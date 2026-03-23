Près de dix-huit mois après la sortie d’Arrow Lake, Intel réalise un « refresh » de son architecture avec comme objectif principal de revenir sur les lacunes des premiers Core Ultra 200K et d’enfoncer encore un peu plus le clou sur une efficacité énergétique retrouvée. De quoi proposer une vraie alternative aux puces vedettes d’AMD ?
Vous en avez l’habitude, il n’est pas ici question de revoir dans le détail l’architecture Arrow Lake Refresh de notre couple Core Ultra 5 250K Plus/Ultra 7 270K Plus. Les différences avec Arrow Lake sont mineures et pour tout comprendre, nous vous invitons à (re)lire notre test des Core Ultra 9 285K, 7 265K et 5 245K. Dans cet article, nous reviendrons sur les spécificités de ces puces et, bien évidemment, sur leurs performances.
Fréquence boost améliorée et DDR5-7200
Autant être clair d’entrée de jeu car Intel a joué cartes sur table et n’a pas reproduit l’erreur du lancement de Raptor Lake Refresh. À l’époque, les Core Gen 14 n’étaient finalement que des versions boostées des Core Gen 13 (Raptor Lake), entraînant une frustration légitime des usagers : fréquences et consommations en hausse ne faisaient pas réellement une nouvelle gamme.
Les principales spécifications de la gamme 200S Plus. ©Intel
Avec Arrow Lake Refresh, la donne est sensiblement différente. Certes, il ne s’agit pas d’une nouvelle architecture à proprement parler – et en ce sens, Intel ne nous trompe pas en gardant le nom de Core Ultra 200 –, mais les apports sont suffisants pour distinguer réellement les nouvelles puces de celles testées en octobre 2024. Intel le souligne en ajoutant un petit suffixe « Plus », suffisant pour qu’il n’y ait ni méprise ni promesses intenables.
Sur le principe, l’architecture Arrow Lake Refresh reste identique à Arrow Lake avec, toujours, cette combinaison de quatre tuiles distinctes regroupées sur un packaging unique : la compute tile, gravée selon le procédé N3B de TSMC ; la GPU tile, gravée en N5P, toujours par TSMC ; la SoC tile, gravée en N6… oui, par TSMC ; et la I/O tile, gravée elle aussi en N6, donc toujours par TSMC. Soulignons tout de même que le procédé de fabrication, plus mature, permet déjà quelques gains.
Faisons donc le point sur les principaux apports « statistiques » de ces gains. En effet, Intel souligne un progrès de 100 MHz sur la fréquence boost des cœurs efficaces (E-cores) et de 200 MHz sur celle des cœurs performants (P-cores). Intel précise aussi que la fréquence inter-die progresse de 900 MHz pour atteindre 3 GHz. Enfin, la prise en charge DRAM progresse aussi nettement : on parle maintenant d’une prise en charge JEDEC de DDR5-7200 MT/s.
Apports du duo IAO et IBOT
Un peu à la manière de ce qu’elle avait fait à la sortie des Core Gen 14 avec l’Application Performance Optimization, Intel a mis au point une nouvelle brique logicielle pour accompagner le lancement des Core Ultra 200K Plus. Cette fois, la technologie est nommée Intel Application Optimization (IAO) et, sans que l’on sache très bien pourquoi, elle est réservée aux puces Arrow Lake Refresh. Nous espérons malgré tout la voir débarquer prochainement sur les Arrow Lake « tout court ».
IAO et IBOT apportent un petit boost logiciel. ©Intel
Premier point à préciser, l’IAO n’intervient pas sur le code lui-même. Il s’agit d’une brique logicielle supplémentaire qui vient réorganiser toute la planification du scheduler. De plus, Intel ajoute la fonctionnalité Binary Optimization Technology (IBOT), laquelle fonctionne sur un nombre encore restreint d’applications afin de « rationaliser et restructurer dynamiquement » les appels qu’elles peuvent réaliser.
