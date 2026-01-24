Plus que quelques jours de patience pour s'offrir un Ryzen 7 9850X3D et ainsi devenir « le roi du jeu vidéo »… enfin, si l'on en croit AMD.
Sans surprise, AMD a bien profité du dernier Consumer Electronic Show pour faire les présentations : son processeur le Ryzen 7 9850X3D n'est pas qu'une vue de l'esprit et sa sortie devait même être « pour très bientôt ».
Une présentation CES 2026 parcellaire
Sans que l'on sache très bien pourquoi et alors que ce n'est pas dans ses habitudes, la marque américaine a effectivement pas mal détaillé son nouveau processeur X3D, mais a omis certaines informations cruciales.
Le Ryzen 7 9850X3D et son petit frère, le Ryzen 7 9800X3D, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils sont tous les deux dotés de 8 cœurs CPU Zen 5, ils disposent aussi du même cache dopé à la technologie X3D pour un total de 104 Mo de cache combiné. Leur TDP est le même (120 watts) et l'iGPU est tout aussi modeste : un Radeon Graphics équipé de seulement deux cœurs.
Pour détecter une différence entre les deux Petits Poucets de la gamme Ryzen 9000X3D, il faut jeter un œil aux fréquences de fonctionnement : de base, c'est 4,7 GHz dans les deux cas, mais en fréquence boost le nouveau peut atteindre 5,6 GHz, soit 400 MHz de plus que le Ryzen 7 9800X3D.
Un MSRP de 499 dollars
Problème donc, AMD n'a pas complété sa présentation de la traditionnelle date de rendez-vous et aucune rumeur n'a émergé du CES 2026 pour nous préciser la date – ou le prix d'ailleurs ! – du Ryzen 7 9850X3D.
Un revendeur français avait toutefois rapidement vendu la mèche pour la partie calendrier des informations manquantes : LDLC indiquait de manière on ne peut plus claire que le nouveau processeur d'AMD serait en vente à compter du jeudi 29 janvier prochain, 15 heures. Une information que nous sommes aujourd'hui en mesure de confirmer le plus officiellement du monde : c'est David McAfee lui-même qui le précise.
Le vice-président du département CPU et Radeon Graphics d'AMD a publié sur la plateforme X la date de lancement du Ryzen 7 9850X3D, mais il a surtout ajouté LA précision cruciale : ce nouveau processeur sera vendu 20 dollars de plus que son prédécesseur à sa sortie pour un prix public conseillé (MSRP) de 499 dollars. Un prix et un ajustement qui n'ont rien de scandaleux compte tenu des 400 MHz de fréquence boost évoqués précédemment.
Les prix des processeurs étant négociés en dollars, AMD n'a pas encore donné de précisions pour la tarification en euros. On peut toutefois légitiemement se dire que l'écart de 20 dollars entre les deux puces se transformera en un écart de plus ou moins 20 euros soit autour de 510 euros pour le Ryzen 7 980X3D alors que le Ryzen 7 9800X3D se négocie 490 euros.
De son côté, notre modèle est d'ores et déjà en train de travailler : c'est qu'il va nous falloir en sortir le test rapidement. Affaire à suivre comme on dit.
