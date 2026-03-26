Premier processeur desktop Ryzen à embarquer de la 3D V-Cache sur ses deux chiplets, le Ryzen 9 9950X3D2 représente une rupture dans la logique X3D d’AMD. Jusqu’ici, la recette était simple : un seul CCD bénéficiait du cache empilé, l’autre restait nu. Résultat, les Ryzen 9 haut de gamme souffraient d’un comportement asymétrique selon les charges. Avec ce « Dual Edition », AMD corrige le tir, et promet 5 à 10 % de gain sur le 9950X3D dans les workloads créatifs. L’annonce a été faite directement par Jack Huynh, SVP et GM de la division Computing and Graphics d’AMD, via une vidéo YouTube, sans conférence ni embargo. Sobre. Efficace.