Afin de ne pas surcharger la procédure, Intel a regroupé ses fonctionnalités logicielles au sein d’un seul package l’Intel Platform Performance Package. ©Intel
Dans sa documentation technique, Intel précise que l’IAO intervient notamment sur la planification des threads afin d’améliorer les performances « des applications compatibles ». Une précision qui a son importance : tous les programmes ne sont donc pas susceptibles d’en profiter. C’est notamment le cas, côté jeu vidéo, pour les jeux compétitifs eSports : la modification logicielle réalisée par l’IAO va forcément être assimilée à de la triche, entraînant un blocage immédiat.
De nouvelles fonctionnalités, c’est de prime abord une excellente chose à condition : 1/ que cela marche réellement et 2/ que cela ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre. Pour le premier point, nous verrons les performances de nos deux puces un peu plus tard. Pour le second point, Intel a plutôt bien fait les choses avec son Intel Platform Performance Package qui simplifie la mise en place : une seule application à installer et des options ensuite très claires que l’on active à l’envi.
L’Intel Application Optimization peut se gérer au cas par cas. ©Nerces pour Clubic
Deux puces et pas de Core Ultra 9 200K Plus
Pour terminer cette rapide présentation et avant d’entrer dans le vif du sujet, nous voulions clarifier un point : oui, Intel se contente d’un nombre très restreint de puces Arrow Lake Refresh. Il n’est pour l’heure question que de deux nouveaux processeurs, les Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus déjà évoqués. Peut-être que dans les prochaines semaines, d’autres puces viendront compléter ce line-up, des versions « KF » par exemple ?
Reste que, par contre, il n’est pas question de disposer d’un Core Ultra 9. Il y a en réalité une raison assez simple à cela. Le Core Ultra 7 270K Plus progresse en nombre de E-cores (+4). De fait, il arrive à 16 E-cores en plus des 8 P-cores… Et fait donc jeu égal avec le Core Ultra 9 285K. Le Core Ultra 5 250K Plus gagne lui aussi 4 E-cores, ce qui le place au-dessus de l’ancien Core Ultra 5 245K, mais pas encore au niveau du Core Ultra 5 265K : il lui manque deux P-cores pour cela (6 vs. 8).
Le fait est que pour être en mesure de lancer un Core Ultra 9 290K Plus intéressant, Intel aurait été contrainte d’augmenter le nombre de cœurs, or les rumeurs de la fin d’année dernière n’annonçaient rien de tel. Plutôt que de lancer un processeur où seules les fréquences de fonctionnement auraient (un peu) augmenté, Intel a donc été raisonnable : pas de 290K Plus.
HWInfo renseigne sur les spécifications de nos deux Core Ultra. ©Nerces pour Clubic
Protocole de test
Nous l’avons dit, l’architecture Arrow Lake Refresh n’apporte pas de changements majeurs à Arrow Lake. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de revoir notre protocole de test. Nous avons tout de même bousculé un peu les configurations utilisées afin de traduire l’utilisation de DDR5 plus rapide (7 200 MT/s) sur les deux nouveaux venus.
Les onglets CPU-Z : à haut, le 270K Plus, en bas, le 250K Plus. ©Nerces pour Clubic
Configuration socket LGA1851
- Carte mère : ASUS ROG Maximus Z890 Hero (BIOS 3002)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-7200 CL34 (2x 16 Go), G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Configuration socket LGA1718 « AM5 »
- Carte mère : ASUS ROG Crosshair X870E Hero (BIOS 2103)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Configuration socket LGA1700
- Carte mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (BIOS 2107)
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Un petit tour sur le BIOS de notre configuration de test. ©Nerces pour Clubic
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive, et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi d’un point de vue du logiciel.
