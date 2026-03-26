AMD officialise le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition : 16 cœurs Zen 5, 192 Mo de cache L3 et, pour la première fois, du 3D V-Cache sur les deux CCD.
Premier processeur desktop Ryzen à embarquer de la 3D V-Cache sur ses deux chiplets, le Ryzen 9 9950X3D2 représente une rupture dans la logique X3D d’AMD. Jusqu’ici, la recette était simple : un seul CCD bénéficiait du cache empilé, l’autre restait nu. Résultat, les Ryzen 9 haut de gamme souffraient d’un comportement asymétrique selon les charges. Avec ce « Dual Edition », AMD corrige le tir, et promet 5 à 10 % de gain sur le 9950X3D dans les workloads créatifs. L’annonce a été faite directement par Jack Huynh, SVP et GM de la division Computing and Graphics d’AMD, via une vidéo YouTube, sans conférence ni embargo. Sobre. Efficace.
Le Ryzen 9 9950X3D2 : 192 Mo de L3, architecture et specs
La fiche technique est sans ambiguïté. Le 9950X3D2 repose sur 16 cœurs Zen 5 / 32 threads, socket AM5, avec un boost annoncé à 5,6 GHz soit 100 MHz de moins que le 9950X3D, un compromis lié à la gestion thermique du double empilement. Le cache L3 grimpe à 192 Mo, soit deux CCD embarquant chacun 32 Mo de L3 natif et 64 Mo de 3D V-Cache empilé, soit 96 Mo par CCD. En comptant les 16 Mo de L2, AMD revendique 208 Mo de cache total « on-chip », un record absolu pour un Ryzen desktop.
Le TDP passe à 200 W, contre 170 W pour le 9950X3D. C’est la contrepartie directe du double empilement : plus de cache, plus de chaleur, plus d’exigences côté refroidissement. Selon Tom's Hardware, le processeur reste pleinement compatible AM5, avec le support DDR5-5600 et des marges d’overclocking sur la mémoire comme sur les cœurs. Le PPT maximal n’a pas été communiqué, mais il serait raisonnable de s’attendre à dépasser les 230 W en charge soutenue.
Un positionnement qui dépasse le gaming
C’est là que la communication d’AMD est intéressante. Plutôt que de vendre ce 9950X3D2 comme un simple monstre à FPS, la marque le positionne aussi sur des charges lourdes : compilation Chromium et Unreal Engine, rendu 3D sous Blender et V-Ray (jusqu’à 7 % de gain annoncé), data science via SPECworkstation (jusqu'à 13 %). Ces chiffres viennent des slides internes d’AMD, pas de tests indépendants. On attendra les benchmarks du 22 avril avant de conclure.
Ce n’est pas une surprise totale. L’existence du 9950X3D2 avait été confirmée par inadvertance par ASRockdans un communiqué de presse ensuite retiré bien avant toute annonce officielle. AMD avait même évoqué le concept au CES 2026. L'officialisation ne surprend donc personne, mais elle confirme une chose : le double V-Cache sur Ryzen desktop n'est plus une rumeur.
Le 9950X3D2 coche les cases sur le papier : cache record, architecture cohérente sur les deux CCD, compatibilité AM5 sans friction. Mais deux inconnues restent entières. Le prix, d’abord : positionné entre un 9950X3D déjà très costaud et un segment workstation. La consommation, ensuite : 200 W de TDP officiel, c’est une chose ; ce que ça donne en charge réelle avec un PPT déplafonné, c’en est une autre. Réponse dès que les benchmarks seront disponibles !