Sans que l'on sache très bien pourquoi et alors que ce n'est pas dans ses habitudes, la marque américaine a effectivement pas mal détaillé son nouveau processeur X3D, mais a omis certaines informations cruciales.

Le Ryzen 7 9850X3D et son petit frère, le Ryzen 7 9800X3D, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils sont tous les deux dotés de 8 cœurs CPU Zen 5, ils disposent aussi du même cache dopé à la technologie X3D pour un total de 104 Mo de cache combiné. Leur TDP est le même (120 watts) et l'iGPU est tout aussi modeste : un Radeon Graphics équipé de seulement deux cœurs.

Pour détecter une différence entre les deux Petits Poucets de la gamme Ryzen 9000X3D, il faut jeter un œil aux fréquences de fonctionnement : de base, c'est 4,7 GHz dans les deux cas, mais en fréquence boost le nouveau peut atteindre 5,6 GHz, soit 400 MHz de plus que le Ryzen 7 9800X3D.