autour de ce processeur qui joue les filles de l'air ? C'est en tout cas ce qu'un message publié par erreur laisse à penser.
Sur le site d'ASRock, l'un des plus proches partenaires d'AMD, une publication en date du 16 mars dernier annonçait fièrement la « prise en charge intégrale du Ryzen 9 9950X3D2 d'AMD sur toutes les cartes mères ASRock AM5 ». Une information intéressante… si elle n'avait pas été un peu anticipée par rapport aux annonces d'AMD elle-même.
En effet, ce 16 mars, AMD n'a rien annoncé et nous sommes toujours dans l'attente d'une officialisation de ce processeur par la marque américaine. On se souvient que toutes les rumeurs pointaient vers une présentation en bonne et due forme à l'occasion du CES dernier, début janvier. Mais, à Las Vegas, AMD avait choisi de ne dévoiler « que » le Ryzen 7 9850X3D.
Quelques confrères avaient toutefois eu des informations selon lesquelles AMD avait toujours dans ses plans un Ryzen 9 9950X3D2, mais qu'il était encore bien trop tôt pour en parler.
… avant de retirer sa publication
Par la suite, les fuites se sont succédé et, mi-janvier, nous avions par exemple eu les premiers retours « performances » autour de cette puce grâce à la base de données de l'outil Geekbench.
Il avait alors été question de confirmer la plupart des informations techniques dont nous disposions déjà. En particulier, il était indiqué que ce Ryzen 9 9950X3D2 sera bien le premier processeur d'AMD à disposer de ce bonus de cache pour chacun de ses deux CCD pour un total de 128 Mo de cache X3D en plus des 64 Mo (2x 32 Mo) de cache intégrés au CCD lui-même.
Un total de 192 Mo de cache de troisième niveau donc pour épauler 16 cœurs (donc 32 threads) répartis en 8 par CCD. Par rapport au Ryzen 9 9950X3D que nous testions en mars de l'année dernière, la seule petite régression concerne la fréquence de fonctionnement en boost à 5,6 GHz (contre 5,7 GHz). De base, les deux processeurs sont à 4,3 GHz.
Attention cependant, le Ryzen 9 9950X3D2 devrait marquer une augmentation très nette du TDP : on parle de 200 W pour la nouvelle puce contre un « petit » 170 W sur le précédent flagship de la firme américaine. La nouvelle puce reste cependant officieuse puisque AMD n'a, sans surprise, pas daigné commenter la publication d'ASRock… publication depuis retirée d'ailleurs.