- Windows 11 Professionnel 64-bit 25H2 v26200.8037
- Pilotes chipset Intel v10.1.20266.8668
- Pilotes chipset AMD v8.02.18.557
- Pilotes graphiques AMD v25.11.1
- Pilotes graphiques NVIDIA v591.74
- Intel Platform Performance Package 26.03.101.121
Enfin, sachez que les tests présentés par la suite sont le fruit de moyennes réalisées après avoir mené plusieurs fois chaque mesure. Nous avons également pris soin d’éliminer les valeurs les plus extrêmes.
Le système est en place, les tests peuvent débuter. ©Nerces pour Clubic
Tests mémoire : un peu plus loin, la DDR5
AIDA64
Changement sur les mesures AIDA64. Autrefois, le réglage DDR5 était le même pour tous. Nous avons décidé de profiter du meilleur de chaque architecture : DDR5-6000 chez AMD, DDR5-6000 sur les 13ᵉ et 14ᵉ Gen d’Intel, DDR5-6400 sur les Core Ultra 200 et DDR5-7200 sur les Core Ultra 200 Plus.
De manière assez logique, ce sont donc nos deux nouveaux venus qui signent les meilleures performances sur AIDA64 avec une avance substantielle sur tous leurs concurrents. Premier bon point pour Intel face aux puces Zen 5 d’AMD, mais aussi face aux « anciens » Arrow Lake.
Performances applicatives
Cinebench 2024
Premier réel test CPU et première « surprise » : nous avions dans l’idée que le Core Ultra 7 270K Plus se comporterait très bien face au Core Ultra 9 285K… mais pas à ce point-là. C’est simple, que ce soit en single-thread ou en multi-thread, le nouveau venu fait mieux que son ancêtre. Le Core Ultra 5 250K Plus est un tout petit peu moins à la fête, mais il talonne malgré tout le Core Ultra 5 265K. Les CPU Intel étant déjà plutôt performants sur Cinebench 2024, les nouveaux venus tirent évidemment la couverture à eux.
Blender Benchmark
Les résultats observés sur Cinebench 2024 se retrouvent sur Blender benchmark. Ainsi, le 270K Plus devance à nouveau – et même encore plus nettement – le 285K. En revanche, le 250K Plus est un peu plus loin du 265K, mais il dépasse très nettement le 245K, un entre-deux plus qu’acceptable donc. Les Ryzen ne sont pas les plus performants sur cet outil et le 250K Plus soutient par exemple la comparaison avec le 9900X.
HandBrake : encodage vidéo
L’encodage via Handbrake d’une séquence vidéo d’un peu plus de 50 minutes (preset H.265 Matroska 1080p30) permet au 270K Plus de briller, une fois de plus. Il devance donc à nouveau le 285K et le 250K Plus s’en sort lui aussi avec les honneurs, dépassant très nettement le 245K. Chez AMD, il faut se tourner vers le 9900X pour trouver de quoi faire plier le 270K Plus… Et le tarif n’a pas grand-chose à voir, même plusieurs mois après son lancement.
WinRAR : compression de fichiers
Nous l’avons déjà souligné, notre test de compression de fichiers ne permet pas de distinguer les processeurs les plus proches entre eux… Au moins pour les plus performants. Sur notre relevé, le 270K Plus est ainsi à peine moins performant que le 285K, mais nous sommes dans la marge d’erreur d’une telle mesure. Il en va de même pour le 250K Plus par rapport au 265K… mais l’écart avec le 245K est, lui, plus tangible.
PCMark
PCMark est toujours un benchmark de choix car il simule l’utilisation du processeur dans de multiples scénarios. Pour autant, nous avons du mal à comprendre certains résultats obtenus sur ce test : en particulier, nous ne nous expliquons pas la faiblesse des 250K Plus et 270K Plus sur la partie essentials alors que, dans l’ensemble, les deux nouveaux processeurs d’Intel signent des résultats parmi les meilleurs. Un bug passager ? Nous continuons à étudier la question.
