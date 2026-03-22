Le 16 mars devait-il marquer le début officiel de la communication d'AMD autour de ce processeur qui joue les filles de l'air ? C'est en tout cas ce qu'un message publié par erreur laisse à penser.

Sur le site d'ASRock, l'un des plus proches partenaires d'AMD, une publication en date du 16 mars dernier annonçait fièrement la « prise en charge intégrale du Ryzen 9 9950X3D2 d'AMD sur toutes les cartes mères ASRock AM5 ». Une information intéressante… si elle n'avait pas été un peu anticipée par rapport aux annonces d'AMD elle-même.