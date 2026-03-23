La tarification du Core Ultra 5 250K Plus est l’atout principal d’une puce qui ne va pas bouleverser le monde du CPU avec sa « nouvelle » architecture. Arrow Lake Refresh et Arrow Lake se ressemblent comme deux gouttes d’eau, mais le prix fait toute la différence.

Pensez que ce 250K Plus est officiellement lancé à 199 dollars (peut-être 215 euros en boutique ?). C’est 32 dollars de moins que le Core Ultra 5 225F de la fin 2025 pour trois fois le nombre de E-cores et un niveau de performances bien supérieur. Mieux, le 250K Plus se rapproche des résultats d’un 265K lequel était lancé à 394 dollars, il y a à peine dix-huit mois, tout en étant sensiblement moins chaud et moins énergivore. Il a tout bon ce 250K Plus.

Consciente que la plateforme LGA-1851 ne va pas durer dans le temps – elle sera remplacée dès l’année prochaine – Intel a donc misé sur un positionnement tarifaire très agressif. Sachant qu’il existe aujourd’hui des cartes mères à base de chipset B860 à des prix corrects, voilà qui compense (un peu) la folle inflation autour de la DDR5. Clairement un CPU à considérer aujourd’hui.