3DMark
Nous n’avons pas encore attaqué le domaine du jeu vidéo, mais 3DMark est malgré tout notre outil de mesure qui s’en rapproche le plus. Attention, l’utilisation d’une carte comme la GeForce RTX 4090 vient partiellement gommer les écarts entre les puces qui se retrouvent donc assez proches les unes des autres. Pour autant, le 270K Plus comme le 250K Plus signent d’excellentes performances et marquent de nets progrès par rapport aux 200K. De très bon augure pour nos tests de jeu vidéo.
Performances dans les jeux
Cyberpunk 2077
Les performances vidéoludiques des processeurs Arrow Lake ont fait couler beaucoup d’encre et Intel lui-même a reconnu une certaine déception. Les améliorations – notamment logicielles – sur la gamme Arrow Lake Refresh permettent heureusement de bien progresser : le 270K Plus devance nettement le 285K… mais c’est aussi le cas du 250K Plus ! Oui, un CPU à 199 dollars fait mieux qu’un CPU lancé à 589 dollars dix-huit mois plus tôt. Relativisons, les puces X3D d’AMD restent les reines sur Cyberpunk 2077.
Shadow of the Tomb Raider
Sans surprise, c’est aussi toujours AMD qui mène la danse sur Shadow of the Tomb Raider : les puces X3D sont absolument intouchables en jeu vidéo, et ce, que l’on parle du 9800X3D ou des autres variantes. Cependant, le 270K Plus parvient une fois encore à devancer le 285K, une puce pourtant bien plus chère. Le 250K Plus est un peu moins à la fête, mais il tient tête au 265K.
Total War: Warhammer 3
Notre troisième test jeu vidéo est sans doute le moins convaincant pour les 200K Plus qui, malgré tout, n’ont pas à rougir de la comparaison avec leurs ancêtres. Sur le jeu de stratégie Total War Warhammer 3, le 270K Plus reste devant le 285K et le 250K Plus se place parfaitement entre les 245K et 265K. Il y a du mieux côté performances, mais c’est surtout le ratio performances/prix qui semble ainsi progresser chez Intel.
Le cas de l’iGPU
Si Intel n’a pas encore décidé de convertir ses processeurs de bureau aux cœurs Xe2, il a tout de même sensiblement amélioré la partie graphique intégrée de ses puces. Sur 3DMark, le résultat est d’ailleurs sans appel.
Pour autant, il n’y a rien de vraiment nouveau sur Arrow Lake Refresh par rapport à Arrow Lake. Les écarts jouent en faveur des 250K Plus et 270K Plus par rapport aux puces lancées il y a dix-huit mois, mais sans que ce soit renversant et, bien sûr, un APU comme le Ryzen 7 8700G reste loin devant.
Températures, consommation et efficacité
Relevés de températures
Nous terminons nos séries de mesures avec deux éléments particulièrement intéressants. En premier lieu, nous avons relevé la consommation de chaque processeur. Pour ce faire, nous n’avons pas mesuré la chose sur chacun des tests que nous avons menés, nous avons retenu deux valeurs :
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours d’un encodage H.265 sur HandBrake.
Pas grand-chose à signaler côté échauffement des deux nouveaux processeurs Intel. Ça chauffe, logiquement, mais pas plus que sur la génération précédente : le 270K Plus en charge se comporte de la même manière que le 285K. Le 250K Plus reste plutôt bien au frais – comme pouvait le faire le 245 K –, mais, et c’est peut-être le plus important, l’écart avec le 265K est sensible.
Consommation électrique
Nous avons ensuite testé la consommation électrique de nos CPU. Il convient de préciser que nous ne mesurons que la consommation du package processeur. Là encore, deux valeurs sont retenues.
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours de tests multithread successifs sur Cinebench 2024.
Inutile de tourner autour du pot, nous sommes un peu déçus de voir un Core Ultra 7 consommer autant qu’un Core Ultra 9. Cependant, les appellations Intel ne semblent plus vouloir dire grand-chose alors que le nombre de cœurs est identique sur le 270K Plus et le 285K. De fait, il est moins surprenant de les voir consommer presque autant en charge. Bonne pioche en revanche, le 250K Plus se montre particulièrement raisonnable, surtout par rapport au 265K alors que ses performances sont souvent très proches : les deux P-cores de plus consomment sans être décisifs.
Performances par watt et par dollar
La sortie des processeurs Arrow Lake Refresh marque une agressivité tarifaire inédite pour Intel. La marque a certes déjà fait des efforts par le passé, mais là, nous avons même eu du mal à y croire quand nous avons reçu les prix : 199 dollars pour le 250K Plus et 299 dollars pour le 270K Plus. Autant dire que la gamme Arrow Lake ne semble plus avoir guère d’intérêt.
Sur le strict plan de l’efficacité énergétique, les 250K Plus et 270K Plus tiennent la route. Il n’est pas question de révolutionner le monde du CPU, mais il n’y a clairement pas à rougir de la comparaison avec les principales puces concurrentes : le 250K Plus fait ainsi sensiblement mieux que le 265K et le 270K Plus est légèrement au-dessus du 285K tout en gardant le contact avec les meilleurs processeurs d’AMD.
Cela dit, avec les tarifs évoqués par Intel, c’est surtout « l’efficacité par dollar » des 200K Plus qui nous intéresse et, là, quel choc. Nous nous en doutions un peu avec les résultats précédemment détaillés, mais l’écart avec la concurrence est énorme. C’est bien simple, les 250K Plus et 270K Plus laminent les 245K, 265K et 285K. En même temps, le 270K Plus est lancé moins cher que le 245K et le 250K Plus est encore 100 dollars plus accessible !
Forcément, même AMD est complètement largué par une telle agressivité tarifaire et seules les puces Ryzen X3D gardent un atout : notre indicateur performances/dollar serait sensiblement différent si nous troquions les mesures Cinebench 2024 pour des résultats Cyberpunk 2077 par exemple. Là, les Ryzen X3D tiendraient le choc… Mais ils seraient les seuls de toute façon.
Intel Core Ultra 7 270K Plus : l’avis de Clubic
Soyons honnêtes, la sortie de la gamme Arrow Lake Refresh ne nous enthousiasmait pas plus que cela alors qu’Intel prépare une petite révolution avec Nova Lake, en tout début d’année prochaine. Pourquoi s’occuper de puces en socket LGA-1851 alors que ce dernier est voué à disparaître dans moins d’un an ?
La réponse, vous l’aurez en consultant notre test, mais l’agressivité dont fait preuve Intel sur le tarif du Core Ultra 7 270K Plus change pas mal la donne. Bien sûr, il faudra vérifier le prix en boutique, mais avec un tarif de lancement à 299 dollars, on peut espérer quelque chose comme 320 euros. Là, il devient très difficile de trouver un processeur capable de rivaliser. À plus de 600 euros, le 285K est enterré et même chez AMD, le bilan est morose : le 9700X semble encore trop cher alors qu’il est passablement distancé.
Entendons-nous bien, la pérennité d’une plateforme LGA-1851 est un réel problème : vous n’aurez sans doute pas moyen de la faire évoluer vers une puce plus performante. Reste qu’en l’état actuel des choses, Intel fait très fort avec une puce puissante, efficace et bon marché.
- Tarification très intéressante
- Excellentes performances globales
- Gains intéressants en gaming
- Bonne sobriété énergétique
- Architecture convaincante
- iGPU intéressant
- Les X3D bien devant en gaming
- Faible pérennité du LGA-1851
- La DDR5 est chère, la 7200 encore plus
Fiche technique Intel Core Ultra 7 270K Plus
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|3.7GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5.5GHz
|Nombre de core
|24
|Cache L3
|36Mo
|Contrôleur graphique intégré
|Intel Graphics
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|3.7GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5.5GHz
|Nombre de core
|24
|Coeurs performants
|8
|Cores efficients
|16
|Nombre de Threads
|24
|Plateforme (Proc.)
|Intel Arrow Lake-S Refresh
|Virtualisation
|Intel Virtualization VT, Intel Virtualization VT-d, Intel Virtualization VT-x
|TOPS
|36 (Int8)
|Nom de l'architecture
|Arrow Lake-S Refresh
|TDP / PBP
|125W
|TDP Max
|250W
|Cache L3
|36Mo
|Contrôleur graphique intégré
|Intel Graphics
|Fréquence du chipset graphique
|300MHz
|Fréquence boostée graphique
|2GHz
|Contrôleur mémoire
|DDR5
|Type de contrôleur mémoire
|Dual Channel
|Fréquence(s) Mémoire
|DDR5 7200 Mhz
Intel Core Ultra 5 225F : l’avis de Clubic
La tarification du Core Ultra 5 250K Plus est l’atout principal d’une puce qui ne va pas bouleverser le monde du CPU avec sa « nouvelle » architecture. Arrow Lake Refresh et Arrow Lake se ressemblent comme deux gouttes d’eau, mais le prix fait toute la différence.
Pensez que ce 250K Plus est officiellement lancé à 199 dollars (peut-être 215 euros en boutique ?). C’est 32 dollars de moins que le Core Ultra 5 225F de la fin 2025 pour trois fois le nombre de E-cores et un niveau de performances bien supérieur. Mieux, le 250K Plus se rapproche des résultats d’un 265K lequel était lancé à 394 dollars, il y a à peine dix-huit mois, tout en étant sensiblement moins chaud et moins énergivore. Il a tout bon ce 250K Plus.
Consciente que la plateforme LGA-1851 ne va pas durer dans le temps – elle sera remplacée dès l’année prochaine – Intel a donc misé sur un positionnement tarifaire très agressif. Sachant qu’il existe aujourd’hui des cartes mères à base de chipset B860 à des prix corrects, voilà qui compense (un peu) la folle inflation autour de la DDR5. Clairement un CPU à considérer aujourd’hui.
- Tarification très intéressante
- Très bonnes performances
- Gains intéressants en gaming
- Bonne sobriété énergétique
- Architecture convaincante
- iGPU intéressant
- Les X3D bien devant en gaming
- Faible pérennité du LGA-1851
- La DDR5 est chère, la 7200 encore plus
Fiche technique Intel Core Ultra 5 250K Plus
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|4.2GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5.3GHz
|Nombre de core
|18
|Cache L3
|30Mo
|Contrôleur graphique intégré
|Intel Graphics
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|4.2GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5.3GHz
|Nombre de core
|18
|Coeurs performants
|6
|Cores efficients
|12
|Nombre de Threads
|18
|Plateforme (Proc.)
|Intel Arrow Lake-S Refresh
|Virtualisation
|Intel Virtualization VT, Intel Virtualization VT-d, Intel Virtualization VT-x
|TOPS
|30 (Int8)
|Nom de l'architecture
|Arrow Lake-S Refresh
|TDP / PBP
|125W
|TDP Max
|159W
|Cache L3
|30Mo
|Contrôleur graphique intégré
|Intel Graphics
|Fréquence du chipset graphique
|300MHz
|Fréquence boostée graphique
|1,900MHz
|Contrôleur mémoire
|DDR5
|Type de contrôleur mémoire
|Dual Channel
|Fréquence(s) Mémoire
|DDR5 7200 Mhz
Des alternatives aux processeurs Intel Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus :
- Excellentes performances en jeu vidéo
- Meilleur que le 7800X3D en production
- 96 Mo de cache L3 !
- Excellente consommation en charge
- Performances intéressantes
- Chauffe très mesurée